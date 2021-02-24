學童壓力大　小學設繪本　製三文治培養正向思維　兩教案獲獎

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-24 07:00

本港教育環境競爭大，學童學習壓力大。位於青衣的保良局世德小學，將正向教育法，融入語文科課程中，以不同繪本輔助教學，再讓初小學生透過堂上不同活動，如製作三文治、果凍等活動，培養同學的成長型思維；亦籌款募捐等實踐，活學活用，其中兩個教案，更在比賽獲獎。

老師與心理學家討論課程內容



校長葉麗芳指，學校參加了「賽馬會『正正得正』教育計劃」，計畫為期3年，學校期間實報實銷，獲得資助。葉指，推廣課程的核心團隊約有10位老師，期間偕教育心理學家，一起討論課程內容，再為學校不同老師備課，期望正向教育的理念不是只局限於某一科，而是滲透在不同科目。

中大建築學院團隊亦協助設計STEM ROOM，以專門作正向教育，由構思、籌備至到完成改造，花了大約一年時間，涉約40多萬。（黃詠榆攝）

以繪本教學 課堂上重實踐課程主任林淑儀指，學校最初首階段於小一推行課程，有別於使用一般的教科書，反而採取不同繪本教學，讓同學有機會實踐，故在課堂上舉辦製作三文治、果凍等活動，期望培養同學的成長型思維。兩教案獲獎

副校長梁德儀亦指，學校為二年級同學，設計出「一件有意義的事」的教案，透過繪本、宣明會片段，教導學生如何叫人募捐，「小朋友的力量都可做有意義的事」，期間將中文科、視覺藝術科課程結合，同學要各施其法，以自己的才藝，呼籲親朋戚友捐款，過程更要拍片後，互相學習，「同學係全程投入」，最後全級籌得金額約萬元。

梁說，教師團隊參加香港教育大學主辦之「點滴成河－第一屆傑出生命 教育教案設計獎」，兩個教案分別獲得「語文教育傑出教案設計獎」、「語文教育優異獎」。

保良局世德小學校長葉麗芳（左二）指，期望正向教育的理念不是只局限於某一科，而是滲透在不同科目。（黃詠榆攝）

計劃將推課程 費用全免



由香港中文大學（中大）主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的「賽馬會『正正得正』教育計劃」，成員學校包括7間合作學校，兩間資源學校，及超過30間結盟學校。參與學校在計劃期間，除可獲資助外，亦會得到課程設計、教學方法上的專業意見。計劃日前推出「正向教育課程」，費用全免，完成課程人士可獲中大頒發證書。