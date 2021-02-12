新冠肺炎．直播｜今增24宗確診18宗本地半數無源頭　增10廈要強檢

撰文： 麥凱茵 歐陽德浩 勞敏儀 鄧穎琳 黃詠榆 鄭秋玲 鄭翠碧 陳淑霞 梁煥敏 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-12 16:49

本港新冠肺炎疫情開始放緩，衞生署今日( 12日，年初一）公布增加24宗，累計增至10,756宗。初步確診則有約10多宗，新增個案中，有6宗由外地輸入，18宗屬本地感染；本地個案中，有9宗無源頭。另有多約10幢大廈，因有人確診需納入強制檢測名單。另外，本港暫錄得約10宗初步陽性個案。

▼2月12日農曆年初一，善信到黃大仙祠參拜情況 ▼

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【16:42】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增24確診，累計個案增至10,756患者，年齡 6至68歲，涉10男14女。暫錄得約10宗初步陽性個案。新確診個案中，有6宗輸入個案；18宗本地個案中，有9宗無源頭。今日新增10座樓宇須納入強檢名單。

【16:38】食物及衞生局局長陳肇始今日出席疫情記者會時表示︰

今日視察多個檢測中心，對服務整體滿意，有需要檢測市民可繼續檢測。日前當局宣布，希望初七可放寬部分處所恢復營業，食肆堂食放寬至晚上10時，限桌令則放寬至4人一枱。

她指，放寬安排有前設，包括現在至初七疫情沒有大變化，而負責人亦要滿足指定措施，如保持距離、戴口罩，以及要安排所有員工，每14天檢測一次，並要安排於昨日2月11日起，至15日接受首次檢測。

牛年利市｜「雙糧日」不再 保安侍應料少收7成利市：史上最冷清

【15:53】在牛年的第一天，第四波疫情持續，今年市民外出拜年活動明顯減少，不少如常上班的服務行業，如保安、酒樓侍應等，均指今年利市行情亦告慘淡。有中式酒樓經理指，在限聚令下，酒樓座無虛席情景不再，加上經濟不景，料客人更「手緊」，今年新年較以往少收7成利市；亦有保安業人士形容，過往新年上班有如「雙糧日」，今日住宅出入人流，屬史無前例「冷清」，相信因疫情關係，港人減少外出拜年。

牛年新年｜限聚令下無法團拜 酒樓冷清 經理料生意額只餘3成

【15:31】大年初一，以往不少市民都會與家人到酒樓飲茶相聚拜年，但疫情下政府呼籲市民減少外出及避免與非同住家人相聚，在限聚令下，酒樓每枱只能容納兩人，枱與枱亦要有1.5米距離，今早（12日）所見，位於旺角的倫敦大酒樓場面頗為冷清，入座毋須輪候座位，有食客直言，入座不但毋須輪候，連座位都可以任揀。



酒樓經理直言，今年酒樓照常營業，但限兩人一枱，無法團拜令飲茶客大減，料生意額大減至只有往年約3成。

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【14:56】消息指，今天新增約25宗確診個案。

【14:47】康文署表示，一名於深水埗區負責植物護養工作的工人確診。她最近一次上班日期為2月10日。該名員工為確診者的密切接觸者，於昨日（11日）獲通知確診。有關員工最近沒有外遊紀錄，工作時亦有佩戴口罩，同時於上班期間有探熱且體溫正常。康文署已按衞生防護中心指引，即時全面清潔及消毒涉事員工的工作地點及接觸過的公共設施。

新冠肺炎｜居海濱花園85歲患長期病確診老翁離世 累計192人死亡

【14:37】仁濟醫院表示，一名有長期病患的確診85歲男病人（個案編號：#10356）今早離世。患者於1月28日因肺炎及發燒，到仁濟醫院急症室求診，其後確診，並入住隔離病房接受治療。病人情況持續惡化，於2月10日轉送深切治療部治療，其後病人出現器官衰竭情況，延至今早6時8分離世。

牛年新年｜初一不怕掃興照去檢測 市民︰待有陰性結果才拜年

【13:38】踏入大年初一，即使喜慶節日市民亦不怕掃興照樣去檢測。記者今早到梁顯利油麻地社區中心觀察，不時有市民入內，部分人更身穿工作制服，結伴前往檢測。據檢測中心網上資料，系統顯示尚餘「少量名額」。



有市民因曾到「疫廈」，今早與家人參與檢測求安心，會自律先暫停互訪拜年，甚至考慮在新常態下，選擇網上拜年。另有市民表明，待有陰性檢測結果後，再到親戚家中拜年，「費事害親戚啦」。

【12:26】特首林鄭月娥於大年初一早上11時45分，到黃大仙摩士公園體育檢測中心視察，並逗留約10分鐘。離開時，她向記者表示「各位好，大家好，身體健康」，但無回答記者的提問。

特首林鄭月娥中午到黃大仙檢測中心視察。（歐陽德浩攝）

鄧炳強初一到黃大仙祠慰問同袍 市民求合照：一哥我都想影張相

【11:52】新一年新開始，今日（12日）是牛年大年初一，雖然黃大仙祠昨日取消上頭炷香，99年來首度「封園」。但今日早上7時半恢復參拜後，有大批市民無懼疫情到場參拜。直至早上10時半，警務處處長鄧炳強到達黃大仙祠視察，並慰問同袍執勤的情況。期間多名善信向他問好，並要求合照。

2月12日牛年初一，警務處處長鄧炳強到達黃大仙祠視察。（盧翊銘攝）

【11:05】嗇色園黃大仙年三十晚取消上頭炷香，是99年來首度「封園」。不過，踏入牛年首日（12日），善信已可到園內參拜，但須配合園方新設的防疫措施。有善信表示，由於手機IOS系統無法更新，故沒有安裝安心出行應用程式，但他對安排感到滿意，指排隊約10分鐘便可進廟，「 今年係第一年見到咁少人。」亦來自內地到港讀書的學生因疫情留港過年，徹夜不眠期待到黃大仙祠參拜，指現場氣氛不錯，並祈求家人身體健康。

▼ 2月11日農曆年三十，維園年宵花市情況 ▼

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▼年三十晚間．維園年宵市場現劈價潮▼

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強制檢測大廈｜政府刊憲列8大廈 禾輋邨太和邨家維邨石籬邨有份

【00:10】政府周四晚就強制檢測公告刊憲，因有新增一宗以上確診將8幢大廈納入強制檢測，多棟位於九龍新界屋村内。8廈包括：葵涌石籬(二)邨石怡樓 、沙田禾輋邨富和樓 、大埔太和邨麗和樓 、紅磡家維邨家廉樓 、將軍澳顯明苑、以及塘尾道太子道西交界英美大樓 、大角咀富多來新邨富殿樓 、深水埗福華街慶華大廈。再有一名源頭不明患者的水邊圍邨山水樓，因剛完成強檢，毋須二度檢測。

確診餐廳｜電訊一代廣場譚仔三哥上榜 患者曾赴迪士尼酒店翠樂庭

【00:00】本港疫情未止，衞生署周四（11日）公布新增21宗確診個案，17宗本地個案中，源頭不明個案佔7宗。衞生防護中心同日晚上更新患者住所及行蹤資料，再多兩間食肆有確診患者到訪，包括觀塘電訊一代廣場譚仔三哥米線，以及迪士尼樂園酒店翠樂庭餐廳。

確診大廈｜患者住所全覽 石籬邨石怡樓3人確診 海濱花園再上榜

【00:00】本港疫情持續，周四（11日）新增21宗確診個案，17宗屬本地個案，其中7宗源頭不明。根據衞生防護中心晚上更新的疫廈名單，當中有3名患者居於石籬二邨石怡樓。另外，沙田銀禧花園6座 、荃灣海濱花園海霞閣再現確診個案。

昨日總結：新冠肺炎．2.11｜除夕增21宗確診 檢疫男獲妻送鮑參肚「加餸」

增21宗確診 太和邨愛和樓再有居民中招 張竹君預告初一有記者會

強制檢測大廈｜將軍澳顯明苑等9幢上榜 家維邨八旬翁死後確診

安心出行｜不足20確診者用 無找到新個案 向行花市市民發提示

▼2月11日年三十，旺角花墟情況▼

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檢疫難享團年飯 廿四孝老婆帶花膠靚湯、鮑魚海參為老公「加餸」

牛年新年｜晚市禁堂食 市民三日內食兩次盆菜 食肆生意仍跌六成

新冠疫苗｜專家委員會：無證據顯示體弱長者接種BioNTech死亡率增

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