新冠肺炎．最新｜筲箕灣官立中學兩學生確診　逾百師生須隔離檢疫

撰文： 李恩慈 鄭翠碧 梁煥敏 陳淑霞 鍾妍 胡家欣 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-09 02:00

新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日新增32宗確診個案。由於政府在圍封鰂魚涌惠利大廈時，找到3宗初步確診個案，而且一宗初步確診個案與早前確診的筲箕灣官立中學學生，居於同一座向，涉垂直傳播，全幢大廈04室住戶都要檢疫隔離。而筲箕灣官立中學亦有130名師生須檢疫，因為確診學生曾於傳染期內回校考試。 政府晚上再公封區檢測，分別圍封深水埗恒安樓、佐敦文英樓，預料最快翌日早上時解封。

▼2月8日 佐敦文英樓列「受限區域」▼

▼2月8日 深水埗恒安樓列「受限區域」▼

▼2月8日 深水埗恒安樓列「受限區域」▼

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▼2月8日 林鄭月娥視察文英樓封區檢測▼

▼2月8日 袁國勇到鰂魚涌惠利大廈調查播毒原因▼

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2月8日確診者到訪餐廳

【00:30】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多間5食肆有確診患者到訪，包括酒樓、西餐廳及快餐廳。

確診食肆｜中環寶湖海鮮酒家上榜 屯門元朗3餐廳有患者到訪

▼過去14天確診患者居住大廈及曾到訪處所▼

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【00:01】衞生防護中心晚上更新確診患者住址，被圍封的佐敦文英樓及深水埗恒安樓各新增一宗個案，當中文英樓於14日內已累計有6宗確診。

剛解封的紅磡長樂大廈，再新增4宗確診個案，14天內共有8名患者居於該處；早前已解封的旺角上海街文華閣，再錄得有確診患者居住，同樣累計已有8宗確診個案。位於半山的世紀大廈亦新增一名源頭不明個案，需要全幢大廈檢測。

確診大廈｜長樂大廈單日多4人染疫 文華閣解封後持續有個案

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