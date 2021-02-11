平機會研修例擴設「居民身分」特徵　保障內地人免受歧視

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-11 14:10

平等機會委員會，向立法會政制事務委員會提交工作進度及重點匯報。平機會於報告提到，現正檢視多個法律範疇，包括研究處理涉及「香港中國人與內地中國人之間的歧視」。 平機會表明，關注疫情下有部份食肆拒絕招待內地人、操普通話顧客，形容「煽動性言論及行動」會加劇社會分裂。平機會提出，經詳細研究後，可在《種族歧視條例》內，增設「居民身分」的保障特徵，處理針對內地人的歧視。

平機會在匯報中指出，歧視內地人的議題，在疫情下備受關注，指有部份食肆拒絕招待內地人、操普通話顧客、及參與普及社區檢測計劃人士，形容「煽動性言論及行動」會加劇社會衝突及分裂。平機會提到，經詳細研究《種族歧視條例》現時適用範圍及不足之處後，認為有數個處理問題的可行方法，例如在該條例內增設「居民身分」的保障特徵。

平機會指，絕大部分有關內地中國人受歧視及中傷的投訴，乃由旁觀者或第三方提出，而不是由受屈人提出。在沒有可識別的受屈人，提出投訴的情況下，平機會並不能自行就這些歧視做法，採取法律行動。



為加強處理這些投訴的效率和效能，平機會同時正探討修訂法例的可行性，如目前處理涉歧視的廣告、指示他人作出歧視，及施壓以使人作出歧視的投訴一樣處理。