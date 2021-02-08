調查揭有菜商屢賣假有機菜　荃灣九龍城屬銷售黑店　機構促立法

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-08 16:08

香港浸會大學香港有機資源中心公布《濕街市販商「有機產品」的銷售實況調查2020》結果，售賣聲稱有機蔬菜的菜檔比去年上升近一倍，最多零售黑點的為荃灣區和九龍城區。 調查發現，商號「以琳」屢次在樂富、將軍澳和馬鞍山分店以不良銷售手法售賣虛假有機蔬菜。中心總監黃煥忠促請政府就有機產品立法，以杜絕假冒有機菜。

有機資源中心總監黃煥忠指出，有商號屢次以不良銷售手法售賣虛假有機蔬菜，促請政府就有機產品立法。（陳家怡攝）

浸大有機資源中心自2008年起每年就濕街市商販銷售有機產品進行調查，中心去年10月至11月派調查員查訪全港18區158個濕街市和街舖，以隨機抽樣方式，每三戶商販抽一戶的方式調查共466個菜檔，調查員以顧客身分暗中觀察和查問商販。

調查顯示，售賣認證有機或聲稱有機蔬菜商販共有88戶，佔受訪商販18.9%，較去年的10.4%上升。香港有機資源中心總監黃煥忠指，疫情下市民在家煮飯，導致有機蔬菜的需求增加，亦見內地認證的有機菜越漸普及。

其中約7成、即有67個菜檔售賣聲稱有機蔬菜，比去年的36檔增加近一倍。售賣認證有機蔬菜的菜檔有27個，而當中有6個商販同時售賣認證有機和聲稱有機菜。

出售聲稱有機蔬菜比例最多的首五個零售黑點地區為灣仔區、荃灣區、油尖旺區、九龍城區和南區，在荃灣和九龍城分別有7檔。有7個菜檔使用過期證書和有2檔使用影印證書。

調查發現，商號「以琳」過去4年屢次在各區分店以不良銷售手法售賣虛假有機蔬菜，其在樂富街市的店舖借用有機認證的證書，出售認證農場並無出產的菜心，以有機產品名義和高價出售非由中心認證的蔬菜誤導消費者。

黃煥忠指出，該店每周向蔬菜統營處購入有機菜一至兩次，但店舖每天出售大量有機蔬菜，懷疑是否全都是有機蔬菜。他表示，蔬菜統營處有售常規菜和有機菜，是次發現商販容易將常規菜滲入有機菜出售，他建議獨立包裝有機菜，方便市民分辨。

「以琳」在將軍澳新都城尚鮮市場發售已被吊銷認證資格的農場蔬菜。（資料圖片）

「以琳」在將軍澳新都城尚鮮市場發售已被吊銷認證資格的農場蔬菜，又於馬鞍山新港城街市的店舖張貼本地有機認證蔬菜牌子，聲稱有證明，但現場無證書。中心檢驗出該商號的菜心多年來含除害劑，其份量足以懷疑非有機菜。

黃煥忠表示，街市售賣假冒有機菜魚目混珠，對市民來說是一個危機，有機菜並無註冊標籤，海關難以蒐集證據和檢控，只能以違反《商品說明條例》執法，中心過去三年轉交海關跟進的15宗個案均石沉大海，促請政府就有機產品彷效新加坡立標籤法，保障市民權益。