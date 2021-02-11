牛年新年｜午夜過後半小時　市民留維園年宵市場執平花

撰文： 朱海棋 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-12 01:00

第四波疫情持續，今日（11日）為年三十，黃大仙祠開放將近一百年以來，首次破例取消公眾上頭炷香活動，由下午4時半開始便封園，改為嗇色園代表在黃大仙祠內，進行「五行七星護香江」祈福科儀，同時網上直播，供善信「遙距參加，同步祈福」。祠方建議善信在午夜12時看直播上頭炷香，朝向獅子山方向一同誠心求庇佑。

各區花市開放規模縮水，除了沒有乾貨攤檔，也無熟食檔；開放時間也限至午夜12時，即不再如此往開放至初一早上，人流較以往明顯減少。警務處處長鄧炳強晚上10時到維園巡視。

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2021年2月11日，農曆除夕夜，因應疫情，維園年宵市場只有濕貨，取消乾貨，更只開一半。（張浩維攝）

各區花市會開放至晚上12時。中午時分所見，維園的人流不多，而有部分排檔更在休息，有商販更表示，為求可以提早回家吃團年飯，決定劈價一半。

▼ 2月11日農曆年三十，維園年宵花市情況 ▼

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晚上深夜維園花市最後15分鐘，場內仍有不少買花市場，但旺丁不旺財，現場不停廣播着市民離開。賣蘭花的李女士表示，已減價四成至每株100元，但仍感到市民「揞住銀包」不太願意消費。

市民葉小姐擬花數百元買花，她稱感到未有減價，價錢與以往相若。她希望今年大家身體健康、人人有工開。▼年三十晚間．維園年宵市場現劈價潮▼

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維園愈夜愈多人，午夜過後現場廣年宵市場已關閉，但仍有不少人未離開，反而開始搶購年花，花檔也見到關閉時間，大幅減價，三數十元有一束。

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在晚上11時許，荃灣沙咀道球場的年宵市場外，有大批市民輪候入場。（梁煥敏攝）

記者今午所見，有信眾未能趕及於黃大仙祠關門前還神，附近香燭店指可於門前進行儀式，再代為燒香，「本身都知4、5點就關，估唔到真係趕唔切，都無辦法。」

建議善信午夜12時看直播 朝向獅子山方向求庇佑

黃大仙祠日前指出，由於疫情未見緩和，今年未能開放予公眾上頭炷香，嗇色園代表將會於黃大仙祠進行「五行七星護香江」祈福科儀，並於辛丑年子時（11日午夜12時正）在大仙祠大殿內黃大仙師聖座前上頭炷香，更首次透過嗇色園黃大仙祠Facebook專頁及YouTube頻道全程直播，讓善信遙距參加，同步祈福。

「五行七星護香江」祈福科儀於年三十晚10時45分開始，由嗇色園黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長帶領嗇色園董事會主席馬澤華及五位董事會副主席在黃大仙祠大殿內進行，為香港及廣大市民祈福。嗇色園邀請善信透過科儀直播，遙距參與並同步在家中上稟祈願，方法是於子時（午夜12時正）高功法師在大仙祠上香之時，善信同步在家中朝向獅子山方向，心念獅子山下大仙祠黃大仙聖座，跟隨高功法師一同讀出「善信啟稟文」，誠心向黃大仙師上稟所願，祈求大仙庇佑，新一年事事順境。

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