政府年初七將強制食肆掃安心出行　陳肇始︰父母可代表小童做記錄

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-11 10:04

本港新冠肺炎疫情有所緩和，昨日（10日）政府宣布，食肆堂食有望將於2月18日（年初七）起，可延長至晚上10時，容許最多4人一檯。但食肆須要求到場使用者及食客，於進入有關處所時用「安心出行」程式記錄行蹤，或登記個人資料。違者責任將為食肆或處所的負責人，有關處所並要停業3日至14日。 食物及衞生局局長陳肇始今早（11日）於港台節目表示，政府於農曆新年期間不會停止強制檢測，以繼續查出潛在個案；希望市民一起努力讓疫情受控。陳亦指，若處所不配合相關措施，將視乎整體風險帶來的額外影響來處罰，「有一系統措施，又有新增措施要做，咁有做到同冇做到，會衡量感染風險嚟定。」她亦指，父母可代表及幫助小童做記錄。

陳肇始指，當局整體應對疫情的不同指標，包括確診人數、源頭不明個案數量、即時繁殖率等，以審視是否放寬措施，「我諗唔係話睇一日半日，係睇整體下降趨勢。」她強調，若無大爆發，希望農曆新年後市民生活將恢復正常，會繼續與不同政策局及持份者商討。

據過往經驗 長假期後會有反彈風險

陳亦指，現時每日維持低雙位數確診，但根據過往經驗，長假期後會有出現反彈的風險，故希望市民一起努力讓疫情受控。同時，雖然數量上或有所減少，但政府於農曆新年期間不會停止強制檢測，維持流動採樣站、社區檢測中心、派樽地點的服務，以繼續查出潛在個案。

處所不配合掃碼措施 會視乎整體風險帶來額外影響處罰

至於安心出行方面，陳肇始指，經過與不同政策局及持份者溝通後，他們均表示希望盡快復業及願意配合政府的措施。她指，若處所不配合相關措施，將視乎整體風險帶來的額外影響來處罰，「有一系統措施，又有新增措施要做，咁有做到同冇做到，會衡量感染風險嚟定。」她指，細節仍在敲定，稍後會再作公布，而政府亦會在新措施推出後，進行巡查及執法，屆時599F章的罰則繼續適用。

▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

+ 3 + 3 + 3

無手機可登記資料 包括電話號碼、姓名、到訪日期及時間

陳指，掃安心出行的二維碼，能幫助當局的個案追蹤，若到訪處所有確診者逗留過，當局亦會通知到訪過的市民，令他們更關注身體狀況，或自願檢測。她續指，資料亦不會被他人取得，僅儲存在手機中。「而家好多人都有手機，掃一掃好方便，相信大家會接受。」

若有市民沒有手機，亦可登記資料，處所的負責人只需記錄電話號碼、姓名、到訪日期及時間，當局建議記錄保留31日。

節目主持人問到，如一家四口到餐廳吃飯，小孩的年紀較小沒有手機，應如何掃安心出行。陳肇始指，安心出行的用途主要是記錄到訪的處所，以方便追蹤個案，因此父母可代表及幫助小童做記錄。

▼ 科興疫苗從實驗室到市場需經七大步驟 ▼