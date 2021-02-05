港府收緊免檢　2.20起本地機組人員返港不獲免檢　須「14+7」檢疫

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-05 21:15

港府今(5日)公布，兩周後、即本月20日（星期六），將進一步收緊獲豁免到港檢疫人士，包括機組人員、來港進行貨物裝卸的貨船的換班船員，以及其他豁免人士的檢測及隔離安排。 新規例下，所有抵港機組人員須接受「檢測待行」安排，亦必須先於指定檢疫酒店自我隔離14天，方可進入社區，並在其後7天內接受醫學監察，方可再次執勤。「14+7」檢疫期間，另須接受3次檢測；至於換班船員抵港前須持有效陰性證明，或由船公司安排抵港後檢測外，如船員為本地居民，並會在換班後逗留，則須接受21天檢疫。 港府表示，全球疫情持續嚴峻，相關安排是為讓外防輸入做到「滴水不漏」，達致「全力以赴、力爭『清零』」目標，調整後檢測及隔離安排，難免對航空及船務公司營運、機組人員及船員帶來一定影響。港府希望業界理解。

政府發言人表示，根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）及《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）下獲得豁免強制檢疫的機組人員、來港進行貨物裝卸的貨船的換班船員及其他豁免人士，必須遵守若干條件。

政府表明會收緊豁免檢疫安排，機組人員抵港後需要於指定酒店檢疫14天。（資料圖片）

機組人員

-所有抵港機組人員均須接受「檢測待行」，即接受檢測並於機場或指定地點等候結果。

-所有在過去21天曾逗留中國以外地區，但未曾逗留極高風險地區包括巴西、愛爾蘭、南非及英國的機組人員，須於檢測完成後於航空公司所安排的兩間機場酒店（即逸泰居酒店或香港天際萬豪酒店）自我隔離直至下一航班。

-如上述機組人員屬本地機組人員並欲離開機場範圍，則必須先於指定檢疫酒店自我隔離14天（包括於抵港第12天進行檢測），方可進入社區，並在其後七天內接受醫學監察（包括於抵港第15天及第19或20天進行檢測），方可再次執勤。



-曾前往美國阿拉斯加安克拉治以封閉方式停留的貨機機組人員可獲豁免，無須於指定檢疫酒店自我隔離，但仍須在抵港21天內接受醫學監察。

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進行換班的離船貨船船員（有關貨船來港的目的必須為進行貨物裝卸）

-所有在過去21天曾逗留中國以外地區，但未曾逗留極高風險地區包括巴西、愛爾蘭、南非及英國的來港進行換班的離船貨船船員，須在抵港前72小時內，在擁有ISO15189認證或獲當地政府認可的檢測機構接受病毒病核酸檢測，並獲陰性病毒檢測結果；或船公司／代理必須安排獲香港特區政府認可的檢測機構，為離船船員在抵港後進行核酸檢測至得出陰性檢測結果後，方可離船。

-上述進行換班的離船貨船船員，如為本地居民並會在換班後逗留在香港，除要符合上述條件外，亦須一如其他入境人士於指定候車處，乘搭點對點的交通，前往指定檢疫酒店進行21天強制檢疫。

其他豁免人士

-所有其他豁免人士均須接受「檢測待行」（即接受檢測並於機場或指定地點等候結果），並於在港期間進行重複病毒檢測。

-除總領事或同等／較高職級的駐港代表及政府人員外，其餘所有在過去21天曾逗留中國以外地區，但未曾逗留極高風險地區包括巴西、愛爾蘭、南非及英國並履行與政府相關運作的機構人員，必須於所屬機構安排的地點自我隔離21天，並於隔離期間進行重複病毒檢測。

-至於曾逗留於曾逗留極高風險地區包括巴西、愛爾蘭、南非及英國的豁免人士，政府於去年12月及今年1月23日收緊的隔離安排將會延續。所有過去21天曾逗上述地區的豁免人士（包括機組人員），必須在到港後於指定檢疫酒店進行21天自我隔離。他們亦須於抵港後接受「檢測待行」及於抵港第12天及第19或20天再次進行檢測。

-為進一步減低豁免人士在豁免檢疫期間接觸社區，政府已率先於一月十日在機場為機組人員設立專屬的檢疫通道，讓機組人員在接受病毒檢測及辦理入境手續後，直接經由專屬的檢疫通道前往指定候車處，乘搭點對點的交通，前往其下榻的地方（或等候結果的地點）。政府已着手準備為其他豁免人士設立專屬的檢疫通道，以盡量減低輸入個案傳入社區的風險。

港府表示，全球疫情持續嚴峻，新增個案數字最近上升至一月初，一星期超過500萬宗的新高，而死亡個案數字亦持續上升。至一月中的一星期，接近9.7萬宗的新高。為讓外防輸入能夠做到「滴水不漏」，達致「全力以赴、力爭『清零』」的目標。上述措施是繼去年7月及11月，宣布就豁免人士實施的一系列收緊措施後，再次按風險評估收緊豁免條件。措施收緊旨在遏止所有豁免人士的非必要社交接觸，盡量減低輸入個案傳入社區的風險；另一方面維持必須的社會及經濟運作，並確保市民生活所需不受影響。

港府發言人強調，政府一直根據衞生防護中心的風險評估，全盤考慮所有相關因素，檢視及調整適用於機組人員、船員及其他獲豁免人士安排。政府理解調整後，難免對航空及船務公司營運、機組人員及船員帶來一定影響。港府希望業界能夠理解，會視乎疫情的發展，適時調整有關的安排。