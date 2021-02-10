商人針狀物插5歲女童私處　令事主下體細菌感染　囚3年3月

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-10 16:02

男商人涉於前年在深圳住所，趁女友5歲女兒睡覺時，以針狀物品插進她私處，致她下體流血，商人經審訊後被裁定非禮罪成。法官今日（10日）判刑指，被告與事主關係如同父女，案件涉違反誠信，情節嚴重，又認為事主在事件曝光前活在恐懼之中，若她繼續留在深圳住所，後果不堪設想，最終決定判被告監禁3年3個月。

30歲男商人被控於2019年1月1日至2019年3月22日在深圳非禮女童X。

女童事後變得被動內向

女童X的創傷報告顯示，她事後變得被動內向，表示不想再與被告同住，害怕被告再侵犯她私處，但她未因事件出現精神問題，不需要接受心理治療。

安全的家變危險重重

法官判刑指，被告與X關係如同父女，案件中涉違反誠信，且案發地點在家中，令原本對X來說安全的地方，變得危險重重，又稱X在事件曝光前生活在恐懼之中。

事主私處流血及受感染

法官續指，被告用尖物插進X的私處，令她流血、受感染及要接受治療，加上二人的關係，直指情節嚴重，但仍不覺被告有悔意。

法官又讚揚X父親及祖母勇敢揭發，認為若X繼續留在深圳住所，後果不堪設想，又勸X母親要為自己女兒著想，給予X支持。法官亦下令社署要繼續向X提供輔導。

告知父親私處癢痛揭發

案情指，當時約5歲的X，看到被告脫下她的褲子，指插其下體，及用狀似注射器插X下體，致她流血。後來X告訴父親私處又癢又痛，事件才得以揭發。婦科醫生檢查後，發現X內陰有紅斑，內陰有大量細菌繁殖。X曾向母親投訴「爹哋搞我珠珠」，但母親卻無反應。

案件編號：DCCC35/2020