反修例多學生被捕　教育局指心痛惋惜　冀反思再出發

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-02-08 17:30

反修例風波已過一年多。教育局首席教育主任（特別支援）陳展桓在該局專欄指，當局一直有跟學校緊密聯繫，認為有學生因誤導或被煽動參與違法行動被捕、甚至被起訴，令人心痛和惋惜，期望他們能反思，積極尋找人生方向再出發。

教育局專欄「局中人語」輪流由當局人員執筆，今次由教育局首席教育主任（特別支援）陳展桓分享反修例事件的體會。他指社會運動對學界帶來不少挑戰，教育局去年（2020年）6月發出通函，促請學校就社會事件對學生的影響，加強學校層面的跟進工作和相關支援，教導學生正確的價值觀和正面思維，並因應情況為個別有需要的學生制定和執行個人化的跟進方案。

同年8月，教育局為全港中學舉辦名為「關顧學生 重回正軌」的研討會，提供資訊和策略，讓學校能更有效地推行學生支援工作，而在2020／21學年開課後，教育局陸續探訪中學跟進支援計劃，以加強學生品德培育。

教育局指有學生因誤導或被煽動參與違法行被捕甚至被起訴，感心痛惋惜。圖中人為教育局局長楊潤雄。（資料圖片／羅君豪攝）

陳展桓表示，很多學校都善用本身的危機管理機制，預早商議對策及應變方案，並留意學生的動向，當知悉有個別學生需要支援（例如因參與社會事件而被捕），便可即時啟動危機小組，相關組別的教師及社工互相配合，關顧學生的情緒需要，為學生提供輔導，亦鼓勵學校積極與各持份者，包括辦學團體、校董、校友、家教會成員等溝通，以共同守護孩子的信念制定各種跟進策略。

他舉例學校可透過「情意及社交表現評估套件」，分析學生在全人發展的需要，及檢視相關措施在校內推行的成效，欣悉有學校的成長／生活教育課的校本課程相當完備，例如特別安排以資訊素養為主題與學生分享如何檢查事實、辨識真假信息；亦有學校的關愛校園文化濃厚，師生關係良好，因應學生的情緒及心理需要提供適切輔導，與有關學生共同訂定改善方案，並與家長配合執行。為了幫助學校能更有效地集中支援有需要的學生，教育局會將從不同途徑得知的學生被捕／被檢控等資訊，適當地與相關學校分享。

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他認為要學生自律守規，明辨是非和同理心非常重要，前者是知識的歷練；後者是深層的人格發展培育，學校可以透過不同形式的活動，例如早會、課堂教導、模擬短片、報紙報導及角色扮演等，引導學生從多角度思考和正確運用資訊，從而判別是非真偽。課程發展議會去年10月建議將「守法」及「同理心」作為首要培育學生的價值觀和態度，讓學生明瞭遵守法規是公民的基本責任，並懂得易地而處，考慮別人的處境及感受，尊重不同的意見，有助營造和諧關愛的社會。

他指有學生因可能被誤導或煽動而涉嫌參與違法行為而被捕，甚至最終被起訴，情況令人心痛和惋惜，但部分學生能從社會事件中作出反思，之後從新出發，積極尋找人生的方向，在正途上發掘自己的潛能，而學生能否重投正常的學習及社交生活，關鍵在於學校及家長的支援。