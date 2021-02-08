新冠肺炎．直播｜連封兩區　深水埗恆安樓佐敦文英樓居民禁足檢測

撰文： 李恩慈 朱海棋 陳淑霞 陳家洛 鍾妍 孔繁栩 歐陽德浩 黃詠榆 袁澍 黃穎津 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-08 20:57

新冠肺炎疫情反覆，政府連續第8晚封區檢測，至清晨6時許開始，政府指紅磡、旺角受限區域已先後完成強制檢測，前者約370名居民接受檢測，其中發現一宗初步確診個案；後者約1140名居民接受檢測，當中有小部分樣本檢測結果仍在核實中。至7時許，鰂魚涌受限區域亦完成檢測，有3宗初步確診個案，小部分樣本檢測結果仍在核實。 政府指將另行公布解封時間，居民如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後經指定出口離開。

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【20:30】政府公布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自下午8時30分起限制在深水埗指明「受限區域」——即深水埗福榮街88-90號／桂林街46A-46C號恒安樓的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所，政府目標是在明日（9日）上午約7時左右完成此行動。

如在宣告生效時，個別非當區居民逗留在「受限區域」內，會造成不合理困苦，政府人員在考慮個別情況後，可酌情處理讓該人士離開受限區域；而該人士必須已按指示進行檢測及留下個人資料供聯絡之用。

2月8日晚上，在深水埗指明「受限區域」恒安樓下的渣打銀行櫃員機範圍，有多名市民提款時被困封區，暫未能離開。（盧翊銘攝）

多名市民於渣打銀行櫃員機範圍內提款時被困，暫未能離開。（陳淑霞攝）

【20:27】警方在深水埗桂林街附近拉封條，疑是再封區，多名市民於渣打銀行櫃員機範圍內提款時被困，暫未能離開。

封區檢測｜圍封文英樓 政府向八文樓其他住戶派抗原測試檢測包

【20:18】民政事務局指出，由於與文英樓一起一般稱為「八文樓」的其餘七座大廈，即文昌樓、文耀樓、文輝樓、文景樓、文蔚樓、文苑樓及文華樓，位置鄰近指明「受限區域」的文英樓，部分居民可能會擔心有感染風險。

民政事務總署因應疫情發展，今日以先導計劃形式，為在「受限區域」附近「八文樓」的其餘七座大廈的居民，提供免費快速抗原測試套裝，署方安排工作人員於晚上11時前向有關大廈的居民派發快速抗原測試套裝和口罩，建議居民自行作檢測，希望有助盡快找出有可能的潛在感染個案，保障居民的健康，以達致社區「清零」的目標。如有懷疑個案，政府會即場安排文英樓「受限區域」的檢測承辦商為有關居民進行跟進測試。

【19:46】文英街被圍封，只剩餘靠文華樓的行人路開放，入夜後文英樓的居民陸續回家，看見大量警員駐守及封路感愕然，有警員建議居民在外吃少許東西才回家，亦有居民下樓了解情況。近夜晚8時，政府在文英街設帳篷，準備為居民安排檢測。

【19:33】佐敦文英樓被列為受限區域，居民須禁足等候檢測，現場消息指文英樓後座大廈疑有居民往文苑街方向擲下一隻鞋，無人被擊中。警方在場調查。

2月8日晚上佐敦文英樓被列為受限區域，現場警方調查疑有人從高空擲下一隻鞋。（李澤彤攝）

新冠疫苗｜澳門明起開始接種 倘副作用致傷殘死亡 最高賠100萬

【19:17】澳門明天起可以接種新冠肺炎疫苗，今日（8日）起可以開始預約，首階段可優先接種疫苗為前線抗疫人員、高職業暴露人群及需要前往流行地區的人士。而第二階段會開放予其他澳門居民接種，明天起亦可預約，將在2月22日後開始接種。澳門早前獲得10萬劑中國國藥集團生產的新冠肺炎滅活疫苗，並限制接種國藥疫苗人士需為18至60歲。

澳門限制接種國藥疫苗人士需為18至60歲，而 所有16歲以上人士可接種BioNTech mRNA 疫苗。（盧翊銘攝/資料圖片）

新冠疫苗｜袁國勇指陳肇始、聶德權審批及安排接種 不會評論事件

【19:07】衞生署將向疫苗顧問專家委員會提交中國科興疫苗的臨床數據文件，但數據未有在國際權威醫學期刊刊登，即未受同儕審視。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今午（8日）午到鰂魚涌惠利大廈視察爆疫情況，期間被問到審批科興疫苗的事宜，他重申，特首任命了4人分別處理新冠肺炎疫苗的審批及接種工作，當中並不包括他，「我唔會作出任何評論。」

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地盤工人最快初五須檢測呈陰性才開工 商會：費用、隔幾耐驗未定

【19:00】本港第四波新冠肺炎持續，多個大型地盤頻頻爆疫，政府正研究要求工友出示陰性檢測證明，才能進入工地，料本周會公布詳情，並於月內實施。有建築業商會透露，正與政府洽談計劃細節，初步決定會於星期三（10日）公布，並最快於初五（16日）實施，至於費用問題、多久驗一次則仍未有共識。有建造業工會期望，政府可提供「點對點」服務，安排流動檢測車到地盤，方便工友檢測。

封區檢測｜連續九日突襲 佐敦文英樓列「受限區域」

【19:00】政府公布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自下午7時起限制在佐敦指明「受限區域」——即佐敦渡船角文英街2-24號文英樓內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（9日）上午約7時左右完成此行動，以達致「同心抗疫，小區『清零』」的目標。

公布稱，如在宣告生效時，個別非當區居民逗留在「受限區域」內，會造成不合理困苦，政府人員在考慮個別情況後，可酌情處理讓該人士離開受限區域；而該人士必須已按指示進行檢測及留下個人資料供聯絡之用。「受限區域」內的人士如在2月6日至8日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候。

政府晚上7時起將佐敦文英樓列作指明「受限區域」。（政府新聞處圖片）

疫苗預約系統將推出 智方便查針卡 創科局派推廣小隊到注射中心

【18:43】本港新型肺炎疫情持續，政府擬於下月起開展疫苗接種計劃。政府資訊科技總監辦公室今（8日）在立法會資訊科技及廣播事務委員會上，提及疫苗接種預約系統的最新進展，指政府疫苗接種系統可讓市民在網站預約兩針疫苗，並且會與醫管局合作，系統可查詢市民接種紀錄，提供電子針卡。



早前當局指，市民可透過智能身份「智方便」，下載電子檢測記錄及疫苗注射記錄。有議員問及當局會否派人協助長者等人士使用，創新及科技局局長薛永恒在會上表示，屆時會在注射中心派駐「智方便推廣小隊」，作宣傳推廣。

▼香港醫院藥劑師學會講解復星疫苗▼

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運輸署駕駛路試2月22日恢復 排期考筆試、路試續暫停

【18:36】運輸署於去年12月起因應疫情，暫停駕駛考試的路試服務，運輸署今宣布將於2月22日起全面恢復路試，原來已預約在2月22日或之後進行路試的考生，可如期應考，而早前因路試暫停而未能進行路試的考生，將會陸續收到個別通知新訂考試日期。

惟駕駛筆試及的士筆試，以及駕駛考試排期服務將會繼續暫停，直至另行公告。

駕駛路試將於2月22日全面恢復（資料圖片）

政府或強制食客使用安心出行 薛永恒：積極考慮 除罩食飯風險高

【17:57】本港新型肺炎疫情持續，港府早前推出「安心出行」應用程式，至今約52萬人下載。創新及科技局局長薛永恒今（8日）在立法會資訊科技及廣播事務委員會表示，會「積極考慮」，市民在進入食肆前，要先掃描程式二維碼。

薛永恒說，正「積極考慮」要市民在進入食肆前，要先掃描「安心出行」二維碼。（網上截圖）

左起第四排為04單位。（歐陽德浩攝）

惠利大廈爆垂直傳播 天井密封 袁國勇：04室單位須撤離

【17:30】鰂魚涌英皇道惠利大廈昨被列為「受限區域」，行動於今早（8日）完成，發現3宗初步確診個案。其中兩宗初步確診個案，是居於同一座向的筲箕灣官立中學學生，或涉垂直傳播問題。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今午3時許到大廈視察。



袁國勇表示，該大廈有7名居民染疫，當中6人住在04室單位。他發現大廈有多條喉管經改動，亦有居民指在廚房工作後會在廁所聞到臭味，相信隔氣管已失效。而1404室住戶最早發病，或會產生「煙囪效應」，當上層住戶使用抽氣扇時，空氣可走進室內引致傳播。

長洲包山嘉年華2021取消 連續兩年無搶包山比賽

【17:10】因應疫情，以避免人流聚集，減低社交接觸和2019冠狀病毒病在社區傳播的風險；康文署宣布，原定在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行的「包山嘉年華2021」將會取消，取消的包括「搶包山訓練」；「搶包山選拔賽」；「攀爬嘉年華」；和「搶包山比賽」。

強制檢測大廈｜增9幢樓宇 6宗無源頭 半山豪宅世紀大廈2座上榜

【17:10】衞生署今日（8日）公布新增32宗新冠肺炎確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日6宗源頭不明個案分布，包括中西區地利根德里世紀大廈2座、慈雲山慈正邨正和樓、深水埗福榮街恆安樓、象山邨秀山樓、翠寧花園6座，以及佐敦文英樓。



今日亦有21宗與過去確診病例有關連的個案居於早前未有出現的大廈，包括屯門兆康苑兆新閣、元朗水邊圍邨山水樓，以及黃大仙下邨龍輝樓。

【17:03】惠利大廈學生是環境抑或其他傳播？暫時不清楚，兩種情都有，可盡量做。有關新填地街隱瞞為緊密接觸者的孕婦是否已有法律行動？搵法律意見不是一時三刻做，仍要時間。

有關初確診學生情況，筲箕灣官立中學的兩名學生約於月頭都有回校；其中一人於2月2日頭痛，另一人2月3日喉嚨痛；他們於2月1至3在禮堂考試，1月尾是傳染期。禮堂可坐200人，隔疏點坐，坐了130人。

三跑約3000工人全部檢測結果為陰性 張竹君：或安排第二次檢測【17:00】不明源頭個案，有屬退休人士，有屬文職，亦有在快餐店任廚房工作，亦有外傭、銷售、建築地盤監工在啟德停機坪工作。



【16:50】鰂魚涌惠利大廈利大廈多少人? 多少單位? 深圳返港人士個案10581本地感染或內地？張竹君指，惠利大廈 04單位有3個個案，詳細留待袁國勇交代；至於長樂大廈的人，有沒有好返則就不知道，唔知溝通情況點，有無出證明就唔知。

個案10581 未知基因排序，同家人一同返港都確診，另有2、3位家人確診，可能家中有傳播，不知誰是源頭，需要基因分析再跟進。家中有5人，3人在港住，2人一齊返港，家人全確診。

有關文華閣個案，最近3、4位是檢疫中心送院。

【16:45】張竹君指，目前約有多過20宗初確。3跑工人，多數在檢疫中心確診，相信爆發已受控，而其他人已檢疫，相信疫情已受控，加上再會有新措施，所有三跑工人復工要有陰性。

【16:40】機場三跑是否有工人猝死？張竹君指，沒收到三跑有死者確診，已知道三跑內的3000多位已做檢測，全是陰性，可能之後再安排做第二次。

個案10607 是一個救護員，送1月29已送檢疫，而個案10201知是患者，當時救護員幫做過急救，有外科口罩，但沒N95 所以覺得他是緊密接觸者。

有關長樂大廈初確個案， 是一個已出院的康復者，並非新增個案。有關三跑個案是檢疫中心送院，只是預計有潛伏期，都亦有一些人確診，目前3,000多人全是陰性，當然有潛伏期，所以隔一輪建議做第二次檢測。

至於學生有可能傳播途徑，會否同一座向單位，定係學校內感染，排除不了，除非找到其他學生，而兩位都在傳染期，有病徵前前後後都曾回校考試，雖在禮堂有戴口罩，但有一段時間、共用設施，洗手間，加上有兩個個案所以當作爆發處理，所以謹慎當都緊密接觸，因不知從何傳播。

筲箕灣官立中學（家校會網站圖片）

筲官兩確診中六生居惠利大廈同座向單位 考場內130名學生須檢疫【16:30】本港今日增32宗確診個案，4宗屬輸入，28宗本地個案，6宗源頭不明。鰂魚涌惠利大廈3人初步確診，其中一人為筲箕灣官立中學中六生，曾返校考校，全體師生須檢測。6宗源頭不明個案來自象山邨秀山樓、中西區地利根德世紀大廈二座、 文英樓、福榮街恆安樓、慈正邨正和樓、翠屏花園6座。



該名初步確診中六生，同之前確診個案雖是同一座向，亦是同樣就讀筲箕灣官立中學的中六同學，雖然不認識對方，但1月尾2月頭曾返學校，同一禮堂考試，130學生、清潔工都是緊密接觸者，需送隔離。

【15:20】消息指，今增約30宗確診個案。

地盤工人強制檢測｜何栢良促大地盤設流動採樣站 最少每7天檢測

【13:24】本港新多肺炎疫情持續，食衞局局長陳肇始及發展局局長黃偉綸昨日（7日）分別提及，建造業界正研究要求工友出示陰性檢測證明，才能進入工地。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（8日）分別於港台及商台建議，地盤工人應最少7日做1次檢測，指檢測方式不能採用深喉唾液，政府可於大型地盤設流動採樣站，而小型地盤的工人則可自行到社區檢測中心，認為該方式的成效會更大。

長樂大廈解封1初確 長生店一條街 棺材舖早4小時收通知移走車輛

【12:01】政府昨晚（7日）將旺角海富苑海裕閣、鰂魚涌英皇道惠利大廈和紅磡必嘉街長樂大廈」劃為「受限區域」，區內人士須強制檢測。其中長樂大廈今早（8日）6時30分完成行動，約370人檢測，發現1宗初步確診個案。



有居民擔心有患者在封區期間沒有返回處所，之後可能要再封區，變相成效不大。大廈地下和附近有多間殯儀長生店，有員工表示事前收到消息封區，提早準備移走車輛，封區一晚對他們的壽儀服務不太影響。

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10間院舍長者率先接種疫苗 安老服務協會︰家屬期望打完恢復探訪

【10:07】港府即將開展新冠疫苗接種計劃，預計首批德國BioNTech／復星疫苗於2月尾抵港，3月開始注射。政府會為安老院舍群組優先接種疫苗，據悉首輪會挑選10間院舍，為長者注射疫苗。

安老服務協會主席陳志育今早（8日）於港台節目表示，政府首輪將挑選規模較大的院舍優先接種疫苗，指當局已安排外展醫護人員先到院舍，視察長者身體情況。但他亦指，長者家屬較偏向滅活疫苗，不過「大家都期望打完可以恢復如探訪，希望完成接種之後可以安排。」

政府擬規定地盤工人定時檢測 業界冀提供津貼及派員即時檢測

【09:52】本港第四波新冠肺炎持續，食衞局局長陳肇始及發展局局長黃偉綸昨日（7日）分別提及，建造業界正研究要求工友出示陰性檢測證明，才能進入工地；黃更指出，業界需要一點時間擬定計劃，預計本周將公布方案細節，並有信心能在本月內推行。

職工盟建築地盤職工總會理事長徐煒榤今早（8日）於港台節目指，現時地盤承辦商已有不少規定，要求地盤工定時檢測，認為業界比政府走得更前。但他建議，政府可派員到地盤即時檢測或派樽，以及向因地盤爆疫而停業的工人提供津貼。

封區檢測｜紅磡、旺角、鰂魚涌2370人檢測4人中招 部分樣本待核

【08:02】政府今晨6時許宣布完成紅磡受限區域（長樂大廈）強制檢測，行動中發現一宗初步確診個案。至7時許，旺角受限區域（海富苑海裕閣）強制檢測亦告完成，惟有小部分樣本檢測結果仍在核實中。



至7時許，鰂魚涌受限區域（惠利大廈）亦完成檢測，有3宗初步確診個案，小部分樣本檢測結果仍在核實。

▼2月7日封區檢測：紅磡必嘉街1G-1K號長樂大廈▼

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【07:41】政府發聲明，指已完成鰂魚涌受限區域（即鰂魚涌英皇道997號惠利大廈）強制檢測行動，截至凌晨二時，約860名居民接受檢測，當中有3宗初步確診個案，小部分樣本檢測結果仍在核實中。此外，政府又派員到訪443個住戶及商鋪，約96個住戶及商鋪沒人應門。

【07:00】政府發聲明，指已完成旺角受限區域（即旺角海庭道2號海富苑海裕閣）強制檢測行動，截至今日凌晨二時，約1140名居民接受檢測，當中有小部分樣本檢測結果仍在核實中。此外，政府又派員到訪約597戶，約60戶沒人應門。

【06:37】政府發聲明，指已完成紅磡受限區域（即紅磡必嘉街1G-1K號長樂大廈）強制檢測行動，截至昨日下午十一時三十分，約370名居民接受檢測，其中發現一宗初步確診個案。此外，政府又派員到訪178戶，約25戶沒人應門。

【01:58】旺角海富苑海裕閣有一名男居民被送上救護車，暫未知是否確診。

▼2月7日封區檢測：鰂魚涌惠利大廈▼

2月7日封區檢測：旺角海富苑海裕閣

▼2月7日維園年宵市場▼

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過去14日7間學校曾有確診者到訪。

▼科興疫苗製造過程▼

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▼2月4日，港府今起「強烈建議」進入政總的公務員使用安心出行▼

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【00:45】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多5間食肆有確診患者到訪，包括鰂魚涌菖莆亭、元朗豐年樓圓老爺雞煲小廚、元朗老闆火鍋冰室、觀塘順利商場1期茗港酒家，以及觀塘安泰商場名舫酒家。其中茗港酒家自疫情以來已第三度上榜，去年7月及12月亦曾有確診者到訪；老闆火鍋冰室則是繼去年12月後，再有患者光顧。

確診餐廳｜順利商場茗港酒家第3度有患者到訪 雞煲、火鍋店上榜

過去14天確診患者住所及行蹤一覽：

+ 21 + 21 + 21

【00:01】衞生防護中心晚上更新確診患者住址，被圍封的鰂魚涌惠利大廈及紅磡長樂大廈分別新增兩宗及一宗個案，早前已解封的旺角上海街文華閣，再錄得有確診患者居住。而隱暪密切接觸者身份的確診孕婦，則居於油麻地新填地街157至159號。

確診大廈｜東涌映灣園累計9人染疫 曾封區文華閣再錄得患者

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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昨日總覽：

新冠肺炎｜地盤群組暫217人確診 日出康城／啟德地盤74宗非最多

封區檢測｜第8晚突襲！ 海裕閣、惠利大廈、長樂大廈列受限區域

仁濟醫院83歲女病人初步確診 曾入住外科病房 同病格患者須檢疫

強制檢測大廈｜10屋宇納強檢 元朗區佔3幢 大埔寶馬山上榜

確診反彈至27宗 新填地街劏房患者涉瞞報有孕婦同住 最終染疫

復課｜過去14日7間學校曾有確診者到訪 6人出現病徵後往學校

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社聯調查指近四成失業家庭陷貧窮 中等學歷失業率破8% 促設援助

強制檢測｜政府本周公布20萬地盤員工強檢 陳肇始：陰性才可上班

陳肇始指疫情回落更需用嚴謹手段 若所有強檢零確診或重開處所

張建宗指兩星期20次圍封 確診個案下降是政府加大力度抗疫成果