新冠肺炎．最新｜旺角海富苑海裕閣1140人檢測　小部分樣本待核實

撰文： 李恩慈 朱海棋 陳淑霞 陳家洛 鍾妍 孔繁栩 歐陽德浩 黃詠榆 袁澍 黃穎津 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-08 07:06

新冠肺炎疫情反覆，政府連續第8晚封區檢測，昨晚一連將旺角海富苑海裕閣、鰂魚涌惠利大廈、紅磡長樂大廈，劃為「受限區域」，所有受檢人士都要接受強制檢測。 至清晨6時許開始，政府指紅磡、旺角受限區域已先後完成強制檢測，前者約370名居民接受檢測，其中發現一宗初步確診個案；後者約1140名居民接受檢測，當中有小部分樣本檢測結果仍在核實中。政府指將另行公布解封時間，居民如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後經指定出口離開。

【07:00】政府發聲明，指已完成旺角受限區域（即旺角海庭道2號海富苑海裕閣）強制檢測行動，截至今日凌晨二時，約1140名居民接受檢測，當中有小部分樣本檢測結果仍在核實中。此外，政府又派員到訪約597戶，約60戶沒人應門。

▼2月7日封區檢測：紅磡必嘉街1G-1K號長樂大廈▼

+ 19 + 19 + 19

【06:37】政府發聲明，指已完成紅磡受限區域（即紅磡必嘉街1G-1K號長樂大廈）強制檢測行動，截至昨日下午十一時三十分，約370名居民接受檢測，其中發現一宗初步確診個案。此外，政府又派員到訪178戶，約25戶沒人應門。

【01:58】旺角海富苑海裕閣有一名男居民被送上救護車，暫未知是否確診。

▼2月7日封區檢測：鰂魚涌惠利大廈▼

2月7日封區檢測：旺角海富苑海裕閣

▼2月7日維園年宵市場▼

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過去14日7間學校曾有確診者到訪。

▼科興疫苗製造過程▼

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▼2月4日，港府今起「強烈建議」進入政總的公務員使用安心出行▼

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【00:45】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多5間食肆有確診患者到訪，包括鰂魚涌菖莆亭、元朗豐年樓圓老爺雞煲小廚、元朗老闆火鍋冰室、觀塘順利商場1期茗港酒家，以及觀塘安泰商場名舫酒家。其中茗港酒家自疫情以來已第三度上榜，去年7月及12月亦曾有確診者到訪；老闆火鍋冰室則是繼去年12月後，再有患者光顧。

確診餐廳｜順利商場茗港酒家第3度有患者到訪 雞煲、火鍋店上榜

過去14天確診患者住所及行蹤一覽：

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【00:01】衞生防護中心晚上更新確診患者住址，被圍封的鰂魚涌惠利大廈及紅磡長樂大廈分別新增兩宗及一宗個案，早前已解封的旺角上海街文華閣，再錄得有確診患者居住。而隱暪密切接觸者身份的確診孕婦，則居於油麻地新填地街157至159號。

確診大廈｜東涌映灣園累計9人染疫 曾封區文華閣再錄得患者

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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昨日總覽：

新冠肺炎｜地盤群組暫217人確診 日出康城／啟德地盤74宗非最多

封區檢測｜第8晚突襲！ 海裕閣、惠利大廈、長樂大廈列受限區域

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強制檢測大廈｜10屋宇納強檢 元朗區佔3幢 大埔寶馬山上榜

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復課｜過去14日7間學校曾有確診者到訪 6人出現病徵後往學校

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