新冠肺炎．最新｜初七起晚市可恢復堂食、每枱4人　限用安心出行

撰文：朱海棋曾凱欣鄧穎琳勞敏儀陳淑霞黃詠榆歐陽德浩鄭翠碧鄭秋玲
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疫情似有緩和趨勢，本港昨日新增17宗確診個案，4宗未有源頭。而太和邨愛和樓14樓疑出現橫向傳播，全層住戶須撤離檢疫。初步陽性個案少於20宗。
政府宣告，由於疫情開始受控，預告只要確診宗數不反彈，初七起會放寬各項防疫措施，包括晚市堂食可延至晚上10時、每枱可坐4人；而限聚令亦可放寬至4人。多個處所都可以重開，包括體育場所、博物館、主題公園、遊樂場地等。
▼ 科興疫苗從實驗室到市場需經七大步驟 ▼
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▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼
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2月10日確診者行蹤
【02:00】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，兩名患者分別在年廿六（2月7日）及年廿七（2月8日）到過位於沙田源禾遊樂場及觀塘遊樂場的花市，另有三間食肆有確診患者到訪。
▼2.7維園年宵花市情況▼
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過去14天確診患者住所及行蹤
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【00:40】根據衞生防護中心晚上更新的疫廈名單，元朗區佔最多，共涉三條圍村，分別是橫台山羅屋村、崇正新村及灰沙圍。另外，大埔太和邨愛和樓再增3確診者，14日累計有6宗個案。東區惠利大廈再增兩宗，至今共有9宗個案。
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堂食初七起延至晚上10時 負責人確保客掃安心出行 違者停業14天
今增17宗確診 4宗源頭不明 黃埔花園12期等6幢大廈須強檢
食肆晚市堂食年初七起延至晚上10時 限聚放寬至4人 惟有兩前設
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