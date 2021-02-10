晚市堂食初七起延至晚上10時　限聚放寬至4人　食客須掃安心出行

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-10 18:49

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，目前晚市禁堂食等各項防疫措施生效至年初六（17日）。食物及衞生局局長陳肇始今日（10日）指，目前對疫情看法審慎樂觀，因此決定在2月18日（年初七）晚市堂食可至晚上10時；其他表列處所限制亦可重開。 放寬的處所包括體育處所、健身中心、美容院等。然而處所負責人須安排所有員工每14天接受一次檢測，亦必須要求顧客進入前用安心出行應用程式記錄行蹤，或登記個人資料，以便當局追蹤及保障顧客及員工安全。 她又指，而疫情如無重大變化，會在農曆新年假後尋求行會屬批准，將「限聚令」由2人限聚放寬至4人。

▼2月4日，港府今起「強烈建議」進入政總的公務員使用安心出行▼

+ 5 + 5 + 5

陳肇始表示對現時的疫情審慎樂觀，並稱假如全港市民在假期期間繼續嚴守社交距離及個人衞生，料年假後漸回復正常生活。她稱，過去數星期有表列處所及餐飲業界緊密溝通，業界積極配合防疫措施，希望恢復晚市堂食及其他營業。因此2月18日（年初七）有條件放寬對餐飲業務及其他表列處所限制。

容許有限度運作的處所包括所有體育處所，包括室內及戶外場所；健身中心；美容院；按摩院；公眾娛樂場所，包括表演場所、主題公園、電影院等；遊樂場所，包括桌球館等；遊戲機中心。另外，食肆堂食時間亦延長至晚上10時，可容許最多4人一檯。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

+ 8 + 8 + 8

陳強調，放寬措施是基於兩個前設，包括現時年初七疫情無重大變化；以及相關負責人除了繼續遵守以往措施，例如場地限制、人數、戴口罩、量度體溫，保持距離外，亦必須遵守兩項新增防疫措施。

新措施包括處所負責人須安排所有員工每14天接受一次檢測，員工需保留陰性檢測結果供查核。負責人最早可安排員工在復業前7天可以檢測，最遲則不可在超過恢業後7天，即要在2月11日至2月15日接受第一次檢測，然後每14天檢測一次。陳表示，首三個月社區檢測中心會免費提供服務，相關人員亦可在郵局、港鐵站、醫管局普通科門診等免費領取深喉唾液樣本包。

第二是處所負責人亦必須要求食客在進入食肆前，用安心出行應用程式記錄行蹤，或登記個人資料，以便當局追蹤及保障顧客及員工安全。

陳肇始又指，疫情尚未清零下，恢復晚市及處所營業亦是小心翼翼。為減低感染風險，未遵守處所會停業3至14天不等，未遵守的食肆有同樣要求。而疫情如無重大變化，會在農曆新年假後尋求行會屬批准，將「限聚令」由2人限聚放寬至4人。

▼2月9日，今日起機場三跑地盤工人，須出示陰性檢測結果方可工作▼