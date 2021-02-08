新冠肺炎．最新｜消息：今增約30宗　袁國勇到鰂魚涌惠利大廈視察

撰文： 李恩慈 朱海棋 陳淑霞 陳家洛 鍾妍 孔繁栩 歐陽德浩 黃詠榆 袁澍 黃穎津 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-08 15:57

新冠肺炎疫情反覆，政府連續第8晚封區檢測，至清晨6時許開始，政府指紅磡、旺角受限區域已先後完成強制檢測，前者約370名居民接受檢測，其中發現一宗初步確診個案；後者約1140名居民接受檢測，當中有小部分樣本檢測結果仍在核實中。至7時許，鰂魚涌受限區域亦完成檢測，有3宗初步確診個案，小部分樣本檢測結果仍在核實。 政府指將另行公布解封時間，居民如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後經指定出口離開。

+ 3 + 3 + 3

【15:20】消息指，今增約30宗確診個案。

地盤工人強制檢測｜何栢良促大地盤設流動採樣站 最少每7天檢測

【13:24】本港新多肺炎疫情持續，食衞局局長陳肇始及發展局局長黃偉綸昨日（7日）分別提及，建造業界正研究要求工友出示陰性檢測證明，才能進入工地。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（8日）分別於港台及商台建議，地盤工人應最少7日做1次檢測，指檢測方式不能採用深喉唾液，政府可於大型地盤設流動採樣站，而小型地盤的工人則可自行到社區檢測中心，認為該方式的成效會更大。

長樂大廈解封1初確 長生店一條街 棺材舖早4小時收通知移走車輛

【12:01】政府昨晚（7日）將旺角海富苑海裕閣、鰂魚涌英皇道惠利大廈和紅磡必嘉街長樂大廈」劃為「受限區域」，區內人士須強制檢測。其中長樂大廈今早（8日）6時30分完成行動，約370人檢測，發現1宗初步確診個案。



有居民擔心有患者在封區期間沒有返回處所，之後可能要再封區，變相成效不大。大廈地下和附近有多間殯儀長生店，有員工表示事前收到消息封區，提早準備移走車輛，封區一晚對他們的壽儀服務不太影響。

10間院舍長者率先接種疫苗 安老服務協會︰家屬期望打完恢復探訪

【10:07】港府即將開展新冠疫苗接種計劃，預計首批德國BioNTech／復星疫苗於2月尾抵港，3月開始注射。政府會為安老院舍群組優先接種疫苗，據悉首輪會挑選10間院舍，為長者注射疫苗。

安老服務協會主席陳志育今早（8日）於港台節目表示，政府首輪將挑選規模較大的院舍優先接種疫苗，指當局已安排外展醫護人員先到院舍，視察長者身體情況。但他亦指，長者家屬較偏向滅活疫苗，不過「大家都期望打完可以恢復如探訪，希望完成接種之後可以安排。」

政府擬規定地盤工人定時檢測 業界冀提供津貼及派員即時檢測

【09:52】本港第四波新冠肺炎持續，食衞局局長陳肇始及發展局局長黃偉綸昨日（7日）分別提及，建造業界正研究要求工友出示陰性檢測證明，才能進入工地；黃更指出，業界需要一點時間擬定計劃，預計本周將公布方案細節，並有信心能在本月內推行。

職工盟建築地盤職工總會理事長徐煒榤今早（8日）於港台節目指，現時地盤承辦商已有不少規定，要求地盤工定時檢測，認為業界比政府走得更前。但他建議，政府可派員到地盤即時檢測或派樽，以及向因地盤爆疫而停業的工人提供津貼。

封區檢測｜紅磡、旺角、鰂魚涌2370人檢測4人中招 部分樣本待核

【08:02】政府今晨6時許宣布完成紅磡受限區域（長樂大廈）強制檢測，行動中發現一宗初步確診個案。至7時許，旺角受限區域（海富苑海裕閣）強制檢測亦告完成，惟有小部分樣本檢測結果仍在核實中。



至7時許，鰂魚涌受限區域（惠利大廈）亦完成檢測，有3宗初步確診個案，小部分樣本檢測結果仍在核實。

▼2月7日封區檢測：紅磡必嘉街1G-1K號長樂大廈▼

+ 19 + 19 + 19

【07:41】政府發聲明，指已完成鰂魚涌受限區域（即鰂魚涌英皇道997號惠利大廈）強制檢測行動，截至凌晨二時，約860名居民接受檢測，當中有3宗初步確診個案，小部分樣本檢測結果仍在核實中。此外，政府又派員到訪443個住戶及商鋪，約96個住戶及商鋪沒人應門。

【07:00】政府發聲明，指已完成旺角受限區域（即旺角海庭道2號海富苑海裕閣）強制檢測行動，截至今日凌晨二時，約1140名居民接受檢測，當中有小部分樣本檢測結果仍在核實中。此外，政府又派員到訪約597戶，約60戶沒人應門。

【06:37】政府發聲明，指已完成紅磡受限區域（即紅磡必嘉街1G-1K號長樂大廈）強制檢測行動，截至昨日下午十一時三十分，約370名居民接受檢測，其中發現一宗初步確診個案。此外，政府又派員到訪178戶，約25戶沒人應門。

【01:58】旺角海富苑海裕閣有一名男居民被送上救護車，暫未知是否確診。

▼2月7日封區檢測：鰂魚涌惠利大廈▼

2月7日封區檢測：旺角海富苑海裕閣

▼2月7日維園年宵市場▼

+ 7 + 7 + 7

過去14日7間學校曾有確診者到訪。

▼科興疫苗製造過程▼

+ 36 + 36 + 36

▼2月4日，港府今起「強烈建議」進入政總的公務員使用安心出行▼

+ 5 + 5 + 5

【00:45】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多5間食肆有確診患者到訪，包括鰂魚涌菖莆亭、元朗豐年樓圓老爺雞煲小廚、元朗老闆火鍋冰室、觀塘順利商場1期茗港酒家，以及觀塘安泰商場名舫酒家。其中茗港酒家自疫情以來已第三度上榜，去年7月及12月亦曾有確診者到訪；老闆火鍋冰室則是繼去年12月後，再有患者光顧。

確診餐廳｜順利商場茗港酒家第3度有患者到訪 雞煲、火鍋店上榜

過去14天確診患者住所及行蹤一覽：

+ 21 + 21 + 21

【00:01】衞生防護中心晚上更新確診患者住址，被圍封的鰂魚涌惠利大廈及紅磡長樂大廈分別新增兩宗及一宗個案，早前已解封的旺角上海街文華閣，再錄得有確診患者居住。而隱暪密切接觸者身份的確診孕婦，則居於油麻地新填地街157至159號。

確診大廈｜東涌映灣園累計9人染疫 曾封區文華閣再錄得患者

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

昨日總覽：

新冠肺炎｜地盤群組暫217人確診 日出康城／啟德地盤74宗非最多

封區檢測｜第8晚突襲！ 海裕閣、惠利大廈、長樂大廈列受限區域

仁濟醫院83歲女病人初步確診 曾入住外科病房 同病格患者須檢疫

強制檢測大廈｜10屋宇納強檢 元朗區佔3幢 大埔寶馬山上榜

確診反彈至27宗 新填地街劏房患者涉瞞報有孕婦同住 最終染疫

復課｜過去14日7間學校曾有確診者到訪 6人出現病徵後往學校

維園年宵花市人流旺 檔主：重開花市感慶幸 生意出乎意料

社聯調查指近四成失業家庭陷貧窮 中等學歷失業率破8% 促設援助

強制檢測｜政府本周公布20萬地盤員工強檢 陳肇始：陰性才可上班

陳肇始指疫情回落更需用嚴謹手段 若所有強檢零確診或重開處所

張建宗指兩星期20次圍封 確診個案下降是政府加大力度抗疫成果