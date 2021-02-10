新冠肺炎．最新｜消息：今增少於20宗確診　廣華患者亡共奪189命

撰文： 鄭翠碧 李恩慈 朱海棋 胡家欣 陳淑霞 袁澍 勞敏儀 黃金棋 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-10 15:40

新冠肺炎疫情反覆，政府昨晚再度突襲封區，圍封土瓜灣僑發大廈及僑裕大樓，並指大廈污水樣本持續呈陽性，故需要採取行動。消息指本港今日新增少於20宗確診個案。 至早上7時許，政府指已完成土瓜灣受限區域強制檢測行動，惟當中有小部分樣本檢測結果仍在核實中。

【14:51】政府新冠疫苗顧問專家委員會今日（10日）下午舉行會議。委員會召集人劉澤星教授於會議後約下午四時十五分見傳媒。

新冠肺炎｜居油麻地上海大廈88歲女病人不治 累計189人染疫亡

【14:47】廣華醫院發言人今日（10日）公布，一名確診新冠肺炎患者死亡。一名88歲有長期病患的女病人（個案編號：10238）於1月25日因氣促被送往廣華醫院急症室，其後確診並入住隔離病房接受治療。惟病人情況持續惡化，延至今晨八時零五分離世。本港累計189人死亡，包括６人於公院以外死亡。

【13:44】政府正向不同藥廠採購新冠疫苗，其中內地科興生物已向港府提交部分第三期臨床研究資料，據了解，疫苗顧問專家委員會將於今天（10日）開會，審視科興提交的數據，以及檢視會否建議政府緊急使用該款疫苗。



另外，《香港01》向世界衞生組織查詢科興向世衞提交了甚麼數據、第三期研究數據是否完整，世衞回覆指，截至今年2月8日，世衞仍在等待科興提交更多的資料，料本月底可以收到更多資料，相信在3月初才可以決定是否批出緊急使用。

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【13:35】衞生署上周向退休警務人員展開7個合約職位招聘，涵蓋職級由警員至高級警司，當中5份合約為期6個月，每月薪酬最低有3.6萬元，最高月薪有13.5萬元並有15%約滿酬金；另為醫療券事務科招聘調查主任，視乎職級月薪分別高達6.2萬元及8.8萬元。若7個合約職位各招聘一人，總薪酬開支已逾427萬元。



就有關合約的聘用人數等，《香港01》正向衞生署查詢。

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【12:19】新冠肺炎疫情未見盡頭，有機構與中大醫院合作改裝旅遊巴，改成設負壓醫療室的流動醫療車輛。車上6個房間都設有HEPA濾網及紫外線殺菌燈，換鮮風為每小時25次。機構透露，首架旅遊巴用了約2個月時間改裝，有信心未來可以在10日完成改裝，料可助提供更機動，並可減低病毒傳播風險的醫療服務，可用作流動採樣站或疫苗接種站用途。

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+ 5 + 5 + 5

【10:24】政府公布，截至今日凌晨二時，約1700名居民在土瓜灣受限區域內接受檢測，當中沒有發現確診個案。政府今日（10日）上午約7時15分宣布已完成強制檢測行動。隨後在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士是否已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測。政府宣布執法行動在今日上午約10時完結。而在受限區域中，約有30多戶沒有應門。

【10:15】東區民政事務處聯同民政事務總署牌照事務處、東區警區和醫療輔助隊今日在鰂魚涌鰂魚涌英皇道995號寶利大廈進行執法行動。該幢大廈的居民被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受新冠病毒檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核住客的檢測證明，並到該等大廈內進行抽查，確認他們是否已按有關要求進行檢測。行動由今日上午6時45分開始，至上午約9時結束。

在整個行動中，政府共檢查了超過110名居民的檢測報告，其中25名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士處定額罰款5,000元及／或發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，是次行動合共罰款12.5萬港元。

【07:24】政府發聲明，指已完成土瓜灣受限區域（即土瓜灣落山道86-94H號僑裕大廈及落山道96-106J號僑發大廈）強制檢測行動，截至今日凌晨二時，約1700名居民接受檢測，當中有小部分樣本檢測結果仍在核實中。此外，政府又派員到訪約645戶，約37戶沒人應門。

2月9日土瓜灣僑裕大樓及僑發大廈封區檢測情況：

+ 4 + 4 + 4

▼2月9日起機場三跑地盤工人，須出示陰性檢測結果方可工作▼

+ 14 + 14 + 14

【00:30】港府深夜發出強制檢測公告中並刊憲，一共向8座樓宇發出強制檢測令，今晚新增的名單當中，美景樓及東興大樓位於土瓜灣落山道封區檢測的僑裕大廈及僑發大廈附近。港府表示，兩座大樓的污水樣本檢測呈陽性。

強制檢測大廈｜土瓜灣美景樓、東興大樓上榜 污水樣本呈陽性

【00:10】衞生防護中心晚上更新確診患者住址，其中石硤尾邨美映樓新上榜，單日錄得5宗確診個案，另紅磡海逸豪園1座則有一名無源頭患者，但該屋苑部分座數過去14天均有住戶染疫，包括11座及19座，全屋苑共有7人染疫。

確診大廈｜石硤尾邨美映樓單日增5宗 海逸豪園累計7人染疫

▼過去14天確診患者居住大廈及曾到訪處所▼

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【00:01】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再4間食肆有確診患者到訪，包括快餐店、咖啡室、酒樓及粥店。有確診者亦曾到訪中環大廈。

東輝大廈麥當勞昨日已貼告示，指有僱員確診，於昨日已關閉。旺角百利達廣場的Black Coffee昨日亦在社交網站指有曾到訪顧客確診，要進行清潔，會在農曆新年後才重開。

確診食肆｜增4餐廳 東輝大廈麥當勞、旺角Black Coffee上榜

（香港01製圖）

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