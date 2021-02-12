一文看清疫下改派電子利是　PayMe、八達通、轉數快邊個最方便？

撰文： 郭曉晴 最後更新日期： 2021-02-12 12:15

農曆新年將至，今年因疫情關係巿民減少拜年活動，或會擔心少了「逗利市」的機會。政府鼓勵巿民派電子利市，近年多間銀行、電子錢包等均增設電子利市服務，除了加入具新年氣氛的頁面設計外，更有虛擬銀行設計個人化的派利市體驗，模擬「包利市」到「拆利市」的過程，改變模式同時保留傳統習俗，亦有機會獲得現金獎賞。

以下逐個比較幾個提供電子利市服務的主要平台：

PayMe

匯豐銀行電子錢包PayMe提供派利市功能，派利市方式與一般轉帳方式一樣，加入具新年氣氛的頁面。非滙豐銀行用戶亦可利用銀行戶口或信用卡登記使用，PayMe支持大部份銀行戶口以及信用卡。

▼即看PayMe派利市步驟▼

匯豐亦推出抽獎活動，用戶於2月12日至26日（初一至十五）期間，以PayMe派利市並標籤 #superstart，即可參加「醒足一年大抽獎」，獎賞包括滙豐信用卡$6,000「獎賞錢」、foodpanda $3,600消費額、百佳超級市場$6,000元現金券、HKTaxi $3,600元消費額，名額各有200個。

八達通銀包

八達通銀包（前稱 O! ePay）於2月12日至3月12日（初一至正月廿九）期間增設「e利是」功能，用戶開立帳戶後可透過八達通增值錢包，收到款項後亦可選擇即時增值到八達通卡。

▼即看八達通銀包派利市步驟▼

已設立「轉數快」銀行轉賬的八達通銀包用戶，如成功派發e利是給20至39位親友，合共$300或以上可獲得$38 e利是獎賞；派發e利是給40位親友，合共$600或以上，可獲得$88 e利是獎賞。新用戶設立「轉數快」銀行轉賬，並增值銀包，亦可獲得$30 e利是獎賞。新用戶申請以上平台，如要連結至銀行戶口增值，需要最多3個工作天驗證身份。

ZA Bank 虛擬銀行

ZA Bank 虛擬銀行亦推出派利市功能，與一般銀行轉帳或電子錢包不同，ZA Bank加入傳統入利市、包利市到拆利市的過程，用戶可自行選擇利市封式樣，亦可派發雙封利市。

▼即看ZA Bank 虛擬銀行派利市步驟▼

每封利市的最低金額為$10，新用戶於2月9日（年二八）至28日（正月十七）期間，透過派利市的親友邀請碼開立ZA Bank，新用戶及推薦人每人可獲得現金$168利市。

有別於一般轉帳模式，用戶可體驗傳統派利市及收利市的過程。（ZA Bank網頁截圖）

其他銀行電子利市及相關抽獎活動

各大銀行及其他電子錢包亦推出派利市服務，用戶可利用轉數快向親友派利市及收利市，部分銀行更推出新春抽獎，派利市的同時或可獲得現金券、現金獎等。

恒生銀行

客戶於2月12日（初一）至3月12日（正月廿九）期間，透過e-Banking「轉數快」派發利市、登記「轉數快」以收取利市，或推薦親友加入使用智能助理 HARO WhatsApp 功能，可即時參加抽獎。

獎賞包括價值$8,888的現金獎賞（8份）、價值$1,688的酒店餐飲電子現金券（80份），以及價值$38元的法式糕點電子現金券（8,800份）。

中銀香港

客戶於2月11日（年三十）至26日（初十五）期間，於BoC Pay及手機銀行派發利市，可參加抽獎以贏取$8,888現金獎賞，名額10個，每次轉帳即可抽獎1次，最多30次。

渣打銀行

客戶於2月8日（年二七）至28日（正月十七）期間，用SC Pay「轉數快」轉帳或派e利市，同時分享SC Pay貼圖，可參加抽獎，獎賞包括價值$8,888的現金獎（5份）及價值$188的現金獎（1,000份）。