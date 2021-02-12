新冠肺炎．最新｜年三十10多宗初步確診　衞生署初一記者會交代

撰文： 麥凱茵 歐陽德浩 勞敏儀 鄧穎琳 黃詠榆 鄭秋玲 鄭翠碧 陳淑霞 梁煥敏 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-12 08:00

本港新冠肺炎疫情開始放緩，衞生署昨日( 11日，年三十）公布增加21宗，累計增至10,732宗。昨初步確診有10多宗，今日雖是大年初一，但衞生署仍會舉行記者會交代。

▼年三十晚間．維園年宵市場現劈價潮▼

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▼ 2月11日農曆年三十，維園年宵花市情況 ▼

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強制檢測大廈｜政府刊憲列8大廈 禾輋邨太和邨家維邨石籬邨有份

【00:10】政府周四晚就強制檢測公告刊憲，因有新增一宗以上確診將8幢大廈納入強制檢測，多棟位於九龍新界屋村内。8廈包括：葵涌石籬(二)邨石怡樓 、沙田禾輋邨富和樓 、大埔太和邨麗和樓 、紅磡家維邨家廉樓 、將軍澳顯明苑、以及塘尾道太子道西交界英美大樓 、大角咀富多來新邨富殿樓 、深水埗福華街慶華大廈。再有一名源頭不明患者的水邊圍邨山水樓，因剛完成強檢，毋須二度檢測。

確診餐廳｜電訊一代廣場譚仔三哥上榜 患者曾赴迪士尼酒店翠樂庭

【00:00】本港疫情未止，衞生署周四（11日）公布新增21宗確診個案，17宗本地個案中，源頭不明個案佔7宗。衞生防護中心同日晚上更新患者住所及行蹤資料，再多兩間食肆有確診患者到訪，包括觀塘電訊一代廣場譚仔三哥米線，以及迪士尼樂園酒店翠樂庭餐廳。

確診大廈｜患者住所全覽 石籬邨石怡樓3人確診 海濱花園再上榜

【00:00】本港疫情持續，周四（11日）新增21宗確診個案，17宗屬本地個案，其中7宗源頭不明。根據衞生防護中心晚上更新的疫廈名單，當中有3名患者居於石籬二邨石怡樓。另外，沙田銀禧花園6座 、荃灣海濱花園海霞閣再現確診個案。

昨日總結：新冠肺炎．2.11｜除夕增21宗確診 檢疫男獲妻送鮑參肚「加餸」

增21宗確診 太和邨愛和樓再有居民中招 張竹君預告初一有記者會

強制檢測大廈｜將軍澳顯明苑等9幢上榜 家維邨八旬翁死後確診

安心出行｜不足20確診者用 無找到新個案 向行花市市民發提示

▼2月11日年三十，旺角花墟情況▼

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