新冠肺炎．最新｜消息︰今增20多宗確診　明愛醫院75歲確診婦離世

撰文： 朱海棋 曾凱欣 鄧穎琳 勞敏儀 陳淑霞 黃詠榆 歐陽德浩 鄭翠碧 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-11 14:19

疫情似有緩和趨勢，本港昨日新增17宗確診個案，4宗未有源頭。而太和邨愛和樓14樓疑出現橫向傳播，全層住戶須撤離檢疫。初步陽性個案少於20宗。 政府宣告，由於疫情開始受控，預告只要確診宗數不反彈，初七起會放寬各項防疫措施，包括晚市堂食可延至晚上10時、每枱可坐4人；而限聚令亦可放寬至4人。多個處所都可以重開，包括體育場所、博物館、主題公園、遊樂場地等。

▼ 科興疫苗從實驗室到市場需經七大步驟 ▼

+ 9 + 9 + 9

【14:16】明愛醫院發言人公布，一名75歲有長期病患女病人（個案編號：#9959）今日離世。患者於1月22日，因家人確診被列為密切接觸者，並因有上呼吸道感染病徵，入住明愛醫院接受治療，同日確診。病人病情其後持續惡化，1月23日轉到深切治療部留醫，延至今晨3時5分離世。連同上述個案，至今共有184名確診病人於公立醫院離世。翻查資料，患者生前居於梨木樹邨桃樹樓。

【13:49】消息：今日新增20多宗新冠肺炎確診個案。

強制檢測｜突擊查深水埗、佐敦3幢強檢廈 53人違令共罰26.5萬元

【12:30】政府今日（11日）在深水埗及佐敦三幢，早前被納入強制檢測大廈名單的樓宇，採取執法行動。當局於深水埗南昌街的樓宇，檢查約50名居民，其中22%（11人）違反強制檢測公告；而佐敦渡船角文英樓檢查逾600人，有42名人違反強制檢測公告未參與檢測。53人遭發強檢令及罰款5千元，合共遭罰26.5萬元。

科興疫苗│何栢良表示有信心 惟籲政府公開資料︰真金不怕紅爐火

【10:30】本港新冠肺炎疫情持續，政府正向不同藥廠採購新冠疫苗，其中內地科興生物已向港府提交部分第三期臨床研究資料。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，監管機制較完善的國家，均會審閱藥廠的資料後，放在網上全面公開，因此政府建應公開上載至網站，相信能提高市民的信心，讓成效達至最大。他亦指，對科興疫苗抱有信心，「真金不怕紅爐火，你使乜怕公開比人睇？」

食肆有望年初七延長堂食至10時 業界料生意提升四成︰非常雀躍

【10:15】昨日（10日）政府宣布，食肆堂食有望將於2月18日（年初七）起，可延長至晚上10時，容許最多4人一檯。但食肆須要求到場使用者及食客，於進入有關處所時用「安心出行」程式記錄行蹤，或登記個人資料。違者責任將為食肆或處所的負責人，有關處所並要停業3日至14日。



香港餐飲聯業協會會長黃家和於港台節目表示，目前約3,000間食肆瀕臨結業邊緣，估計年初七恢復營業後，生意將提升三至四成的升幅。他建議政府在不同地方設流動採樣站，以方便員檢測。



至於食衞局局長陳肇始指食肆可因應情況抄寫顧客的資料。他則擔心，顧客提供的資料可能不正確，但食肆並非執法機構，無法要求提供身份證明文件，故建議政府提供特別指引。

年初七放寬食肆限制何栢良指有風險 贊成強制安心出行︰我都會用

【09:45】港大感染及傳染病中心總監何栢良於港台節目表示，今次政府跳出的一步較以往大，過去放寬措施的前提是每日確診個案持續單位數。「而家一下跳咗去開門，係有一定嘅風險。」他亦指，政府可善用「安心出行」的資訊，令追蹤個案的成效更大，例如除了公布確診者編號、到訪日期，亦可公布到訪時間。

▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

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2月10日確診者行蹤

科興疫苗｜陳肇始︰政府已如火如荼安排接種計劃 一定信專家建議

【09:00】疫苗顧問專家委員會認為，科興提交的疫苗數據為正面及安全，只是一些額外的資料需要審視。食物及衞生局局長陳肇始亦指，政府已如火如荼安排接種計劃，亦強調會相信專家委員會的建議。

政府年初七將強制食肆掃安心出行 陳肇始︰到店外賣都要掃碼

【08:30】食物及衞生局局長陳肇始於港台節目表示，政府於農曆新年期間不會停止強制檢測，以繼續查出潛在個案；希望市民一起努力讓疫情受控。陳亦指，若處所不配合相關措施，將視乎整體風險帶來的額外影響來處罰，「有一系統措施，又有新增措施要做，咁有做到同冇做到，會衡量感染風險嚟定。」她亦指，父母可代表及幫助小童做記錄。



至於市民在晚市期間買外賣，是否需要掃碼，陳肇始表示，只要進入餐廳範圍都需要。

【02:00】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，兩名患者分別在年廿六（2月7日）及年廿七（2月8日）到過位於沙田源禾遊樂場及觀塘遊樂場的花市，另有三間食肆有確診患者到訪。

確診食肆｜三餐廳上榜 兩患者分別曾到觀塘、沙田花市

▼2.7維園年宵花市情況▼

+ 7 + 7 + 7

過去14天確診患者住所及行蹤

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【00:40】根據衞生防護中心晚上更新的疫廈名單，元朗區佔最多，共涉三條圍村，分別是橫台山羅屋村、崇正新村及灰沙圍。另外，大埔太和邨愛和樓再增3確診者，14日累計有6宗個案。東區惠利大廈再增兩宗，至今共有9宗個案。

確診大廈｜元朗區三鄉村上榜 黃埔花園銀竹苑7座再有個案

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昨日總覽：

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安心出行｜食客拒使用 餐廳會受罰 黃傑龍：個客話掃咗就要信

安心出行｜所有政府場地 3月1日起訪客及員必須掃二維碼

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堂食初七起延至晚上10時 負責人確保客掃安心出行 違者停業14天

今增17宗確診 4宗源頭不明 黃埔花園12期等6幢大廈須強檢

食肆晚市堂食年初七起延至晚上10時 限聚放寬至4人 惟有兩前設

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