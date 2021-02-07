新冠肺炎・最新｜疫情持續反覆　土瓜灣及屯門受限區域無確診個案

撰文： 歐陽德浩 王潔恩 黃偉倫 勞敏儀 袁澍 黃穎津 黃詠榆 朱海棋 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-07 08:55

新冠肺炎疫情反覆，昨日公布新增19宗確診，3宗輸入個案，16宗本地個案中6宗源頭不明；另有20多宗初步確診。 當局收緊強制檢測門檻，只要確診大廈有1宗確診個案，全幢大廈住戶均要強檢。

▼2月6日封區檢測：屯門黃金海岸二期第9座▼

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【07:00】截至今日凌晨，土瓜灣「受限區域」內307名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案；而自今日上午約七時起，土瓜灣指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。政府亦在「受限區域」內派員到訪135戶，當中14戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置

而至今日凌晨二時，屯門「受限區域」內約175名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案；政府亦在「受限區域」內派員到訪88戶，當中17戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置。

▼2月6日封區檢測：土瓜灣華發大廈▼

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【01:00】確診大廈食肆｜九龍城區最多疫廈 荃灣廣場牛一、嘉湖一粥麵上榜

根據衞生防護中心周六更新的疫廈名單，九龍城區佔最多，共涉4幢大廈。元朗嘉湖山莊景湖居12座則增2宗個案；景湖居1座則再增1宗，兩座在14日內各累計有3宗。



另外，再多4間食肆「上榜」，曾有確診者在潛復期到訪，分別是香港國際機場大家樂、 「+WOO嘉湖1期 」一粥麵、翠屏花園學利及荃灣廣場牛一 。

【00:00】強制檢測大廈｜新增六座 與記者會公布數目有別 亦未計封區兩幢

政府晚上就強制檢測公告刊憲，將6幢大廈納入強制檢測，包括紅磡得利閣、屯門富泰邨美泰樓、大埔大元邨泰怡樓A座、天水圍嘉湖山莊7期景湖居1座及12座及元朗豐年路19號文惠苑 。不過，公告的強測大廈數目卻與下午疫情記者會公布的9幢有別，即有2幢「不知所蹤」。



另外，晚上被「圍封」的土瓜灣華發大廈及黃金海岸2期9座，在昨日記者會上，早被預告納入強制檢測大廈名單，惟強制檢測延遲到晚上封區行動才一併公告列憲。

▼科興疫苗製造過程▼

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焦點報道：

大廈強制檢測門檻再收緊 即使一宗有源頭確診 仍須納入強檢公告

增19宗確診 6宗屬無源頭紅磡佔兩宗 林文健：現屬關鍵時刻

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▼2月4日，港府今起「強烈建議」進入政總的公務員使用安心出行▼

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▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼