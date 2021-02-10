區議員劉家衡兩職員擺街站遇襲　男商人否認抓傷女助理案開審

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-10 14:24

深水埗區議員劉家衡的男秘書，去年擺街站反對港區國安法期間，被政見不同的男商人以煙蒂燙傷，更涉嫌抓傷女議員助理，男商人否認普通襲擊罪，案件今（10日）在西九龍裁判法院開審，受害女子稱被告欲拉扯另一名街站職員的衣領，她上前拉開二人時，遭被告抓傷和襲擊，致頭、手和腳均感疼痛或抓傷。

被告尹載道（49歲，眼鏡批發商人）被控一項普通襲擊罪，控罪指他於2020年5月29日在深水埗元州街 162 號外襲擊余凱琳。

被告尹載道(右)否認普通襲擊一名女區議員助理。(事發影片截圖)

余指被告用腳繞著她的腿

余凱琳供稱，被告當日嘗試拉扯其同事的衣領，她走到二人中間企圖拉開二人時，遭被告輕微抓傷，被告又用腳繞着余的腿，令其腳有瘀傷，有街坊見狀報警，區議員李文浩亦在附近目擊爭執經過，連同警方一同趕到現場。劉家衡的社交網站上載了一條事發經過的影片，並用以作呈堂證供。

辯方質疑余在事後拍下的照片和驗傷報告均無顯示有任何外傷，僅列明事主頭部等疼痛，余解釋指相關照片在案發後5到7日後拍攝，當時已痊癒，認同她的頭部無傷勢，但強調事發後感疼痛，又稱拉扯動作引起疼痛很合理。

有人拍到眾人拉扯的情況，片段亦呈上法庭。(詳看下圖)

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辯方指被告並非想打人

辯方續稱，事發時街道狹窄，有許多人擺設街站阻礙途人行走，被告見狀指摘他們阻塞道路，惟期後遭街站職員出言侮辱，被告打算離開時再遭挑釁，余否認。辯方進一步指出，有人用膠板打被告頭部數下，余稱看不到。最後被告在轉身離開之際看到男秘書，欲捉住其衣領，但並非想打人，而余自行走到二人中間，必然會有身體接觸，因此被告觸碰到余純屬意外，余再次不同意辯方所指。

案件編號：WKCC3420/2020