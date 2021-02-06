新冠肺炎．最新｜元朗、馬鞍山封區範圍解封　千人檢測零確診

新冠肺炎疫情持續反覆，昨日（5日）回升至37宗確診，34宗為本地個案，當中9宗感染源頭未明，另有20多宗初步確診。

政府已連續6日封區，昨日再封馬鞍山恆安邨恆江樓及元朗富來花園，有兩名恆安邨居民非常激動，嘗試突破封鎖線終被制止。兩受限區預計今早7時解封。

另外，15個年宵花市將於今日（年廿五）開鑼，並開放至2月11日（年三十晚），惟規模將較去年大幅減半。食環署將以應用科技監察，推紅綠燈式人流管制，若人流過多，市民須先取籌輪候進場。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為，相信市民配戴口罩購買年花都安全，不過都呼籲市民少去為妙。