新冠肺炎．最新｜年初一10宗初步確診　尖沙咀美麗都大廈疑爆疫

撰文： 孔繁栩 鍾妍 胡家欣 王潔恩 張嘉敏 李恩慈 梁煥敏 黃金棋 陳家怡 麥凱茵 林穎嫺 曾凱欣 最後更新日期： 2021-02-13 08:00

今日（13日）是大年初二，料因新年市民減少檢測，衞生署昨日年初一（12日）只錄得10宗初步確診，或創第四波爆疫後單日新低。不過社區「炸彈」潛伏，尖沙咀舊式商住巨廈、賓館林立的美麗都大廈，繼一名42名婦人昨列為確診個案後，疑有患者同住親友中招。

▼2月12日農曆年初一，D2 Place商場市集情況▼

▼2月12日農曆年初一，善信到黃大仙祠參拜情況 ▼

+ 2 + 2 + 2

+ 4 + 4 + 4

強制檢測大廈｜賓館林立美麗都大廈上榜 東涌東環5A座居民強檢

【00:10】食衞及衞生局年初一（12日）晚上就強制檢測公告刊憲，有9幢大廈納入強制檢測，其中一幢為賓館林立的尖沙咀美麗都大廈。

其餘8座大廈分佈港九新界多個屋苑，包括：馬鞍山錦豐苑錦蘭閣 、元朗遠東發展元朗大廈 、九龍塘映月臺 B 座、黃埔花園銀竹苑2 座、大埔廣福邨廣智樓 、東涌東環5A座 、薄扶林碧麗苑及龍九龍城豪門。並無因污水報告對病毒檢測報告呈陽性而被納入強檢名單報告。

確診餐廳｜增5間 有患者曾到榕樹澳村來記士多 又到水手快餐店

【00:00】本港疫情未止，衞生署今(12日、年初一）公布新增24宗確診個案，18宗本地個案中，源頭不明個案佔9宗。



衞生防護中心同日晚上更新患者住所及行蹤資料，再多5間食肆有確診患者到訪，包括以焗豬扒飯聞名的石硤尾水手快餐店、馬鞍山新港城中心(4 期)一粥麵、九龍城愛民廣場百份百餐廳、榕樹澳村來記士多，以及西貢全記小店。

確診大廈｜最新患者住所全覽 源頭不明患者居錦豐苑、黃埔花園

【00:00】疫情仍然維持雙位數字，本港周五（12日）確診24宗，18宗都是本地個案，當中9宗感染源頭不明，佔本地個案一半。衞生防護中心晚上更新確診患者住址，源頭不明個案分布於九龍城、紅磡、尖沙咀、元朗、馬鞍山、大埔及石硤尾，包括錦豐苑和黃埔花園，有關大廈需強制檢測。

昨日總覽：新冠肺炎．2.12｜增24宗確診 迪士尼樂園2員工先後染疫

迪士尼樂園｜銷售及餐飲部2員工確診 園方：2人無接觸 有戴口罩

新冠肺炎｜年初七公務員全面復工 康文署運輸署各有員工染疫

新冠肺炎｜晚市堂食初七有望放寬 只做早午市客人都要用安心出行

安心出行｜業界指需專人監察食客掃碼 14日一檢涉人手 憂增成本

強制檢測大廈｜新增至少9幢大廈被納入強檢 豪門、映月臺上榜

增24宗確診個案 9宗源頭不明創一周新高 陳肇始未否定再封區

牛年新年｜初一不怕掃興照去檢測 市民︰待有陰性結果才拜年

▼牛年初一（12日）市民檢測▼

+ 2 + 2 + 2

牛年新年｜疫情礙拜年 年輕人轉場行街 D2 Place商場市集逼爆

牛年新年｜黃夏蕙花數萬元扮牛魔王現身黃大仙祠：將疫症打死

牛年新年│十口家年初一飲茶分5枱坐 市民嘆：最無氣氛新年

牛年新年｜限聚令下無法團拜 酒樓冷清 經理料生意額只餘3成

牛年利市｜「雙糧日」不再 保安侍應料少收7成利市：史上最冷清