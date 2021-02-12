牛年新年｜黃大仙祠香火鼎盛 善信祈求疫情完結：早日讓女兒上學

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-12 12:08

本港第四波新冠肺炎疫情持續，嗇色園黃大仙年三十晚取消上頭炷香，是99年來首度「封園」。不過，踏入牛年首日（12日），善信已可到園內參拜，但須配合園方新設的防疫措施。 有善信表示，由於手機IOS系統無法更新，故沒有安裝安心出行應用程式，但他對安排感到滿意，指排隊約10分鐘便可進廟，「 今年係第一年見到咁少人。」亦來自內地到港讀書的學生因疫情留港過年，徹夜不眠期待到黃大仙祠參拜，指現場氣氛不錯，並祈求家人身體健康。

2月12日是牛年大年初一，過百名善信到黃大仙祠外等候拜神祈福。（盧翊銘攝）

牛年年初一（12日）早上7時，已有過百名善信到黃大仙祠外等候拜神祈福。現場設置了圍欄讓善信排隊，掛上多幅橫額提醒「入祠善信請先登記（安心出行/電子登記/填表）」，並設有25個櫃檯分流為善信登記。

2月12日是牛年大年初一，善信到黃大仙祠要先使用安心出行，或登記個人資料。（盧翊銘攝）

而黃大仙祠入口處旁亦設有大電視，顯示祠內參拜的畫面，以及亮起紅、黃、綠燈提醒人流的狀況。若顯示為紅燈，祠方將暫停善信進入，直至人流恢復暢順。



大殿內分多個香爐避人流過度聚集

除此以外，黃大仙祠大殿亦設有多排長枱，枱上放有多個香爐，以避免人流過度聚集。然而當7時半黃大仙祠正式開放後，數十名善信仍然擠到最接近神壇的長枱上香。善信們在上香後，則被安排到旁邊的新財神宮平台、三聖堂平台的求籤，其後便可離開，有別於過往的流程。

2月12日是牛年大年初一，善信到黃大仙祠要先使用安心出行，或登記個人資料。（盧翊銘攝）

然而，雖然祠方已安排完善的措施，但仍有長者於排隊途中跌倒，被救護員扶上輪椅檢查傷勢。

+ 2 + 2 + 2

善信：今年係第一年見到咁少人

黃先生攜同妻子今早8時入廟參拜，他表示已連續6年的年初一到黃大仙祠，並對安排感到滿意，指排隊約10分鐘便可進廟，「 今年係第一年見到咁少人。」

問到是否使用「安心出行」進廟，黃先生表示「本身我個人都好安心，所以冇用到。」他解釋，由於手機IOS系統無法更新，故沒有安裝該應用程式。他亦希望疫情盡快完結，所有港人均平安健康。

+ 4 + 4 + 4

雖然祠方已安排完善的措施，但仍有長者於排隊途中跌倒。（歐陽德浩攝）

內地學生徹夜不眠為到黃大仙祠參拜

福建來港讀書的大學生陳小姐表示，由於疫情關係，回鄉需接受隔離檢疫，惟有留港過新年。但她指，家鄉有拜神的習俗，因此徹夜不眠等待到黃大仙祠參拜，「因為冇嚟過拜年，好想嚟睇下。」

陳說，由於不想下載「安心出行」，因此選擇登記資料。她指，雖然年三十晚取消上頭注香，但現場氣氛不錯，希望家人身體健康，「搵多啲錢。」

家長祈求復課讓女兒開心上學

陶女士則攜同女兒到場參拜，她希望疫情盡快完結，令女兒能恢復正常生活，「想佢早啲開開心心咁返學。」但女兒似乎與母親的期望不同，表示不想上學，認為放假可以休息。

到場參拜的亦包括90歲的陳婆婆，習慣已持續60年，每年年初一到黃大仙祠參拜。她指，雖然帶備了一束香火，但因祠方提供3支「大仙香」，只好留待「人日」使用。問到今年的新年願望，她祈求「總之身體健康啦！唔好咁亂！個個開心過日子！」