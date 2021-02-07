新冠肺炎・最新｜一晚3封區　海裕閣、惠利大廈、長樂大廈圍封

撰文： 歐陽德浩 王潔恩 黃偉倫 勞敏儀 袁澍 黃穎津 黃詠榆 朱海棋 陳淑霞 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-07 20:28

新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心公布，本港今日新增27宗確診個案，3宗屬輸入個案，24宗本地個案中6宗源頭不明，另有20多宗初步確診。 當局收緊強制檢測門檻，只要確診大廈有1宗確診個案，全幢大廈住戶均要強檢。 政府連續第8晚封區檢測，晚上7時至8時，分別公告旺角海富苑海裕閣、鰂魚涌惠利大廈、紅磡長樂大廈，劃為「受限區域」，所有受檢人士都要接受強制檢測，所有圍封行動告翌早上上六點半至七點完成解封。

▼2月7日封區檢測：紅磡必嘉街1G-1K號長樂大廈▼

【20:00】政府在晚上8時，宣告自在紅磡必嘉街1G-1K號長樂大廈劃為「受限區域」，受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（2月8日）上午約6時30分分左右完成此行動。

封區檢測｜第8晚突襲！ 海裕閣、惠利大廈、長樂大廈列受限區域

【19:30】晚上7點半，政府公告將鰂魚涌惠利大廈列為「受限區域」，所有人士都需要禁足接受強制檢測。現場所見， 大批政府人員在晚上時許已陸續到場，準備設立臨時採樣站。

▼2月7日封區檢測：鰂魚涌惠利大廈▼

【19:00】政府連續第8天突襲封區檢測，晚上7時正式公告，旺角海富苑海裕閣為「受限區域」，所有人士都需要禁足接受強制檢測。現場所見， 大批警員及協助檢測人員已陸續到場，準備設立臨時採樣站。

2月7日封區檢測：旺角海富苑海裕闊

【17:00】張竹君指，今日新增的6宗無源頭個案，職業分別是外傭、退休人士、酒店做餅店廚師、機場做洗手間工作人士、銷售人員及無業人員等。至於地盤工人是否要更頻密做檢測，張竹君指「更密當然好啲啦，但要各方配合，最緊要提醒大家有輕微病徵，盡早去做，陰性都未必一定無事。」

仁濟醫院83歲女病人初步確診 曾入住外科病房 同病格患者須檢疫

【16:50】何婉霞透露，該名確診孕婦懷孕26周，她到伊院時未有透露自己曾接觸確診患者，直至因不適到廣華醫院求醫才向醫護人員透露。張竹君指，該孕婦是確診患者的家庭成員，「佢只係話喺出面等，當鄰居都送晒去檢疫中心後，等咗幾個鐘就返咗屋企。佢屋企人係叫佢留喺出面，唔好去檢疫中心。」張竹君承認，由於孕婦2月3日發病，故相信她2月1日後的傳染風險較高，會盡量找出她曾接觸的人做檢測，「但前提係佢肯講晒所有行蹤。」

強制檢測大廈｜10屋宇納強檢 元朗區佔3幢 大埔寶馬山上榜

【16:40】何婉霞指，截至今早9時，過去24小時再多59名病人康復出院，至今累計 9887病人出院。現時仍有505名確診病人分別在醫管局24間醫院及亞博館留醫，其中23人危殆、24人情況嚴重，458人情況穩定。

何婉霞指，仁濟醫院日前經入院篩查，發現一名病人初步確診。該名病人是83歲女子，因持續腹痛於2月5日到急症室求診，當時有發燒，但無呼吸道病徵，入住外科病房治療。她有接受新冠病毒入院篩查測試，結果呈陽性屬於初步確診。之後即時轉送隔離病房，暫時穩定。

仁濟醫院的感染控制組就病人個案接觸追蹤，由於5名病人在同一病格，列為緊密接觸者，都需要檢疫，但病房員工因有合適保護裝備，加上無處理霧化程序，故無職員列為緊密接觸者，但會繼續追蹤個案，相關病房已徹底清潔及消毒，會密切監察病人及健康情況。

何婉霞透露，早提及曾「走甩檢疫」的孕婦，個案編號是#10635，（當時住新填地街159號的劏房），2月5日因為低燒、發冷，喪失味覺，去廣華醫院急症室，基於有感染風險，病人安排進入隔離病房治療，安排病毒測試後昨日初步確診，今日正式確診。孕婦暫時情況穩定。庾慧玲說，廣華醫院的醫護人員都有合適保護裝備，無病人或醫護列為緊密接觸者，而病人於2月1日及2月4日曾到伊利沙伯醫院覆診，感染控制組知道病人確診後，隨即追蹤調查，全程有戴外科口罩，期間無進食及接受高風險程序，醫護人員均有合適保護裝備，無病人及醫護屬於緊密接觸者，兩間醫院已清潔及消毒病人曾到地方。

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會，交代最新情況。

張竹君表示，截至凌晨本港過去24小時新增27宗確診個案，編號由#10610至 #10636。有3宗是輸入個案，3宗均是來自印尼。其中，無源頭個案有6宗，關連個案有18宗。張竹君特別提到，有一宗個案本來是確診者的密切接觸者，並可能涉及刻意隱暪。

她指出，該個案是一名孕婦，當時居住在新填地街159號的劏房，當於一月底有確診個案後，衞生署已安排其他9名同住者或鄰居去檢疫。但據她了解，確診患者涉隱暪有一名孕婦居於劏房內，當其他人遷走檢疫後，竟然返回上址繼續居住。期間該名孕婦曾去伊利沙伯醫覆診，2月3日發現不適，2月5日到廣華醫院急症室求醫，其樣本呈陽性證實確診。張竹君指，會視乎調查，或會採取法律行動，並提醒市民要盡量要留意自己有無病徵，盡早看醫生，亦不要有任何隱瞞，因為除了影響家人，亦會影響力市民，當局或會有法律行動。

確診反彈至27宗 新填地街劏房患者涉瞞報有孕婦同住 最終染疫

張竹君又指，今日新增6宗無源頭個案，其居所會列為強制檢測大廈，分別是元朗翠韻華庭2座、觀塘安泰邨明泰樓、大埔太和邨愛和樓、逸東邨平逸樓、青衣長康邨康祥樓、大埔寶馬山第三座。

此外，另有一些大廈須納入強制檢測名單，分別是元朗洪水橋偉景園第一座、元朗灰沙圍152-154號屏唐花園、九龍城鴻運街3號、屯門新墟景新臺2座。由於上述一名孕婦確診前曾逗留新填地街159號。

▼2月7日維園年宵市場▼

+ 7 + 7 + 7

過去14日7間學校曾有確診者到訪。

復課｜過去14日7間學校曾有確診者到訪 6人出現病徵後往學校

【16:14】新冠肺炎疫情反覆，學校停課多時，教育局早前宣布，所有幼稚園及中小學、補習社在農曆新年假期後復課。《香港01》翻查衞生防護中心資料，過去14日，有7間幼稚園及中小學，曾有確診者到訪，當中有4人相信是學生。資料顯示，6人均於潛伏期內到學校，其中一名男生於1月18日出現病徵，於1月27日到學校，為1月31日報告確診個案之一，即由發病至確診共13日。

復課後回校上課的學生人數，上限為全校三分一，上課時間則維持半天為限。不過若全校教職員願意每兩周接受病毒檢測，則可全部班級都回校上課，教家界部份人不滿教育局以家長力量壓學校。

▼去年9月23日 全港首階段復課▼

+ 2 + 2 + 2

【14:28】消息指今日新增約25宗確診，較昨日多約5宗。

維園年宵花市人流旺 檔主：重開花市感慶幸 生意出乎意料

【14:07】今日（7日）是年宵花市開幕第二日。因應第四波新冠疫情反覆，年宵市場規模比去年大幅減半，維園年宵市場分兩排設置，共計有92個攤位。有市民表示，今年花卉價格普遍較往年低，質量也與往年相差不遠，但場內未見有乾貨攤位，對場地攤位安排亦相當滿意。也有攤位負責人稱政府日前年宵花市安排混亂，令他們無所適從，然而有年桔檔主稱，在疫情之下，生意雖比去年下跌約二至三成，但亦已比想像中好。

社聯調查指近四成失業家庭陷貧窮 中等學歷失業率破8% 促設援助

【12:58】過去一年疫情爆發，失業率持續高企。社聯今日（7日）發布一項調查，發現有超過三成失業及就業不足家庭，陷入貧窮情況，但影響範圍廣，失業情況不限於低學歷人士，無論由小學、中學到專上教育學歷的失業率，均超過8%。



社聯促請政府設立短期失業援助，並進一步放寬在職家庭津貼申請門檻至36小時。

社聯促請政府設立短期失業援助，並進一步放寬在職家庭津貼申請門檻至36小時。 （黃詠榆攝）

強制檢測｜政府本周公布20萬地盤員工強檢 陳肇始：陰性才可上班

【12:15】針對多個地盤爆疫，染疫工人再於社區播毒，食物及衛生局長陳肇始今早表示，發展局正與業界商討，將地盤工人列為特定群組，需要強制檢測，目標是有陰性結果才可上班，政府本星期會宣布細節。

發展局局長黃偉綸指出，建造業議會聯同香港建造商會正密鑼緊鼓研究加強防疫措施，要求工友及員工必須出示新冠狀病毒陰性檢測結果證明，才能進入工地，由於建造業僱員人數眾多，整個行業的工地工友有十多二十萬人，業界需要一點時間擬定計劃，預計本周將公布方案細節，並有信心能在本月內開始推行。

▼爆疫地盤：將軍澳——藍田隧道工程▼

BioNTech疫苗或本月底到港 陳肇始︰爭取於過年後為市民接種

【11:00】本港新冠肺炎疫情持續，何時能接種疫苗成為市民關注的問題之一，食物及衛生局長陳肇始表示，科興已向政府提交部分曾交國家藥監局審批的三期臨床試驗數據，會爭取在農曆新年前，交疫苗顧問專家委員會審議，並盡快批核緊急使用。

至於BioNTech疫苗將於本月底到港，18區疫苗接種中心正如火如荼準備，創科局亦已設計了預約平台。她指，爭取於過年後為市民接種疫苗，但強調「整體物流好關鍵。」

陳肇始指疫情回落更需用嚴謹手段 若所有強檢零確診或重開處所【10:00】本港新冠肺炎疫情持續，食物及衛生局長陳肇始今早（7日）於商台節目表示，近20次圍封行動找出15宗個案，確診率不低。她認為，在疫情開始回落時，更須用嚴謹的手段清除剩餘的個案，因此政府不斷降低強制檢測門檻，部分大廈住戶或須接受兩次強制檢測；若所有強制檢測得出零確診個案，將對重開處所提供正面條件，「令市民恢復生活係正面。」

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

+ 8 + 8 + 8

張建宗指兩星期20次圍封 確診個案下降是政府加大力度抗疫成果

【09:00】政務司司長張建宗今(7日)於網誌指，疫情反覆但審慎樂觀，且近日確診數字有回落跡象。而政府在農曆新年假期前﹙2月1日至2月10日﹚採取果斷措施，進行廣泛、頻密的連串限制與檢測宣告行動，過去兩星期政府順利完成20個圍封行動，超過18,900人接受檢測，當中發現15宗確診個案。



他指，當社區感染數字逐步下降時，強制檢測所能找到的個案亦會相應下降，是令人鼓舞的結果，又指是政府加大力度抗疫及防範於未然的成果。他呼籲市民願檢盡檢，並配合政府防疫工作，於新春假期少外出、減聚會、勤洗手、戴口罩，攜手抗疫。

▼2月6日封區檢測：屯門黃金海岸二期第9座▼

+ 31 + 31 + 31

【07:00】截至今日凌晨，土瓜灣「受限區域」內307名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案；而自今日上午約七時起，土瓜灣指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。政府亦在「受限區域」內派員到訪135戶，當中14戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置

而至今日凌晨二時，屯門「受限區域」內約175名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案；政府亦在「受限區域」內派員到訪88戶，當中17戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置。

▼2月6日封區檢測：土瓜灣華發大廈▼

+ 10 + 10 + 10

【01:00】確診大廈食肆｜九龍城區最多疫廈 荃灣廣場牛一、嘉湖一粥麵上榜

根據衞生防護中心周六更新的疫廈名單，九龍城區佔最多，共涉4幢大廈。元朗嘉湖山莊景湖居12座則增2宗個案；景湖居1座則再增1宗，兩座在14日內各累計有3宗。



另外，再多4間食肆「上榜」，曾有確診者在潛復期到訪，分別是香港國際機場大家樂、 「+WOO嘉湖1期 」一粥麵、翠屏花園學利及荃灣廣場牛一 。

【00:00】強制檢測大廈｜新增六座 與記者會公布數目有別 亦未計封區兩幢

政府晚上就強制檢測公告刊憲，將6幢大廈納入強制檢測，包括紅磡得利閣、屯門富泰邨美泰樓、大埔大元邨泰怡樓A座、天水圍嘉湖山莊7期景湖居1座及12座及元朗豐年路19號文惠苑 。不過，公告的強測大廈數目卻與下午疫情記者會公布的9幢有別，即有2幢「不知所蹤」。



另外，晚上被「圍封」的土瓜灣華發大廈及黃金海岸2期9座，在昨日記者會上，早被預告納入強制檢測大廈名單，惟強制檢測延遲到晚上封區行動才一併公告列憲。

▼科興疫苗製造過程▼

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焦點報道：

大廈強制檢測門檻再收緊 即使一宗有源頭確診 仍須納入強檢公告

增19宗確診 6宗屬無源頭紅磡佔兩宗 林文健：現屬關鍵時刻

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