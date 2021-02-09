新冠肺炎．最新｜深水埗恒安樓、佐敦文英樓完成檢測　無確診個案

撰文： 李恩慈 鄭翠碧 梁煥敏 陳淑霞 鍾妍 胡家欣 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-09 07:08

新冠肺炎疫情反覆，政府晚上封區檢測，分別圍封深水埗恒安樓、佐敦文英樓，預料最快翌日早上時解封。 至早上7時，政府宣布兩區均已完成檢測，當中沒有發現確診個案。政府將另行公布解封時間，居民如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後經指定出口離開。

【07:00】政府發聲明，指已完成佐敦指明「受限區域」（即佐敦渡船角文英街2-24號文英樓）強制檢測行動，截至凌晨二時，約1450名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約960戶（包括劏房單位），約270戶沒人應門。

政府又指，已完成深水埗指明「受限區域」（即深水埗福榮街88-90號／桂林街46A-46C號恒安樓）強制檢測行動，截至凌晨零時，約90名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約59戶，約15戶沒人應門。

▼2月8日 佐敦文英樓列「受限區域」▼

▼2月8日 深水埗恒安樓列「受限區域」▼

▼2月8日 深水埗恒安樓列「受限區域」▼

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▼2月8日 林鄭月娥視察文英樓封區檢測▼

▼2月8日 袁國勇到鰂魚涌惠利大廈調查播毒原因▼

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2月8日確診者到訪餐廳

【00:30】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多間5食肆有確診患者到訪，包括酒樓、西餐廳及快餐廳。

確診食肆｜中環寶湖海鮮酒家上榜 屯門元朗3餐廳有患者到訪

▼過去14天確診患者居住大廈及曾到訪處所▼

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【00:01】衞生防護中心晚上更新確診患者住址，被圍封的佐敦文英樓及深水埗恒安樓各新增一宗個案，當中文英樓於14日內已累計有6宗確診。

剛解封的紅磡長樂大廈，再新增4宗確診個案，14天內共有8名患者居於該處；早前已解封的旺角上海街文華閣，再錄得有確診患者居住，同樣累計已有8宗確診個案。位於半山的世紀大廈亦新增一名源頭不明個案，需要全幢大廈檢測。

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