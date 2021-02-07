封區檢測｜連續第8晚！　旺角海富苑、鰂魚涌惠利大廈列受限區域

撰文： 陳淑霞 孔繁栩 黃詠榆 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-07 19:00

政府連續第八日突擊封區，今日（7日）傍晚7時宣布圍封旺角海富苑 鰂魚涌惠利大廈，列為「受限區域」，區內人士要「禁足」逗留其處所，並須接受強制檢測，直至區內所有人士完成檢測，而檢測結果亦獲大致確定方可離開，行動預計明日（8日）上午約7時完成。

▼2月7日封區檢測：鰂魚涌惠利大廈▼

▼2月6日封區檢測：屯門黃金海岸二期第9座▼

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今日圍封地區包括旺角海富苑及鰂魚涌惠利大廈，過去14日海富苑無確診者到訪過，而惠利大廈則有兩人中招，同樣在昨日（6日）確診，分別為54歲有源頭男患者（編號：10595） 及18歲感染源頭不明男病人（編號：10608）。

▼2月6日封區檢測：土瓜灣華發大廈▼

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當局上周開始連番主動出擊，政務司司長張建宗上周一(2月1日)預告，每日圍封地區可能多於一區，並維持至年廿九（10日）後，當日起至昨日每日都突擊三區，周一圍封尖沙咀彌敦道金鑾大廈、元朗安興街好彩洋樓、九龍城馬頭圍道隆基大樓及油麻地新填地街、眾坊街及永星里一帶。

周二就波及天水圍天恒邨恒樂樓、佐敦長樂街、志和街及彌敦道一帶及深水埗基隆街、南昌街、大南街、北河街範圍共17幢大廈；周三進駐柴灣興華（一）邨美華樓、屯門豐景園第一座及土瓜灣定安大廈D座；周四再封碧街、東安街、廣東道及登打士街一帶及旺角上海街文華閣；周五延伸至元朗富來花園和馬鞍山恆安邨恆江樓；周六則有土瓜灣馬坑涌道華發大廈及屯門黃金海岸二期第9座被圍封。