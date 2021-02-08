新冠肺炎．最新｜第8晚封區檢測　旺角海富苑有居民被送上救護車

撰文： 李恩慈 朱海棋 陳淑霞 陳家洛 鍾妍 孔繁栩 歐陽德浩 黃詠榆 袁澍 黃穎津 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-08 02:06

新冠肺炎疫情反覆，政府連續第8晚封區檢測，昨晚一連將旺角海富苑海裕閣、鰂魚涌惠利大廈、紅磡長樂大廈，劃為「受限區域」，所有受檢人士都要接受強制檢測。 至凌晨時分，旺角海富苑海裕閣有居民被送上救護車。

【01:58】旺角海富苑海裕閣有一名男居民被送上救護車，暫未知是否確診。

▼2月7日封區檢測：紅磡必嘉街1G-1K號長樂大廈▼

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▼2月7日封區檢測：鰂魚涌惠利大廈▼

2月7日封區檢測：旺角海富苑海裕閣

▼2月7日維園年宵市場▼

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過去14日7間學校曾有確診者到訪。

▼科興疫苗製造過程▼

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▼2月4日，港府今起「強烈建議」進入政總的公務員使用安心出行▼

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【00:45】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多5間食肆有確診患者到訪，包括鰂魚涌菖莆亭、元朗豐年樓圓老爺雞煲小廚、元朗老闆火鍋冰室、觀塘順利商場1期茗港酒家，以及觀塘安泰商場名舫酒家。其中茗港酒家自疫情以來已第三度上榜，去年7月及12月亦曾有確診者到訪；老闆火鍋冰室則是繼去年12月後，再有患者光顧。

確診餐廳｜順利商場茗港酒家第3度有患者到訪 雞煲、火鍋店上榜

過去14天確診患者住所及行蹤一覽：

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【00:01】衞生防護中心晚上更新確診患者住址，被圍封的鰂魚涌惠利大廈及紅磡長樂大廈分別新增兩宗及一宗個案，早前已解封的旺角上海街文華閣，再錄得有確診患者居住。而隱暪密切接觸者身份的確診孕婦，則居於油麻地新填地街157至159號。

確診大廈｜東涌映灣園累計9人染疫 曾封區文華閣再錄得患者

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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昨日總覽：

新冠肺炎｜地盤群組暫217人確診 日出康城／啟德地盤74宗非最多

封區檢測｜第8晚突襲！ 海裕閣、惠利大廈、長樂大廈列受限區域

仁濟醫院83歲女病人初步確診 曾入住外科病房 同病格患者須檢疫

強制檢測大廈｜10屋宇納強檢 元朗區佔3幢 大埔寶馬山上榜

確診反彈至27宗 新填地街劏房患者涉瞞報有孕婦同住 最終染疫

復課｜過去14日7間學校曾有確診者到訪 6人出現病徵後往學校

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強制檢測｜政府本周公布20萬地盤員工強檢 陳肇始：陰性才可上班

陳肇始指疫情回落更需用嚴謹手段 若所有強檢零確診或重開處所

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