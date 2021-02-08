筲箕彎官立中學兩學生確診　住惠利大廈同座向　130名學生須檢疫

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-08 20:48

本港疫情又回升，今日（8日）新增32宗個案，28宗為本地個案，當中6人源頭不明。鰂魚涌惠利大廈封區後有3名初步陽性患者，其中兩人跟早前確診個案同座向，新感染個案跟舊個案同為筲箕灣官立中學中六學生，他們不太熟絡，但2月初一同在禮堂考試，由於已有兩宗確診個案，衞生防護中心會將當時在場的130名中六生、5名老師及清潔工列為密切接觸者，而他們的密切接觸者及全體師生都要強制檢測。

▼2月7日封區檢測：鰂魚涌惠利大廈▼

32宗個案有12男及20女，年齡介乎8個月至83歲，另有20多宗初步確診。確診個案中，4人為輸入個案，餘下28宗都是本地個案，當中6人感染源頭不明。鰂魚涌惠利大廈昨晚被圍封後，發現3名初步陽性患者，其中兩人跟早前患者住所同方向，均為04號單位，港大微生物學系講座教授袁國勇及防護中心職員已前往調查。

惠利大廈其中一名初步陽性患者跟早前同廈18歲男病人（編號：10608）同樣住04單位，亦同為筲箕灣官立中學中六學生。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，他們有無流行病學關係，未能排除大廈垂直傳播及在學校感染機會。

▼2月8日封區檢測：袁國勇到惠利大廈視察▼

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筲箕灣官立中學兩名中六生確診，同場應試的130名學生、5名老師及其他職員都要檢疫。（家校會網站圖片）

張竹君：謹慎處理 130名學生送檢疫

不過張竹君提到，兩人互相認識但並不熟絡，雖然他們1月底至2月3日都有在學校禮堂考試，但無直接接觸，考試時座位距離亦不近，兩人分別在2月2日及3日出現頭痛及喉嚨痛病徵，即傳染期始於1月31日。

張竹君稱，同場有兩人確診會當爆發處理，在場人士可能會共用洗手間等設施，所以會「謹慎處理」，將130名在場學生、5名老師及清潔工人列為密切接觸者送往檢疫中心，而這批受檢疫人士的密切接觸者、其他年級約700學生及全部老師及職員，全部都要強制檢測。張竹君指，教育局會審視全港學校復課安排。