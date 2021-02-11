新冠肺炎．最新｜初七起晚市可恢復堂食、每枱4人　限用安心出行

撰文： 朱海棋 曾凱欣 鄧穎琳 勞敏儀 陳淑霞 黃詠榆 歐陽德浩 鄭翠碧 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-11 02:00

疫情似有緩和趨勢，本港昨日新增17宗確診個案，4宗未有源頭。而太和邨愛和樓14樓疑出現橫向傳播，全層住戶須撤離檢疫。初步陽性個案少於20宗。 政府宣告，由於疫情開始受控，預告只要確診宗數不反彈，初七起會放寬各項防疫措施，包括晚市堂食可延至晚上10時、每枱可坐4人；而限聚令亦可放寬至4人。多個處所都可以重開，包括體育場所、博物館、主題公園、遊樂場地等。

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2月10日確診者行蹤

【02:00】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，兩名患者分別在年廿六（2月7日）及年廿七（2月8日）到過位於沙田源禾遊樂場及觀塘遊樂場的花市，另有三間食肆有確診患者到訪。

確診食肆｜三餐廳上榜 兩患者分別曾到觀塘、沙田花市

▼2.7維園年宵花市情況▼

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過去14天確診患者住所及行蹤

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【00:40】根據衞生防護中心晚上更新的疫廈名單，元朗區佔最多，共涉三條圍村，分別是橫台山羅屋村、崇正新村及灰沙圍。另外，大埔太和邨愛和樓再增3確診者，14日累計有6宗個案。東區惠利大廈再增兩宗，至今共有9宗個案。

確診大廈｜元朗區三鄉村上榜 黃埔花園銀竹苑7座再有個案

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今增17宗確診 4宗源頭不明 黃埔花園12期等6幢大廈須強檢

食肆晚市堂食年初七起延至晚上10時 限聚放寬至4人 惟有兩前設

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