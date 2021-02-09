技術員認向警擲水樽　稱感煩躁無法自制　官明言不排除判監

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-09 17:50

前年七一多區都爆發示威，入夜後在銅鑼灣時代廣場外，有男子向警員投擲水樽，原被控襲警罪，今（9日）在東區法院再次提堂時，控方將控罪修訂為在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，被告當庭認罪，求情時指，自己當時感到煩躁、無法自制，一時失控才丟掉空樽，強調自己無意傷害警員以及途人。裁判官押後判刑，以索取感化和社會服務令報告，但明言不排除將被告判監。

被告當日被胡椒球彈擊中背部

被告阮雅傑（48歲，電腦技術員）被控一項在公眾地方作出擾亂秩序的行為。控罪指，被告在2019年7月1日下午近5時，警方正在銅鑼灣時代廣場外高調巡邏、設防線，警告示威者離開，警方未幾便向前推進。與警員相距20米的被告向警員9055和警長430投擲水樽，被告事發拔足逃跑，警員追截期間發射3發胡椒球彈，其中一發擊中被告背部，其上衣亦有彈印，涉事片段被閉路電視及新聞片段拍下。

強調無意傷任何人

辯方求情時指，被告現於電腦科技公司任職經理，他親自撰寫的求情信指，當時對現場情況感煩躁，情緒失控下便丟掉空水樽，此舉純粹發洩其不滿，強調無意傷害任何人，包括警員，案發後已感到自己極度愚蠢和不當，坦言自己一時情緒激動、失控做錯事，又提到自己患有情緒病。被告的妻子、弟弟和朋友亦分別撰寫求情信，力證被告品性良好，形容他是住家男人、關愛他人亦有同情心，案中行為超出其人格，認為被告僅一時失控才犯案，希望能對被告輕判。

主任裁判官錢禮將案件押後至3月2日判刑，等候索取感化和社會服務令報告，但她強調不排式會對被告作出監禁式刑罰。

案件編號：ESCC2067/2020