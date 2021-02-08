主婦被指腳踢警員大腿案　官指警員量距能力有偏差　裁被告脫罪

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-08 18:50

家庭主婦被指前年平安夜在旺角責罵警方，進而衝前伸腳踢向警員大腿，案中警員早作供時曾聲稱自己僅得1.5米高，雖然他之後改稱不知自己高度，卻惹來裁判官質疑，案件今午（8日）於九龍城裁決，裁判官指警員說出遠低於自己或不可能的高度，認為他在量度距離或高度極為偏差，或在作供時不誠實，且兩警作供均指未見到被告起腳情況，裁定被告襲警罪名不成立。被告聞判後，轉身與親友擁抱逐一道謝，有親友感動得雙眼通紅。

女被告李貴花（家庭主婦，42歲），控罪指，她2019年12月25日，在旺角砵蘭街近山東街交界襲擊警員黃梓峰，被控襲擊警務人員罪。

不信警員說不出自己的身高

裁判官張天雁今午裁決時指，警員黃梓峰的供詞為本案關鍵，黃指控被告在一米外踢到其大腿，惟他在接受辯方盤問，思索數秒才吐他出身高1.5米，遭辯方質疑後，改口稱不肯定自己身高。張官直言不能相信被告說不出自己身高，認為他量度距離和高度極為偏差，不能相信他會給出遠低於自己或不可能的身高，遭質疑後再改口，直言被告不誠實。

兩警在現場看不到被告起腳情況

張官續指，兩名警員供稱指被告情緒激動、責罵警員，專注力理應集中在被告身上，但卻看不到被告起腳踢向警員，形容起腳踢的動作「好大、好明顯」，「好難理解點解被告嘅動作係睇唔到」。

女被告非穿示威者裝備

另外，被告供稱案發時被困旺角，正待丈夫接走，她非身穿示威者裝備，無意參與示威，惟目擊警員責罵市民、情緒激動，遂加入責罵警方，及後遭警方將胡椒噴霧噴佢其臉，解釋她或因敏感、刺痛，手腳有掙扎，強調無意圖襲警。

指被告罵警行為不智

張官稱不排除被告在庭上作供的可能性，亦不能肯定事件如警員所述，坦言被告責罵警員的行為不智，惟在疑點利益歸於被告下，裁定被告襲擊警務人員不成立。

裁決一出，旁聽席隨即傳來一聲「yes」，李貴花轉身與親友相擁，又逐一擊掌、握手感激他們的支持，她又追出庭外向其代表律師道謝，期間有親友感動得雙眼通紅，顯得如釋重負。

情緒病惡化要加藥

李貴花在庭外稱，案件拉鋸至今逾一年，慨嘆對其困擾很大，對其兼職工作亦有影響，其情緒病亦惡化要加藥，令家人朋友都很擔心，感恩案件今日終能完結，已放下心頭大石，終能過正常生活，亦感謝律師團隊和家人的支持。

被問到覺得濫捕、濫告情況嚴重，李直言由反修例示威爆發至今，濫告不斷，情況亦嚴重，直斥警方處事不公。她續指，事前亦擔心會被判罪成入獄，批評部份裁決很荒謬，連攜數條索帶亦要被判監數月。

案件編號：KCCC1517/2020