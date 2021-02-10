「桃花35年來最靚」　去年多北風利生長　七旬花農：花朵色鮮整齊

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-10 14:46

農曆新年將至，但過去一年本港被疫情肆虐，港人無法外出旅行，亦不能再三五成群與親朋戚友歡聚，或希望購買年花祈求新一年事事順利。財記花園屹立錦田35年，老闆郭財添表示，今年桃花的銷情不太受到影響，反而政府早前宣布取消年宵市場，更令部分市民專程駕車前來買花，佔生意額的一成。 他亦指，由於種植桃花多年，顧客以商場及熟客為主，銅鑼灣時代廣場於去年預訂20棵桃花。不過，雖然病毒不會威脅桃花生長，但他坦言最恐懼颱風來襲，2018年山竹襲港後，更令多棵桃花倒地不起，損失慘重，因此需利用鐵棒以穩固桃花生長。

財記花園屹立錦田35年，今年的生意未受疫情影響。（梁鵬威攝）

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財記花園老闆今年73歲︰學到老，活到老！

一直以來，港人均抱有誤解，以為新界自八十年代都市化後，不再存在本地農業。確實，香港農業已日漸式微，但仍有一群人默默地堅持純樸的生活。其中，財記花園老闆郭財添種植桃花約35年，今年已73歲，但他仍然神采奕奕，更聲如洪鐘說︰「精益求精嘛，學到老，活到老！」

過去兩個月本港天氣反常，今年初大帽山更曾錄得零下2.5度。但郭財添表示，今年的桃花為「30幾年最靚」，花朵更鮮紅，開得更整齊。他解釋，桃花不適合於東風及南風的天氣生長，但去年吹北風的日子較多；同時過去臨近新年時天氣漸暖，「谷得犀利」，花瓣反而不太漂亮。

缺水、拜神燒香不利桃花生長

郭亦提醒已購買桃花的市民，「桃花一缺水就死」，因此應勤力澆水。而室內溫度應保持約20度，更要避免拜神燒香時的煙香，飄向桃花以致影響生長。「希望插支桃花花開富貴嘛，開得靚心態好好多，買完唔開花，有啲人成年都唔開心，個心悒住悒住咁。」

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以熟客生意為主時代廣場早已預訂20棵桃花

雖然今年的桃花30多年最靚，但百年一遇的疫情又對銷情有何影響呢？郭財添表示，由於以熟客及商場的訂單為主，對銷情的影響不大，反而上個月政府一度宣布取消年宵市場，更令部分市民駕車前來買花，佔生意額約一成。

郭更透露，銅鑼灣時代廣場早已預訂20棵桃花，而記者當日在花田觀賞桃花時，確實留意到不少桃花，已放上被預訂的牌子。在訪問的時間內，不斷有市民登門問價，更有安老院舍人員購買了約5,000元的桃花。不過他坦言，種花的成本並不少，如工資、殺蟲水、肥料等，租金亦高達10萬元，「閒閒地一年三、四十萬。」

▼2.7維園年宵花市情況▼

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人手不足 無力兼顧年宵攤檔

問到為何不參加年宵市場，郭財添表示過去亦曾參與，但因去年種植桃花的數量較少，估計今年只剩下少數桃花，不需透過年宵賣花。同時，花田的人手不足，過年前忙於割花、包花、入袋、入水等，無力兼顧年宵攤檔。「賣剩少少唔緊要，留落下年生大棵啲。有時候10幾個人嚟都招呼唔到，好似鴨仔過河咁排隊割花，好似擇咗時辰黎買，排晒隊黎割花。」

花農不像一般打工仔，每月準時獲得收入，依賴農曆新年的時間維持一年的開支。郭財添指，桃花須全悉心照顧，除了定期施肥及噴殺蟲水，亦要控制生長的速度，「唔打理就成枝生上嚟，幾呎高就唔好睇。」

2018年颱風山竹襲港損失慘重

此外，為了迎接夏天無情的颱風，須提前放置鐵棒穩固桃花，倘若桃花體形龐大，更需4至5支鐵棒支撐。他回想2018年颱風山竹襲港時的情景，坦言最怕打風，「有年山竹瞓低死咗好多，嗰年真係慘少少。」

▼2018年超強颱風山竹襲港▼

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年輕時為生活自由選擇當農夫︰幾點開工都得

談到最後，郭財添提到年輕時曾養雞種菜，亦種過蘭花，認為當農夫比一芥打工仔更自由。「我七十年代炒地盤都搵幾百蚊日，但剩唔到錢，就嚟種菜、養豬、養雞。以前返工搭車搭到七、八點先返到屋企，而家自由啲幾點開工都得，熱嘅就夜啲開工。」

郭亦笑指，待兒子學有所成後，便會享受退休湊孫的生活。不過他接受訪問時，雙手仍然不斷拔走枝上多餘的葉子，強調種桃花需最少10年以上的學習及累積經驗，「唔係話種就種到。」似乎，郭財添距離退休的一日，仍遙遙無期，還需等待一段時間呢。