政府周一起為中小學幼園教職員提供免費檢測　全員陰性可全校復課

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-11 14:13

教育局今日（11日）向全港學校發信，談及學校全體教員定期檢測，並獲陰性結果，可全校恢復面授課的安排。由下周一大年初四（2月15日）起，社區檢測中心會為預約教職員提供免費檢測服務，安排暫定維持至今年5月14日，每名教職員每14天可到社區中心接受一次免費檢測。

政府表示，參與恢復面授課堂的額外選擇的幼稚園 、小學或中學（包括特殊學校及非 本地課程學校）教職員，經預約可免費到社區檢測中心接受檢測。（資料圖片／余俊亮攝）

教育局表示，參與恢復面授課堂的額外選擇的幼稚園 、小學或中學（包括特殊學校及非本地課程學校）教職員，如欲使用社區檢測中心的檢測服務，可透過「社區檢測中心預約系統」網上預約(www.communitytest.gov.hk/zh-HK/)，到中心時出示含學校蓋章的《社區檢測中心－檢測登記表》，即可免費檢測。

而社區檢測中心為教職員提供的免費檢測服務，由本月15日（初四）開始，為期三個月。初四至今年5月14日期間，每名合資格教職員，每14日可接受免費檢測服務一次。 惟此免費檢測安排，不適用於補習社等非正規課程私立學校教職員 。

教育局重申，是次安排是讓學校有多一個選擇，並非強制要求，而學校考慮全面恢復半天面授課堂時，應與各持分者（包括教職員及家長）充分溝通。（資料圖片）

另外，教職員亦可自行透過衞生署認可私營化驗所進行檢測，除此以外的檢測，包括快速抗原測試均不受理 。

教育局：讓學校有多一個選擇 非強制要求

教育局重申，是次安排是讓學校有多一個選擇，並非強制要求，而學校考慮全面恢復半天面授課堂時，應與各持分者，包括教職員及家長充分溝通。而參與學校的教職員在完成檢測後，須保存檢測結果的電話短訊、檢測報告或相關證明，以作校內紀錄。學校亦須備妥全校教職員陰性檢測結果。