巴裔少女疑遭父兄性侵案　事主稱也曾遭叔叔強姦　侵犯者還有舅公

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-05 15:08

巴基斯坦裔少疑遭父非禮及兄強姦和雞姦案續審，庭上今（5日）播放女事主X的錄影會面，她透露性侵她的人並不止於其父及兄，也包括她的叔叔和舅公，其中叔叔更曾強姦她，又叫X用手觸碰他的下體，X稱事後多次洗手，但仍洗不走那味道，又透露她在6至7歲時首遭兄長摸下體。

被告為兩父子，首被告(18歲，學生)為女事主X的兄長，被控一項強姦、一項未經同意下肛交和一項非禮罪。次被告(40歲，無業)為X的父親，被控兩項非禮罪。案發於2017年7月至2019年3月間，事主X介乎13至15歲，地點均為她們居住的長沙灣住所。

為叔叔手淫後覺味度洗不掉

庭上播放X的錄影會面，X透露不止父親及兄長性侵她，其叔叔及舅公也曾侵犯她，但舅公未有迫她進行性交，叔叔則有次來港期間強姦她，更叫X用手觸碰他的下體，X稱事後多次洗手，但仍洗不走味道。

錄影會面前發惡夢

X續指，她遭叔叔性侵完約數天或數周後，又被父親侵犯，當她向母親投訴事件，父親直認事件，但及後已收手。X又稱，她在錄影會面前，一度發惡夢，又在校內幾乎暈倒，以及在洗手間顫抖。

前年生日遭兄非禮

就兄長對她的侵犯，X表示首次被兄長侵犯時只有6至7歲，當時兄長摸她下體，她感到害怕而未有說話。最近的一次侵犯在她前年的生日，當日X坐在梳化看電視，兄長突然走近並脫下她的褲子，摸她的臀部及下體。

被兄雞姦感到痛楚

X亦指，兄長曾半夜趁她趴床睡覺時，將下體插入其肛門，當時她感到痛楚，亦有轉身推開兄長。

聆訊下午續。

案件編號：HCCC80/2020