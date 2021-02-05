新冠肺炎．直播｜失聯患者已尋回 　已送亞博

撰文： 鄭翠碧 朱海棋 陳家怡 陳淑霞 梁煥敏 鍾妍 胡家欣 孔繁栩 鄭秋玲 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-05 16:50

疫情仍未穩定，至昨日累計增至10,553宗。今日（5日）新增37宗個案，較衞生署昨日公布有30多宗初步確診略多，比之前兩日各約20宗反彈約一倍。

政府清晨6時許宣布，已完成旺角受限區域強制檢測行動，約70名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案，惟有3名密切接觸者被送往檢疫中心。至清晨7時許，油麻地受限區域檢測行動亦告完成，約2,160名居民接受檢測，發現一宗初步確診個案。港府預告未來日子至農曆新年前，每日都會封區檢測。

【16:48】張竹君透露，#10542失聯患者已由警方尋回，已送亞博治療。

【16:43】張竹君表示，一宗確診人士由內地抵港，他從深圳來港，屬商務豁免檢疫人士，1月21日在深圳檢測陰性，抵港後1月30日開始有頭痛，2月3日檢測陽性。一半時間在香港，列本地個案。

【16:41】庾慧玲表示，威爾斯親王醫院深切治療部辦公室文員確診，1月25日出現上呼吸道病徵，2月3日最後上班。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲交代最新疫情。

今日新增37宗確診，其中一宗內地輸入個案。由＃10554至＃10590。9宗源頭不明。其中有3宗輸入個案 ，包括俄羅斯、巴基斯坦及加納抵港。今日初步確診個案有20多宗。

東涌映灣園、黃金海岸9座、皇后大道西26號等多幢大廈列強制檢測大廈。

【16:26】港鐵公司表示，年三十不設通宵車，只加強部份時段列車服務。

旅行社酒店業對前景悲觀 倡設立「免疫護照」吸旅客 與內地通關

【13:49】新冠肺炎疫情於全球肆虐，對本港旅遊業帶來嚴重衝擊。香港旅行社解困大聯盟及香港酒店業主聯會，分別向業界進行問卷調查，發現旅行社均對前景感到悲觀，僅8.8%受訪者認為公司業務可在半年內復甦。亦有高達九成受訪者希望盡快與內地通關，以及與海外地區建立旅遊氣泡。

因此，業界建議政府應參考冰島等地，設立「免疫護照」機制方便旅客自由來港，並先與大灣區各地政府商討。該機制與健康碼相似，旅客只須手持電子證書，證明已接種疫苗及檢測結果為陰性，即可免除14日的隔離。

▼2月5日油麻地封區解封▼

+ 8 + 8 + 8

【13:19】據了解，本港今天新增約40宗確診個案。

【13:07】政府正與不同藥廠商討購買新冠疫苗，其中包括內地科興生物的滅活疫苗，惟該藥廠仍未提交第三期臨床研究的完整數據。

食物及衞生局局長陳肇始今天（5日）表示，科興已經提交部分數據，但就未交第三期的完整數據，當該藥廠提交後，衞生署會盡快開會及展開審批的程序。

出走病人李運強自爆逃離期間瞓街 官斥自私須嚴懲 判囚半年

【12:44】新冠肺炎確診者李運強去年底於伊利沙伯醫院就醫期間，從隔離病房逃去，遭警方通緝3日後才返回醫院治療，李被控「任何人不得使他人蒙受感染的危險」罪，他今（5日）在九龍城裁判法院認罪，求情時指他獲悉「仲有4枝大頭針未打，打肚臍好痛㗎」，遂魯莽下逃離醫院，望法庭罰款輕判。裁判官直斥被告「60幾歲人仲拍打針」，為逃避打針而逃離醫院的行為非常自私，甚至可能摧毀廣大市民抗疫的努力，引起新一波疫情，決定要將之重判，入獄6個月。

▼李運強醫院出走經過▼

+ 7 + 7 + 7

新冠疫苗｜陳肇始：科興已交部分數據 如有第三期報告會盡快開會

【11:48】本港出現多個地盤爆疫，病毒更傳至社區。早前有專家曾提議，為全部地盤工檢測。翻查資料，早前針對地盤工的檢測安排，不少屬於自願性質。《香港01》向本港多間承建商查詢，發現已有個別承建商為到地盤開工的工人加入新要求，要求進入地盤前，須持陰性檢測結果證明。



有業界指，強制地盤工檢測並無問題，但關鍵是陰性結果的有效期，「太長又無意思，太短又好難做到。」他解釋，若每隔一段短時間，就要定期再做檢測，工人可能需要在上班時間做檢測，甚至可能有人「嫌麻煩」。若檢測費用全由承建商承擔，政府不津貼，費用不菲，對承建商亦有壓力。

葉建源批評（左）教育局要求定期檢測理由不充分。（鄧穎琳攝）

復課｜教協調查：逾萬教師反對兩周一檢 憂與家長造成磨擦

【11:43】教育局前日（3日）突然公布，農曆年假後，每間學校的全體老師須定期接受新冠病毒檢測並獲陰性結果，才恢復全體學生以半日制回校上課，否則只可有三分之一學生復課，安排引起教育界關注。



教協今日（5日）召開記者會，公布就事件舉行的調查結果。接近12,000名中小學、特殊學校及幼稚園教師回覆（當中包括逾500位校長及副校長），92%人認為教局無法解釋復課學生人數與教師定期檢測掛鉤，近9成受訪者對教育局安排感憤怒，亦有教師擔心會與家長造成磨擦。教協促局方撤回措施。

店主林先生要自行到梁顯利社區中心接受採樣。（盧翊銘攝）

封區檢測｜劏房戶呆等12小時未獲安排 今未能上班要扣糧

【11:41】油麻地受限區域在今早（5日） 7時正解封，區內不少市民趕忙上班。有劏房戶表示，整晚都未獲安排落樓檢測，到早上才發現被遺留，認為安排混亂；而同單位的另一位劏房戶亦指，因要自行前往檢測，未能準時上班，無奈要被扣減薪金。

政府中午公布，「受限區域」內進行執法行動在中午12時結束，發現有99人未接受強制檢測，已向他們發出強制檢測令及／或處定額罰款5,000元。

消防處表示，一共動員約350位休班消防員和救護員到場油麻地及旺角受限區域，協助封區計劃。

▼2月4日消防處派員協助旺角及油麻地封區▼

地盤頻爆疫 承建商俊和、金門自行要求工友 開工須陰性證明

【09:45】教育局日前宣布，如學校能安排全校教職員在復課前14天內完成檢測，可向教育局申請全校恢復半天面授課堂。教育局局長楊潤雄今早（5日）在商業電台上表示，是希望向學校提供選擇，無要求學校一定要跟從。

教職員復課前完成檢測可全校半天面授 楊潤雄重申由學校選擇

【09:30】PRET A MANGER圓方分店員工家屬確診，店舖貼上告示指該名員工最後上班日為2月2 日，公司在知悉事件後已盡快關閉分店，並要求分店所有員工進行14天自我隔離；完成隔離返回工作崗位前，需進行檢測。分店將關閉不少於72小時以進行清潔及消毒，而分店重開日期尚未確定。

PRET A MANGER圓方分店員工家屬確診，店舖已關閉並要求分店所有員工進行14天自我隔離；完成隔離返回工作崗位前，需進行檢測。(讀者提供)

封區檢測｜旺角、油麻地逾二千人檢測 1人初確診 3人送檢疫中心

【07:25】政府宣布旺角受限區域正式解封，又指在受限區內派員到訪32戶，當中7戶在過程中沒人應門，經調查後初步相信該7戶為空置單位或住戶為確診人士及其密切接觸者，故於早前被送往醫院或檢疫中心。

至清晨7時許，油麻地受限區域檢測行動亦告完成，政府指約2160名居民接受檢測，發現一宗初步確診個案。

【07:03】政府發聲明，指已完成油麻地受限區域（即碧街7A-27A號、東安街2-50號、廣東道833-889號及登打士街10-16號）強制檢測行動，截至今日凌晨2時，約2,160名居民接受檢測，其中發現一宗初步確診個案。此外，政府又派員到訪約1,200戶，約240戶沒人應門。

政府將另行公布解封時間，居民如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後經指定出口離開。

【07:00】 油麻地受限區域解封，區內居民見閘門開即跑出。

2月4日油麻地封區情況：

+ 18 + 18 + 18

【06:05】政府發聲明，指已完成旺角受限區域（即旺角上海街647-651號文華閣）強制檢測行動，截至今日凌晨零時，約70名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案，惟有三名密切接觸者於行動期間被送往檢疫中心跟進。此外，政府又派員到訪32戶，7戶沒人應門。

政府將另行公布解封時間，居民如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後經指定出口離開。

2月4日旺角文華閣封區情況：

+ 5 + 5 + 5

▼2月4日，港府今起「強烈建議」進入政總的公務員使用安心出行▼

+ 5 + 5 + 5

2月4日確診者到訪餐廳

【00:35】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多3間食肆有確診患者到訪，全部都是連鎖快餐店，分別是屯門區的麥當奴、美心MX及將軍澳大快活。

確診食肆｜再多3餐廳上榜 全屬快餐店：麥當勞、美心MX、大快活

▼2月4日報告確診者住宅大廈名單及行蹤▼

+ 29 + 29 + 29

【00:30】衛生防護中心晚上更新確診患者住所名單，元朗區有4人確診，而九龍城富業大廈繼早前有兩人確診後，再多一人確診。而個案編號10542的患者沒有報稱居所，衛生防護中心指仍未能聯絡到該名患者。

確診大廈｜男患者報住嘉湖山莊景湖居兩單位 富業大廈再有人中招

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

昨日總覽：

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