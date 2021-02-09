新冠肺炎．最新｜筲箕灣官立中學兩學生確診　逾百師生須隔離檢疫

新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日新增32宗確診個案。由於政府在圍封鰂魚涌惠利大廈時，找到3宗初步確診個案，而且一宗初步確診個案與早前確診的筲箕灣官立中學學生，居於同一座向，涉垂直傳播，全幢大廈04室住戶都要檢疫隔離。而筲箕灣官立中學亦有130名師生須檢疫，因為確診學生曾於傳染期內回校考試。
政府晚上再公封區檢測，分別圍封深水埗恒安樓、佐敦文英樓，預料最快翌日早上時解封。
▼2月8日 佐敦文英樓列「受限區域」▼
▼2月8日 深水埗恒安樓列「受限區域」▼
▼2月8日 深水埗恒安樓列「受限區域」▼
▼2月8日 林鄭月娥視察文英樓封區檢測▼
▼2月8日 袁國勇到鰂魚涌惠利大廈調查播毒原因▼
2月8日確診者到訪餐廳
【00:30】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多間5食肆有確診患者到訪，包括酒樓、西餐廳及快餐廳。
▼過去14天確診患者居住大廈及曾到訪處所▼
【00:01】衞生防護中心晚上更新確診患者住址，被圍封的佐敦文英樓及深水埗恒安樓各新增一宗個案，當中文英樓於14日內已累計有6宗確診。
剛解封的紅磡長樂大廈，再新增4宗確診個案，14天內共有8名患者居於該處；早前已解封的旺角上海街文華閣，再錄得有確診患者居住，同樣累計已有8宗確診個案。位於半山的世紀大廈亦新增一名源頭不明個案，需要全幢大廈檢測。
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