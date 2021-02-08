處理市值逾6400萬K仔及可卡因　兩裝修工認罪各被判囚18年2月

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-02-08 14:39

警方於三年前展開反毒品行動，在大角咀一住宅大廈的兩個單位檢獲逾63公斤氯胺酮(俗稱K仔)和17公斤可卡因，市值逾6400萬元。分別身處兩個單位的兩名裝修工人，被捕後承認受招攬犯案，但未收取報酬便被捕。他們早前承認兩項販毒罪，今(8日)在高等法院被判監18年2個月。

兩名被告：黃家豪（38歲）及容嘉健（40歲），早前承認於2018年5月1日，在大角咀詩歌舞街亮賢居7樓某單位，非法販運約63公斤氯胺酮，以及於28樓某單位，非法販運約17公斤可卡因。庭上透露，兩名被告各有多項案底，包括販毒和藏毒罪。

法官判刑時指，未有證據顯示兩名被告是案中主腦，他們在案中負責看管毒品。考慮本案涉及多過一類毒品，以及其份量，最終判兩名被告監禁18年2個月。

首被告單位內大叫遭鄰居投訴

案情指，警員於案發日透過亮賢居的閉路電視，發現首被告在該大廈的7樓和28樓不斷來回。首被告在7樓的單位大叫，遭鄰居投訴。保安員遂到7樓的單位查問，發現首被告受傷，便召救護員。

兩單位發現共63公斤毒品

警方亦同時採取行動，到7樓的單位拘捕首被告，並檢獲63公斤氯胺酮，市值約3600萬元，又在7樓單位亦發現涉案28樓單位的鎖匙，因此到28樓單位搜查。他們在該單位內檢獲17公斤可卡因，市值約2800萬元，在該單位的次被告亦被捕。

案件編號：HCCC162/2019