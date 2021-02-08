封區檢測｜連續九日突襲　佐敦文英樓列「受限區域」

撰文： 陳淑霞 勞敏儀 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-08 19:21

政府連續第九日突擊封區，今日（8日）晚上7時公告，圍封大角咀文英樓。所有「受限區域」內人士要「禁足」逗留其處所，接受強制檢測，直至區內所有人士完成檢測，而檢測結果亦獲大致確定方可離開。行動預計明日（9日）上午7時完成並解封。

▼2月8日封區檢測：佐敦文英樓▼

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踏入第九日的封區行動，佐敦文英樓被「盯上」，政府晚上7時宣布圍封有關地方。翻查資料，佐敦文英樓是重災區，過去14日連同今日，錄得5宗有源頭及一宗無源頭個案。

封區前夕，警車及警員附近巡邏，不少街坊見面第一句「封區啊？」「封區定封樓？」，地舖一間髮型屋，髮型師急急幫客人理髮後，提早關門，有食環署人員在傍晚6時半清走路邊垃圾。距離夜晚7時尚餘10分鐘，已有大批警員到達拉起封鎖線。有便利店職員立即關門急忙離開，終趕及撤退，但有麵店卻趕不及關門。

▼2月7日封區檢測：鰂魚涌惠利大廈▼

當局上周開始連番主動出擊，政務司司長張建宗上周一(2月1日)預告，每日圍封地區可能多於一區，並維持至年廿九（10日），當日起至昨日每日都突擊三區，周一圍封尖沙咀彌敦道金鑾大廈、元朗安興街好彩洋樓、九龍城馬頭圍道隆基大樓及油麻地新填地街、眾坊街及永星里一帶。

往後被封區域包括天水圍天恒邨恒樂樓、佐敦長樂街、志和街及彌敦道一帶及深水埗基隆街、南昌街、大南街、北河街範圍共17幢大廈；柴灣興華（一）邨美華樓、屯門豐景園第一座及土瓜灣定安大廈D座；碧街、東安街、廣東道及登打士街一帶及旺角上海街文華閣；元朗富來花園和馬鞍山恆安邨恆江樓；土瓜灣馬坑涌道華發大廈及屯門黃金海岸二期第9座；旺角海富苑海裕閣、鰂魚涌惠利大廈及紅磡必嘉街長樂大廈。