國安教育｜課程框架出爐　初小生須知《國安法》罪行　明年推行

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-04 21:16

《港區國安法》實施約半年後，教育局今日晚上向全港學校發通告，公布國家安全教育課程框架，涉及八大範疇，包括國家安全的概念和重要意義、危害國家安全的犯罪行為、國家安全與人權、自由、法治的關係等，內容將滲入不同學科如常識科、中史科、通識教育等，對象涵蓋初小至高中。 根據課程框架，初小學生在學習國安概念中，須「認識保護我們的人」，例如警察、解放軍，亦要「知道」一國兩制和《基本法》的由來，《港區國安法》對香港的重要性等、四項犯罪行為名稱等。教育局目標於2022/23年起全面落實行政及教育措施。

《港區國安法》實施約半年後，教育局今日晚上向全港學校發通告，公布國家安全教育課程框架。（資料圖片）

教育局晚上公布《香港國家安全教育課程框架》，涉及八大範疇包括：

國家安全的概念和重要意義 《憲法》、《基本法》與國家安全、香港國家安全立法的目的和原則 香港特區維護國家安全的職責及機構設置 中央維護國家安全的根本責任 國家安全的重點領域 國家安全與人權、自由、法治的關係

初小生須認識四罪行名稱 認識警察、解放軍為「保護我們的人」

國安教育課程不會獨立成科，將滲入不同學科如常識科、中史科、通識教育等，對象涵蓋初小至高中。

根據課程框架，小學一年級至三年級學生須學習國家安全概念，例如認識國家象徵，包括國旗、國徽和國歌，懂得唱國歌和遵守升國旗和奏國歌的禮儀，以及「認識保護我們的人」，例如警察、醫護和解放軍。

初小學生亦需要知道《港區國安法》所規範的四項犯罪行為的名稱，即分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。他們亦要學習「一國兩制」和《基本法》的由來、《國安法》對香港的重要性等。

根據教育局指引，初小已需要學習國家安全教育。（資料圖片）

借校園安全類比教導國家安全重要性

到高小階段，根據常識科國家安全教育課程框架，學生將透過學習校園安全的簡單類比，即保障校園安全，能確保師生安全，以明白國家安全的重要性。指引舉例，校園保安人員和圍欄可以防止外間人士擅自進入校園、保持校園衞生能保障師生健康等，由此帶出國家安全與國民利益的關係。

另外，教育局的課程指引又建議，學校亦可安排課堂以外的學習活動推廣國安教育。例如舉行專題研習，參觀活動如到外交部駐港特派員公署，以及安排學生到大灣區的著名歷史地標等，以加強學生認識法治和國情，提升國民身份認同、建立學生的國家觀念等。

國安教育課程指引雖未涵蓋幼稚園，但在當局在《國家安全：學校具體措施》中提及，建議幼稚園可透過故事、角色扮演、圖畫、兒歌、舞蹈等活動，幫助學生認識傳統節日、音樂、藝術，感受自己國家的傳統文化，逐步建立作為中國人的身份，作為國家安全教育的基礎。