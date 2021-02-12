新冠肺炎．2.12｜初一有10宗初步確診　至少9大廈須強制檢測

撰文： 麥凱茵 歐陽德浩 勞敏儀 鄧穎琳 黃詠榆 鄭秋玲 鄭翠碧 陳淑霞 梁煥敏 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-13 00:07

本港新冠肺炎疫情開始放緩，衞生署今日( 12日，年初一）公布增加24宗，累計增至10,756宗。新增個案中，有6宗由外地輸入，18宗屬本地感染；本地個案中，有9宗無源頭，今日新增至少9幢大廈，因有人確診需納入強制檢測名單。另外，本港暫錄得約10宗初步陽性個案。 食衞局局長陳肇始出席疫情記者會時，被問到過年後會否再突襲封區檢測。她指，封區檢測是檢測策略的一種，當局會再評估，有否不同地方需要做。

確診餐廳｜增5間 有患者曾到榕樹澳村來記士多 又到水手快餐店

【23:55】本港疫情未止，衞生署今(12日、年初一）公布新增24宗確診個案，18宗本地個案中，源頭不明個案佔9宗。



衞生防護中心同日晚上更新患者住所及行蹤資料，再多5間食肆有確診患者到訪，包括以焗豬扒飯聞名的石硤尾水手快餐店、馬鞍山新港城中心(4 期)一粥麵、九龍城愛民廣場百份百餐廳、榕樹澳村來記士多，以及西貢全記小店。

確診大廈｜最新患者住所全覽 源頭不明患者居錦豐苑、黃埔花園

【22:43】疫情仍然維持雙位數字，本港周五（12日）確診24宗，18宗都是本地個案，當中9宗感染源頭不明，佔本地個案一半。衞生防護中心晚上更新確診患者住址，源頭不明個案分布於九龍城、紅磡、尖沙咀、元朗、馬鞍山、大埔及石硤尾，包括錦豐苑和黃埔花園，有關大廈需強制檢測。

紅磡黃埔花園銀竹苑2座有源頭不明患者。（資料圖片／張浩維攝）

安心出行｜業界指需專人監察食客掃碼 14日一檢涉人手 憂增成本

【21:08】政府擬准許食肆恢復晚市堂食，若食肆及部分表列處所希望在年初七（2月18日）復業或重開晚市，必須符合多項條件，包括要求客人掃瞄「安心出行」紀錄行蹤或進入時登記。



香港中小企食店聯盟召集人林瑞華批評措施會造成店員與客人之間的衝突，亦在經濟不景下增加經營成本，質疑是政治行先，對防疫無幫助，因近期並無食肆出現大規模的爆發，形容是要業界「埋單」，「次次都攞飲食業去勒索，每次受害者都係我哋，唔公平！」他又擔憂執法部門會針對黃店而執法。

迪士尼樂園｜銷售及餐飲部2員工確診 園方：2人無接觸 有戴口罩

【20:27】政府計劃於年初七（18日)起准許主題樂園重開。香港迪士尼樂園度假區近日有兩名員確診，樂園表示兩人分別為銷售及營銷推廣部及餐飲部的演藝人員，兩人並無關聯，工作期間亦一直配戴口罩，並即時停用他們的主要工作地點及消毒。

新冠肺炎｜年初七公務員全面復工 康文署運輸署各有員工染疫

【19:38】本港疫情未回穩，港府早前宣布，倘疫情無重大變化，料可於年初七（18日）放寬禁晚市堂食令等社交距離措施，各政府部門亦會全面恢復公共服務。



本港今(12日、年初一)新增24宗確診個案，康文署及運輸署分別有員工確診及初步確診，包括一名於深水埗區負責植物護養工作的工人，以及西九龍政府合署南座15樓工作的技術主任。

▼2月12日農曆年初一，善信到黃大仙祠參拜情況 ▼

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牛年新年｜疫情礙拜年 年輕人轉場行街 D2 Place商場市集逼爆

【18:54】受疫情影響，政府勒令多個行業停業，並呼籲市民避免與非同住家人聚集。今年農曆新年，不少家庭減少外出拜年，除到郊外行山，不少年輕人毋須團拜，轉到潮流熱點閒逛。荔枝角D2 Place商場新年市集湊熱鬧，市集舉行至年初四（15日），現場所見有近百個攤檔，現場人潮如涌。但有檔主表示，雖然人流多，但旺丁不太旺財，牛年大環境暫未見大變化，只盼身邊人都安好。

▼2月12日農曆年初一，D2 Place商場市集情況▼

【18:09】運輸署表示，得悉一名技術主任初步確診。涉事人員辦公室地點位於九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座15樓，該樓層並非公眾樓層，並不對外開放。他最近一次上班日期為今日上午。該員工最近沒有外遊紀錄，於辦公室工作時均佩戴口罩及遵守其他防疫措施。運輸署會繼續積極配合衞生防護中心的防疫措施。該名人員的工作地點亦會按照中心指引安排全面清潔和消毒，包括所有公用設施。

牛年新年｜黃夏蕙花數萬元扮牛魔王現身黃大仙祠：將疫症打死

【17:10】踏入牛年，新一年新開始，不少市民以往會在年三十晚會赴黃大仙祠拜「頭炷香」，為來年祈福，而每年「頭炷香」的焦點，想必是按生肖精心打扮成各種造型的藝人黃夏蕙。

惟受疫情影響，今年嗇色園黃大仙祠99年來，首度取消年三十晚頭注香；每年均為「坐上客」、現年88歲的黃夏蕙改於今日(12日)大年初一下午2時，以牛魔王打扮現身黃大仙祠，揚言要「將疫症打死」，讓市民重拾自由；此外，她亦希望能為「夏蕙慈善基金」 籌款，助長者解生活艱苦。

另外，她直言，不懂用「安心出行」進場，僅以手寫填表登記，「我唔識呀，第一次嚟要搞咁多嘢」，但指會學習使用。

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大年初一本港新增24宗確診，18宗本地感染個案中，有半數無源頭。（余俊亮攝）

新冠肺炎｜晚市堂食初七有望放寬 只做早午市客人都要用安心出行

【17:10】禁晚市堂食及兩人一枱即將在初七（2月18日）放寬，陳肇始提醒飲食業界，員工需在2月15日前接受第一次檢測，之後每14日要再檢測，另外強制業務處所要在場者使用「安心出行」，兩項要求會加入法例（599F）規管，即食肆全日營業時間，都須要求市民使用有關應用程式。

【16:53】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻在疫情記者會表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報21宗個案，另有1名病人離世。目前尚有373名確診病人留醫，當中有22人情況危殆，17人情況嚴重，其餘344名病人情況穩定。負壓病床數目是1,237張，使用率48%；負壓病房數目是679間，使用率61%。

強制檢測大廈｜新增至少9幢大廈被納入強檢 豪門、映月臺上榜

【16:42】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增24確診，累計個案增至10,756患者，年齡 6至68歲，涉10男14女。暫錄得約10宗初步陽性個案。新確診個案中，有6宗輸入個案；18宗本地個案中，有9宗無源頭。今日新增10座樓宇須納入強檢名單。

因有確診個案，需強制檢測大廈︰ 1.尖沙咀美麗都大廈 2.馬鞍山錦豐苑錦蘭閣 3.元朗遠東發展元朗大廈 4.九龍塘映月臺B座 5.黃埔花園銀竹苑2座 6.大埔廣福邨廣智樓 7.東涌東環1期5A座 8.薄扶林碧麗苑 9.黃大仙沙浦道46號豪門

陳肇始表示，當局會再評估有否需要再做突襲式封區檢測。（余俊亮攝）

增24宗確診個案 9宗源頭不明創一周新高 陳肇始未否定再封區

【16:38】食物及衞生局局長陳肇始今日出席疫情記者會時表示︰

今日視察多個檢測中心，對服務整體滿意，有需要檢測市民可繼續檢測。日前當局宣布，希望初七可放寬部分處所恢復營業，食肆堂食放寬至晚上10時，限桌令則放寬至4人一枱。

她指，放寬安排有前設，包括現在至初七疫情沒有大變化，而負責人亦要滿足指定措施，如保持距離、戴口罩，以及要安排所有員工，每14天檢測一次，並要安排於昨日2月11日起，至本月15日接受首次檢測。好又指，過去一兩天，部分業界表達使用安心出行有困難，部分則已準備就緒，認為全體市民如能合作，相信業界都較容易處理。

至於科興疫苗審批工作，委員會仍需等候科興補充數據，陳肇始指，現正聯絡科興，希望對方盡快提供數據，相關報告亦會公開供公眾查閱。至於過年後會否再突襲封區，她稱，封小區或封大廈屬強制檢測方式的一種，希望將時間盡量壓縮，市民在家等結果，當局會再評估，有否不同地方需要做。

牛年新年│十口家年初一飲茶分5枱坐 市民嘆：最無氣氛新年

【16:30】牛年大年初一，政府呼籲市民減少外出及避免與非同住家人相聚。有夫婦慨嘆，今年新年無法團拜相聚，是最無意思及最冷清的一年，市民吳生直言，農曆年是十兄弟姊妹唯一相聚的機會，已有家人八十多歲，對無法團年感無奈。



另有市民繼續傳統，一早與家人共十人到酒樓飲茶，惟須分開多枱坐，全家出席前要探熱，禁止不適家人出席，食物則須「人肉俄羅斯輪盤」般轉到鄰枱。

牛年利市｜「雙糧日」不再 保安侍應料少收7成利市：史上最冷清

【15:53】在牛年的第一天，第四波疫情持續，今年市民外出拜年活動明顯減少，不少如常上班的服務行業，如保安、酒樓侍應等，均指今年利市行情亦告慘淡。有中式酒樓經理指，在限聚令下，酒樓座無虛席情景不再，加上經濟不景，料客人更「手緊」，今年新年較以往少收7成利市；亦有保安業人士形容，過往新年上班有如「雙糧日」，今日住宅出入人流，屬史無前例「冷清」，相信因疫情關係，港人減少外出拜年。

牛年新年｜限聚令下無法團拜 酒樓冷清 經理料生意額只餘3成

【15:31】大年初一，以往不少市民都會與家人到酒樓飲茶相聚拜年，但疫情下政府呼籲市民減少外出及避免與非同住家人相聚，在限聚令下，酒樓每枱只能容納兩人，枱與枱亦要有1.5米距離，今早（12日）所見，位於旺角的倫敦大酒樓場面頗為冷清，入座毋須輪候座位，有食客直言，入座不但毋須輪候，連座位都可以任揀。



酒樓經理直言，今年酒樓照常營業，但限兩人一枱，無法團拜令飲茶客大減，料生意額大減至只有往年約3成。

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【14:56】消息指，今天新增約25宗確診個案。

【14:47】康文署表示，一名於深水埗區負責植物護養工作的工人確診。她最近一次上班日期為2月10日。該名員工為確診者的密切接觸者，於昨日（11日）獲通知確診。有關員工最近沒有外遊紀錄，工作時亦有佩戴口罩，同時於上班期間有探熱且體溫正常。康文署已按衞生防護中心指引，即時全面清潔及消毒涉事員工的工作地點及接觸過的公共設施。

新冠肺炎｜居海濱花園85歲患長期病確診老翁離世 累計192人死亡

【14:37】仁濟醫院表示，一名有長期病患的確診85歲男病人（個案編號：#10356）今早離世。患者於1月28日因肺炎及發燒，到仁濟醫院急症室求診，其後確診，並入住隔離病房接受治療。病人情況持續惡化，於2月10日轉送深切治療部治療，其後病人出現器官衰竭情況，延至今早6時8分離世。

牛年新年｜初一不怕掃興照去檢測 市民︰待有陰性結果才拜年

【13:38】踏入大年初一，即使喜慶節日市民亦不怕掃興照樣去檢測。記者今早到梁顯利油麻地社區中心觀察，不時有市民入內，部分人更身穿工作制服，結伴前往檢測。據檢測中心網上資料，系統顯示尚餘「少量名額」。



有市民因曾到「疫廈」，今早與家人參與檢測求安心，會自律先暫停互訪拜年，甚至考慮在新常態下，選擇網上拜年。另有市民表明，待有陰性檢測結果後，再到親戚家中拜年，「費事害親戚啦」。

【12:26】特首林鄭月娥於大年初一早上11時45分，到黃大仙摩士公園體育檢測中心視察，並逗留約10分鐘。離開時，她向記者表示「各位好，大家好，身體健康」，但無回答記者的提問。

特首林鄭月娥中午到黃大仙檢測中心視察。（歐陽德浩攝）

鄧炳強初一到黃大仙祠慰問同袍 市民求合照：一哥我都想影張相

【11:52】新一年新開始，今日（12日）是牛年大年初一，雖然黃大仙祠昨日取消上頭炷香，99年來首度「封園」。但今日早上7時半恢復參拜後，有大批市民無懼疫情到場參拜。直至早上10時半，警務處處長鄧炳強到達黃大仙祠視察，並慰問同袍執勤的情況。期間多名善信向他問好，並要求合照。

2月12日牛年初一，警務處處長鄧炳強到達黃大仙祠視察。（盧翊銘攝）

【11:05】嗇色園黃大仙年三十晚取消上頭炷香，是99年來首度「封園」。不過，踏入牛年首日（12日），善信已可到園內參拜，但須配合園方新設的防疫措施。有善信表示，由於手機IOS系統無法更新，故沒有安裝安心出行應用程式，但他對安排感到滿意，指排隊約10分鐘便可進廟，「 今年係第一年見到咁少人。」亦來自內地到港讀書的學生因疫情留港過年，徹夜不眠期待到黃大仙祠參拜，指現場氣氛不錯，並祈求家人身體健康。

▼ 2月11日農曆年三十，維園年宵花市情況 ▼

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▼年三十晚間．維園年宵市場現劈價潮▼

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強制檢測大廈｜政府刊憲列8大廈 禾輋邨太和邨家維邨石籬邨有份

【00:10】政府周四晚就強制檢測公告刊憲，因有新增一宗以上確診將8幢大廈納入強制檢測，多棟位於九龍新界屋村内。8廈包括：葵涌石籬(二)邨石怡樓 、沙田禾輋邨富和樓 、大埔太和邨麗和樓 、紅磡家維邨家廉樓 、將軍澳顯明苑、以及塘尾道太子道西交界英美大樓 、大角咀富多來新邨富殿樓 、深水埗福華街慶華大廈。再有一名源頭不明患者的水邊圍邨山水樓，因剛完成強檢，毋須二度檢測。

確診餐廳｜電訊一代廣場譚仔三哥上榜 患者曾赴迪士尼酒店翠樂庭

【00:00】本港疫情未止，衞生署周四（11日）公布新增21宗確診個案，17宗本地個案中，源頭不明個案佔7宗。衞生防護中心同日晚上更新患者住所及行蹤資料，再多兩間食肆有確診患者到訪，包括觀塘電訊一代廣場譚仔三哥米線，以及迪士尼樂園酒店翠樂庭餐廳。

確診大廈｜患者住所全覽 石籬邨石怡樓3人確診 海濱花園再上榜

【00:00】本港疫情持續，周四（11日）新增21宗確診個案，17宗屬本地個案，其中7宗源頭不明。根據衞生防護中心晚上更新的疫廈名單，當中有3名患者居於石籬二邨石怡樓。另外，沙田銀禧花園6座 、荃灣海濱花園海霞閣再現確診個案。

昨日總結：新冠肺炎．2.11｜除夕增21宗確診 檢疫男獲妻送鮑參肚「加餸」

增21宗確診 太和邨愛和樓再有居民中招 張竹君預告初一有記者會

強制檢測大廈｜將軍澳顯明苑等9幢上榜 家維邨八旬翁死後確診

安心出行｜不足20確診者用 無找到新個案 向行花市市民發提示

▼2月11日年三十，旺角花墟情況▼

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牛年新年｜晚市禁堂食 市民三日內食兩次盆菜 食肆生意仍跌六成

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