戶外運動場所昨重開　市民可登記資料進場　業界料僅兩成教練受惠

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-10 11:52

本港新冠肺炎疫情有所緩和，政府上周宣布重開部份「涉及較少身體接觸的戶外運動場所」，包括運動場跑道及網球場等，並於昨日（9日）正式恢復運作。香港體育教練工會籌組委員劉家豪今早（10日）於港台節目表示，運動場所昨日容許市民登記資料，令沒有安裝「安心出行」的市民，亦能成功進場做運動。但他亦指，不少運動較難於戶外提供教學，估計業界僅一至兩成人受惠。

劉家豪（中）表示，滾軸溜冰亦是戶外運動，不明白為何繼續關閉。（資料圖片／葉詩敏攝）

劉家豪表示，市民有兩個方法進入運動場所，包括掃瞄「安心出行」的二維碼，或填寫個人資料，工作人員亦會即時測試電話號碼的真偽。他歡迎該措施的實行，起碼沒有安裝「安心出行」的市民，亦能成功進場做運動。

劉續指，政府在過去數波疫情，同樣先恢復戶外運動場所，故不感到意外，而跑步及部分運動教練可重拾工作。但他指，九成的羽毛球訓練於室內進行，教練較難於戶外提供教學，估計業界僅一至兩成人受惠，如跑步教練。而最令他費解的是，滾軸溜冰亦是戶外運動，不明白為何繼續關閉。

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劉亦指，足球、籃球、排球等業界人士，已從去年不斷向政府提供建議方案，如相隔1.5米、避免身體接觸，同時教練亦可要求學員聽從指示，認為運動的風險不大。他透露，雖然疫情下仍保持學校班的工作，但他認為以ZOOM遙距教學，影響氣氛及學生的投入感。此外，缺少現場訓練亦會令體能下降，同時隊制運動講求團體合作，隊員間的默契亦會降低。

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