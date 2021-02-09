新冠肺炎．最新｜深水埗恒安樓解封　5人遭發現未檢測各罰5千

撰文： 李恩慈 鄭翠碧 梁煥敏 陳淑霞 鍾妍 胡家欣 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-09 10:00

新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心昨日（8日）新增32宗確診。由於政府在圍封鰂魚涌惠利大廈時，找到3宗初步確診個案，而且一宗初步確診個案與早前確診的筲箕灣官立中學學生，居於同一座向，涉垂直傳播，全幢大廈04室住戶都要檢疫隔離。而筲箕灣官立中學亦有130名師生須檢疫，因為確診學生曾於傳染期內回校考試。 政府昨晚上繼續有突襲封區檢測行動，分別圍封深水埗恒安樓、佐敦文英樓。至早上7時，政府宣布兩區均已完成檢測，當中沒有發現確診個案。政府將另行公布解封時間，居民如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後經指定出口離開。

【10:00】特首林鄭月娥表示，若疫情持續回落，有條件在農曆年後恢復正常社會運作。故安排學校有序復課；而部分已停業一段時間的處所，當局聽到業界願配合強制使用安心出行，政府正考慮容許部分處所重新開業。近日重新開放戶外場所，希望市民可「唞唞氣」，但呼籲不要有人群聚集。

【09:54】政府宣布，深水埗指明「受限區域」（即深水埗福榮街88-90號／桂林街46A-46C號恒安樓）執法行動在今日上午約9時30分完結。發現有5人未進行強制檢測，已向他們處定額罰款5,000元或發出強制檢測令。沒有應門的15戶居民，經初步調查後相信包括確診個案和已經接受隔離的住戶、已經其他途徑接受檢測的居民，以及空置單位，共牽涉7戶。政府希望沒有應門的8戶居民在看到政府張貼的告示，會盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒繼續傳播風險。

三跑地盤工須示陰性報告登船偶現混亂、插隊 工人促爆疫應停工

【09:51】本港多個地盤相繼出現確診，機場三跑地盤群組已爆疫三周，累計31人染疫。由今日（9日）起，所有人登上前往三跑工地的船隻前，均須出示新冠肺炎陰性檢測證明。今早荃灣西碼頭，有數百名三跑地盤工人排隊準備登船，檢查程序偶有混亂。有工人不滿部份外籍檢查人員溝通不善，亦有人趁機插隊。

▼2月9日，今日起機場三跑地盤工人，須出示陰性檢測結果方可工作▼

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【07:00】政府發聲明，指已完成佐敦受限區域（即佐敦渡船角文英街2-24號文英樓）強制檢測行動，截至凌晨二時，約1450名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約960戶（包括劏房單位），約270戶沒人應門。

政府又指，已完成深水埗受限區域（即深水埗福榮街88-90號／桂林街46A-46C號恒安樓）強制檢測行動，截至凌晨零時，約90名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約59戶，約15戶沒人應門。

▼2月8日 佐敦文英樓列「受限區域」▼

▼2月8日 深水埗恒安樓列「受限區域」▼

▼2月8日 深水埗恒安樓列「受限區域」▼

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▼2月8日 林鄭月娥視察文英樓封區檢測▼

▼2月8日 袁國勇到鰂魚涌惠利大廈調查播毒原因▼

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2月8日確診者到訪餐廳

【00:30】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多間5食肆有確診患者到訪，包括酒樓、西餐廳及快餐廳。

確診食肆｜中環寶湖海鮮酒家上榜 屯門元朗3餐廳有患者到訪

▼過去14天確診患者居住大廈及曾到訪處所▼

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【00:01】衞生防護中心晚上更新確診患者住址，被圍封的佐敦文英樓及深水埗恒安樓各新增一宗個案，當中文英樓於14日內已累計有6宗確診。

剛解封的紅磡長樂大廈，再新增4宗確診個案，14天內共有8名患者居於該處；早前已解封的旺角上海街文華閣，再錄得有確診患者居住，同樣累計已有8宗確診個案。位於半山的世紀大廈亦新增一名源頭不明個案，需要全幢大廈檢測。

確診大廈｜長樂大廈單日多4人染疫 文華閣解封後持續有個案

昨日總覽：

封區檢測｜圍恒安樓時有人正撳錢 警飛奔拉線跌手銬、水樽

DONKI藍灣半島分店保安員確診 開業5日即停業 初一重開

封區檢測｜圍封文英樓 政府向八文樓其他住戶派抗原測試檢測包

新冠疫苗｜澳門明起開始接種 倘副作用致傷殘死亡 最高賠100萬

新冠疫苗｜袁國勇指陳肇始、聶德權審批及安排接種 不會評論事件

地盤工人最快初五須檢測呈陰性才開工 商會：費用、隔幾耐驗未定

封區檢測｜連續九日突襲 佐敦文英樓列「受限區域」

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三跑約3000工人全部檢測結果為陰性 張竹君：或安排第二次檢測

筲官兩確診中六生居惠利大廈同座向單位 考場內130名學生須檢疫