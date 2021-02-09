建制派促設中央教材庫　蔡若蓮反駁：難應對學生學習能力差異

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-09 21:25

立法會研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會，今日（9日）舉行視像會議，討論教科書編製、評審及投訴事宜。有建制派議員提出，應成立「中央教材庫」，監察校本教材。

教育局副局長蔡若蓮回應指，決定運用教材須經同校教師整個科組商討決定，過程專業且科學，非隨意按一名老師喜好而決定。她又指，考慮到審查校本教材需時長、統一教材難應對學生學習能力差異，會損害教師積極性等，故教師應留有「調適空間」決定如何教學，才對學生學習最有利。

教育局副局長蔡若蓮認為，現時已屬高度問責，教師應保留自行製作教材的空間。（羅君豪攝）

教育局接受公眾投訴經評審教科書

教育局副局長蔡若蓮表示，現行教科書評審及檢討機制下，教育局不會直接參與修書過程，而是提供指引，並評審適合印刷及出版的課本，列入適用書目表。為確保公平公正，會保密評審書籍雙方身份，以免有利益衝突，另設保密協議，確保審閱人員無壓力及無成見下專業工作。

她指公眾若對書目表內的書本有意見或投訴，可直接向教育局及出版社提出，局方會跟進，並適時檢討及改進現行審閱機制，有需要可要求書商作適當修訂或改正版本；教育局設視學機制，會提醒教師須客觀持平地選用切合課程宗旨的教材。

蔡若蓮指，現有監察機制已可留意課室情況，學校可視乎不同持份者及校情決定，教育局不會阻止學校安裝，同時亦非行政指令。（資料圖片／梁鵬威攝）

課室內是否安裝閉路電視 交校方決定

多名建制派立法會議員建議局方在課室內加設閉路電視，以監察教師。蔡若蓮說，教師最影響教學質素，教育局一直有以電子科技提升教學質素，重申現時監察機制下，校長、科主任及教育局人員等均可留意課堂情況，至於課室內是否安裝閉路電視，學校可視乎不同持份者及校情決定，教育局不會阻止學校安裝，同時亦非行政指令。

蔡若蓮相信，本港教師有能力按學生學習需要制刻每年教學進度，採用教材時，選用教材時，除負責老師外，整個科組亦須進行討論，過程專業且科學。（資料圖片）

指教材非隨意按教師喜好決定

至於有議員建議為方便問責，應設中央資料庫收集教師製作的教材。蔡若蓮回應指，教育局課程發展處有自行開發教材提供予學校，而視學過程中亦會吸納好的教材分享予全港教師。她指全港數以萬計學生能力及興趣不一，統一教材難照顧不同能力及學習興趣的學生。

蔡若蓮指，本港教師其中一個基本專業能力，是按學生學習能力差異，修訂每年的教學進度，列明教學方法、方式及評估成效，每校每科都會備有詳細自評紀錄；而學校採用教材時，除了開發教材的教師外，整個科組亦須就教材進行討論，過程專業且科學，非隨意按教師喜好決定，在高度問責下，她認為教師應有調適空間，「課程是動態，並非寫了教科書後就一成不變、依書直說。」



蔡若蓮強調，若懷疑有人嚴重故意誤導學生，會調查屬能力問題，還是專業失德，但不會因此放棄多元學習措施。

梁志祥指有教材對比中美河流偏頗



立法會議員梁志祥聲稱，獲得一份火炭培基小學的英文科閱讀材料，當中以美國及中國河流作背景介紹，美國黃石河每天也有花草相伴、河水晶瑩剔透，感到高興，而中國河流則以難聞、黑色，行人傾倒污水致寸草不生，「正在死亡云云」，他質疑是否專業偏頗，日後教材及師資培訓日後如何處理。

蔡若蓮回應指，個別個案或在讓學生了解事實全部，以及尊重不同文化和事實時做得不好，甚至有教師選材時只重語文能力發展，而未有審視價值觀內容。但她說，經社會長期討論及教師專業發展提出後，已要求教師加強正面價值觀建立，局方留意到老師選材意識明顯有提高，希望在教學界共同努力下可糾正不理想的教材。

蔡若蓮說，書商出教科書的成本高，對能否列入適用書目表相當緊張，她認為現時審閱教材程序嚴謹，能有效把關。（資料圖片／鄭子峰攝）

書商出版教科書成本高昂 教材把關程度已足夠嚴謹

書商出版的教科書方面，蔡若蓮說，課本評審小組由教育局專科組、在職校長、教師或學者組成，有關人材名單由教育局經平日視學、學科活動等收集所得，按他們對學科年級的掌握及熟悉，邀他們以自願義務性質參與小組工作，以多角度審視教科書質素。她認為，評審標準可隨時間進步，亦會考慮社會留意的最新情況。她又指，書商出教科書的成本相當高，緊張能否列入適用書目表，認為現時審閱教材的做法嚴謹，能有效把關。