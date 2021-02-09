黎智英涉違國安法被撤保釋　終院指原審官把本案與刑事法混為一談

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-09 16:45

一度暫獲自由的壹傳媒集團創辦人黎智英，今早（9日）遭終審法院撤銷其擔保，須返回赤柱監獄繼續羈留。終院法官亦同時下達判辭，解釋因黎被指違反的《國安法》，其條文中對保釋加上了額外的限制，令其門檻大大提高，故不能以一般刑事案件的方式衡量。然而，終院也非完全接納律政司對這條文的詮釋，並強調國安法下，維護國家安全的同時，也要保障及尊重人權，同時亦闡釋以後各級法官在考慮相關申請時，應考慮的各項因素。

本案主要爭議為《國安法》第42（2）條的涵義，以及高院法官李運騰在考慮批出保釋的方法是否出錯。

原意令國安法與香港法律並行

終院指出，國安法的立法原意是令國安法與香港法律並行，尋求與本地法律「銜接、兼容和互補」，若兩者有不一之處，則優先採用國安法條文。由於國安法由人大決定產生，法庭無權覆核其合憲性。

法官在判辭指，國安法中有關保釋的兩條條文，即第41條及42條，均明確指出涉及危害國家安全的案件，可予保釋，而香港法律中的訴訟程序也適用，不過國安法享有優先地位。

黎智英申請保釋經過及聆訊中主要爭議。(詳看下圖)

+ 7 + 7 + 7

兩法須作連貫性解讀

終院提到，國安法第4條及第5條顯示，維護國家安全的同時，也要保障及尊重人權，並堅持法治價值，而第42條必要以這些條文作基礎去詮釋，並作連貫性解讀。

國安法門檻較一般刑事法高

終院續指，在香港法律中，《刑事訴訟程序條例》賦予被告有利於保釋的假定，但也會受到限制。國安法排除有利於保釋的假定，第42條開宗明義說明不得批准保釋，除非法官有充足理由相信被告不會重犯，當中門檻要求明顯嚴格得多。

強調國安法維持被告無罪推定

終院特別解釋，國安法第42條提到的「繼續」，絕不能解讀為暗示被告未經審訊，已被視作有罪，這將會與國安法第5條列明的無罪推定原則背道而馳。

只考慮已定立的法例

雖然律政司在聆訊時陳詞指，法庭在考慮條文中，就「危害國家安全的行為」時，也可參考尚未立法的《基本法》23條所禁止的行為。不過，終院未有接納說法，並稱難以想像被告可繼續實施危害國安行為，又沒有干犯國安法或香港法律。終院在詮釋「危害國家安全的行為」時，強調只包括違反國安法，或香港法律的行為。

黎智英今早到庭的情況。(詳看下圖)

+ 5 + 5 + 5

不應考慮保釋條件說法不合理

對於律政司認為法庭不應考慮保釋條件，終院直指「斷然將保釋條件拒諸門外不加考慮，實為不合常理」，並認為在考慮國安法的保釋機制時，也應考慮保釋條件，因施加合適條件有阻嚇作用。但終院認為，批准保釋與否不涉舉證責任，而是要法庭判斷及評估被告未來行為的風險。

原審官將國安法與刑事法混為一談

至於就高院法官李運騰的決定，終院認為李官誤解了國安法第42條門檻要求的性質和效力，亦錯誤地視《國安法》的門檻與《刑事訴訟程序條例》所拒絕保釋的酌情理由相差無幾，將兩者混為一談，故認為李官未作妥善評估，撤銷他批保釋的決定。

香港特別行政區執法、司法機關在適用香港特別行政區現行法律有關羈押、審理期限等方面的規定時，應當確保危害國家安全犯罪案件公正、及時辦理，有效防範、制止和懲治危害國家安全犯罪。 對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋。 《港區國安法》第四十二條

法官又特別就《國安法》保釋條文中：「充足理由相信被告不會繼續實施危害國安的行為」這句話作解釋，並稱法官以後處理同類申請，可循以下理由考慮：

（1）法官應考慮所有與案相關的因素，包括保釋條件，及在審訊中不會被接納為證據的資料，同時亦可參考《刑事訴訟程序條例》第9G（2）的因素，例如被告的背景和控罪嚴重性等。

（2）就「危害國安行為」而言，法官應解讀為：違反國安法或香港法律中維護國安罪行的行為。

（3）法官不須就舉證責任作考慮

若法官認為有充足理由後，應再考慮被告是否會不按法庭的指定，包括歸押、在保釋期間犯罪、干擾證人或妨礙司法公正等。

終院法官因認為原審法官在考慮過程時犯錯，並撤銷其早前所批准黎的保釋決定，然而，黎仍可再次提保釋提出申請。黎的律師亦透露，黎將會再作申請。

案件編號：FACC1/2021