新冠肺炎．最新｜確診宗數累計近10700宗　政府過年期間不再封區

撰文： 鄭翠碧 李恩慈 朱海棋 胡家欣 陳淑霞 袁澍 勞敏儀 黃金棋 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-10 02:00

新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心昨日（9日）新增26宗確診，5宗無源頭，其中1宗無源頭是觀塘保良局安泰復康中心院友，70多名院友及工作員須檢疫。至於初步確診則維持在20多宗。 政府昨晚再度突襲封區，圍封土瓜灣僑發大廈及僑裕大樓，並指大廈污水樣本持續呈陽性，故需要採取行動。

2月9日土瓜灣僑裕大樓及僑發大廈封區檢測情況：

+ 4 + 4 + 4

▼2月9日起機場三跑地盤工人，須出示陰性檢測結果方可工作▼

+ 14 + 14 + 14

【00:30】港府深夜發出強制檢測公告中並刊憲，一共向8座樓宇發出強制檢測令，今晚新增的名單當中，美景樓及東興大樓位於土瓜灣落山道封區檢測的僑裕大廈及僑發大廈附近。港府表示，兩座大樓的污水樣本檢測呈陽性。

強制檢測大廈｜土瓜灣美景樓、東興大樓上榜 污水樣本呈陽性

【00:10】衞生防護中心晚上更新確診患者住址，其中石硤尾邨美映樓新上榜，單日錄得5宗確診個案，另紅磡海逸豪園1座則有一名無源頭患者，但該屋苑部分座數過去14天均有住戶染疫，包括11座及19座，全屋苑共有7人染疫。

確診大廈｜石硤尾邨美映樓單日增5宗 海逸豪園累計7人染疫

▼過去14天確診患者居住大廈及曾到訪處所▼

+ 18 + 18 + 18

【00:01】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再4間食肆有確診患者到訪，包括快餐店、咖啡室、酒樓及粥店。有確診者亦曾到訪中環大廈。

東輝大廈麥當勞昨日已貼告示，指有僱員確診，於昨日已關閉。旺角百利達廣場的Black Coffee昨日亦在社交網站指有曾到訪顧客確診，要進行清潔，會在農曆新年後才重開。

確診食肆｜增4餐廳 東輝大廈麥當勞、旺角Black Coffee上榜

（香港01製圖）

昨日總覽：

三跑地盤上班需出示檢測陰性結果 員工：用12月報告亦可入工地

露宿者確診 關注團體轟港府官僚乏支援：迫令大量街友聚集街頭

確診露宿者「居所」佐治五世公園留低行裝 市民一櫈之隔繼續開餐

封區檢測｜盤點24次突襲行動 共揪出5名患者 2成住戶無應門

封區檢測｜連續第10晚 土瓜灣僑裕大樓、僑發大廈列受限區域

聯合醫院27歲男病人確診 採樣護士無戴面罩須檢疫 再有病人離世

強制檢測大廈｜增7幢大廈 包括紅磡海逸豪園、元朗南邊圍一里

居佐治五世公園露宿者確診 安泰中心職員確診家人漏報最終同確診

新冠肺炎｜筲官逾140師生須隔離檢疫過年 分布至少兩檢疫酒店

封區檢測｜深水埗佐敦受限區解封零確診 75人未檢測遭發強檢令

三跑地盤工須示陰性報告登船偶現混亂、插隊 工人促爆疫應停工