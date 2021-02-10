衞生署七份合約工招聘退休警　高級警司月薪可達逾13萬元

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-02-10 13:52

衞生署上周向退休警務人員展開7個合約職位招聘，涵蓋職級由警員至高級警司，當中5份合約為期6個月，每月薪酬最低有3.6萬元，最高月薪有13.5萬元並有15%約滿酬金；另為醫療券事務科招聘調查主任，視乎職級月薪分別高達6.2萬元及8.8萬元。若7個合約職位各招聘一人，總薪酬開支已逾427萬元。 就有關合約的聘用人數等，《香港01》正向衞生署查詢。

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衞生署上周透過退休後服務合約計劃，向退休警務人員展開7個合約職位招聘，當中5份屬6個月合約，要求不能退休超過5年，未有列明隸屬什麼事務，但均指明須24小時輪更、有需要周末及公眾假期須當值、或須在戶外及或惡劣天氣下工作。

其中，指揮官一職向退休高級警司或以上人員招手，月薪135,470元，有15%約滿酬金，即共可獲逾93萬元；助理行動經理一職向退休督察或高級督察或以上人員招手，月薪73,775元，同可獲15%約滿酬金，即共可獲近51萬元。

餘下三份半年約，月薪界乎36,290元至88,250元，分別供退休警員、警長以上、督察以上人員申請，要求列明須須具調查及檢控經驗。相信涉及抗疫項目。

另外，衞生署為轄下醫療券事務科招募調查主任及助理調查主任，合約為期一年，要求不能退休超過2年，月薪分別達88,250元及62,340元，前者供退休督察或高級督察以上人員申請，退休警署警長或以上人員可申請後者。

就有關合約的聘用人數、是否亦有向其他紀律部隊展招聘等，正向衞生署查詢。