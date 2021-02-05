新冠肺炎．最新｜油麻地碧街8日內第2次封區　最快早上7時解封

撰文： 鄭翠碧 朱海棋 陳家怡 陳淑霞 梁煥敏 鍾妍 胡家欣 孔繁栩 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-05 03:00

疫情仍未穩定，港府預告未來日子至農曆新年前，每日都會封區檢測。本港昨日（4日）新增22宗新冠肺炎確診個案，其中3宗屬輸入個案，本地感染佔19宗，當中10宗無源頭。另有逾30宗初步陽性個案。 政府連續第五日突擊封區，昨日（4日）傍晚分別宣布油麻地碧街、東安街、登打士街及廣東道內的多幢大廈，列為「受限區域」，其後又宣布封鎖旺角上海街文華閣，所有人都要禁足等候強制檢測，預料最快今早七時可解封。

2月4日油麻地封區情況：

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2月4日旺角文華閣封區情況：

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▼2月4日，港府今起「強烈建議」進入政總的公務員使用安心出行▼

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2月4日確診者到訪餐廳

【00:35】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多3間食肆有確診患者到訪，全部都是連鎖快餐店，分別是屯門區的麥當奴、美心MX及將軍澳大快活。

確診食肆｜再多3餐廳上榜 全屬快餐店：麥當勞、美心MX、大快活

▼2月4日報告確診者住宅大廈名單及行蹤▼

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【00:30】衛生防護中心晚上更新確診患者住所名單，元朗區有4人確診，而九龍城富業大廈繼早前有兩人確診後，再多一人確診。而個案編號10542的患者沒有報稱居所，衛生防護中心指仍未能聯絡到該名患者。

確診大廈｜男患者報住嘉湖山莊景湖居兩單位 富業大廈再有人中招

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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昨日總覽：

紅磡海灣軒海景酒店爆疫 200員工強制檢測 住客未獲通知感憂慮

迎牛年｜年宵花市周六開鑼 人流過多須取票等入場 限逗留一小時

封區檢測｜連續五日突襲！ 晚上7時圍封油麻地碧街多幢大廈

醫管局明展開第二輪特定員工檢測計劃 擬擴展至全部前線員工

紅磡海灣軒酒店爆疫再有員工中招 全部員工要強檢 住客獲派樽

今增22宗確診維持低位惟10宗無源頭 豐景園初確婦與三跑群組有關

新增8座強制檢測大廈 紅磡崇潔街崇愛樓馬鞍山恆安邨恆江樓上榜

教師檢測可申全校復課 何栢良：成效低 建議居「疫廈」師生留家

封區檢測｜突襲封三區屯門豐景園揪出1初確診 3人未檢測各罰5千