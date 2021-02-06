新冠肺炎．最新｜強檢大廈收緊　有一宗都強檢　官員：是關鍵時刻

撰文： 朱海棋 胡家欣 陳淑霞 鍾妍 麥凱茵 馬煒傑 張嘉敏 鄭翠碧 鄭秋玲 鄧穎琳 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-06 18:02

新冠肺炎疫情持續反覆，今日（6日）錄得19宗確診，16為本地個案，6宗感染源頭未明。另外，今日新增20多宗初步確診個案。 另外，15個年宵花市將於今日（年廿五）開鑼，並開放至2月11日（年三十晚），惟規模將較去年大幅減半。食環署將以應用科技監察，推紅綠燈式人流管制，若人流過多，市民須先取籌輪候進場。

【17:18】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日個案涉及9座大廈，強制檢測詳細安排待食衞局公布。

【16:47】衞生署公布，即使大廈有一宗確診都要強制檢測，與之前須一宗個案源頭不明的門檻更寬鬆，林文健醫生解釋，現時疫情起伏，是關鍵時刻，加強措施遏止疫情，希望「行快幾步」。

啟德個案追蹤指揮中心有紀律部隊130人配合醫護開展工作, 辦公室成立後追蹤人數顯著增加，1個案可追到4.5密切接觸者 ，比之前高了。

【16:46】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生表示，威院昨日確診文員的1名家人屬密切接觸者，要檢疫。該名家人在葵涌醫院兒童青年中心任職病人服務助理，處理文書及協助病人輪候工作，工作期間有戴口罩，2月4日最後上班，已做檢測屬陰性。

大廈強制檢測門檻再收緊 即使一宗有源頭確診 仍須納入強檢公告

【16:41】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生表示，6宗源頭不明個案中，退休人士、學生、保安員、外傭等。

另外，其他個案中，機場三跑增3宗個案，是工友密切接觸者，群組累計27宗。今日新增3宗變種病毒N501Y個案，來自加納，南非，巴基斯坦抵港患者。

今增19宗確診 6宗屬無源頭紅磡佔兩宗 林文健：現屬關鍵時刻

【16:34】衞生署衞生防護中心總監林文健醫生表示，今日新增19宗確診個案，16宗本地個案，6宗無源頭。所有參與機場三跑地盤工作的工友，都要出示陰性證明。機管局已通知分判商及承建商同時安排每兩周檢測一次。

工作場所有爆發，早前公布工作場所的檢測會繼續，出現兩宗以上會納入強制檢測，確保可找到傳播路徑。

【16:19】澳門即將展開新冠疫苗接種計劃，今天（6日）首批10萬劑疫苗運抵澳門，是內地國藥集團研發及生產的疫苗，澳門將於下周二（9日）早上安排接種儀式，為醫護人員接種，澳門衛生局局長李展潤稱他會打「第一針」。鑑於此疫苗已獲國家藥品監督管理局附條件批准上市，而世界多國亦已採用此疫苗，因此確認使用此疫苗的效用高於風險，批准此疫苗進口澳門使用。

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【15:54】港府即將開展新冠疫苗接種計劃，預計首批德國BioNTech/復星疫苗於2月尾抵港，3月開始注射。政府會為安老院舍群組優先接種疫苗，據悉首輪會挑選10間院舍，為長者注射疫苗。



疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財表示，政府希望在部分院舍試行「先導計劃」為長者接種，測試接種疫苗的流程，上門接種的外展隊醫護均來自醫院管理局。至於院舍員工，就會鼓勵他們到接種中心打針。



安老服務協會主席陳志育指，這批參與的長者身體及精神狀況較好。首輪在院舍接種對象不包括員工，他認為員工出入院舍，感染病毒風險較高，建議政府第二輪派員上門為員工接種疫苗。

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【14:19】維園年宵花市今日（6日）開鑼，由於社交距離的限制，花檔都只有兩邊排開，場地看落非常疏落、空曠。有買花市民直言「好嘥位」，認為可以中間再加排檔；同時因花檔減少，選擇較少，花價普遍貴往年約20元。

曾公開批評政府的「桃花大王」劉海濤，對於人流感到非常滿意，更笑稱已經賣去三分一貨，故即日起價，增幅達兩成，「十分看好（今年生意）有錢賺」，一改早前會蝕百萬元的說法。

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【12:50】消息指本港今日新增大約20宗新冠肺炎確診個案。

【10:48】澳門電台報道，國藥集團新型冠狀病毒滅活疫苗將運抵澳門。衛生局稱，疫苗的接收儀式將於今日(6日)下午2時半在珠澳跨境工業區邊境站。

【09:43】元朗媽橫路7號富來花園、馬鞍山恆錦街1號恆安邨恆江樓昨列受限區域封區，至今日早上9時半完成執法行動。元朗截至今日凌晨二時，約576名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。馬鞍山截至今日凌晨二時，457名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案；有兩人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令及／或處定額罰款5,000元。

相關新聞：封區檢測｜元朗富來花園、馬鞍山恆安邨恆江樓 均無發現確診個案

▼2月5日，馬鞍山恆安邨恆江樓封區情況▼

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【01:05】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多2間食肆「上榜」，分別是九龍城青葉海鮮酒家及連鎖快餐店大快活將軍澳茵怡花園分店。

確診食肆｜再多兩餐廳上榜 九龍城青葉海鮮酒家、茵怡花園大快活

▼2月5日報告確診者住宅大廈名單及行蹤▼

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【00:30】衛生防護中心晚上更新確診患者住所名單，油尖旺區佔最多，共涉7幢大廈，其中渡船角「八文樓」之一的文英樓，再增4名確診患者，已累計5人確診。另有多幢私人屋苑錄得確診個案，屯門香港黃金海岸9 座屬新上榜，東涌映灣園三期悅濤軒9座，則再度列入疫廈名單。

確診大廈｜油尖旺居榜首 文英樓單日增4患者 東涌映灣園再上榜

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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▼2月5日圍封元朗富來花園▼

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▼2月4日，港府今起「強烈建議」進入政總的公務員使用安心出行▼

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昨日總覽：

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