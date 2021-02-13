新冠肺炎．最新｜深水埗的士司機年初一染疫亡　本港累計奪193命

撰文： 孔繁栩 鍾妍 胡家欣 王潔恩 張嘉敏 李恩慈 梁煥敏 黃金棋 陳家怡 麥凱茵 林穎嫺 曾凱欣 最後更新日期： 2021-02-13 13:44

今日（13日）是大年初二，料因新年市民減少檢測，衞生署昨日年初一（12日）只錄得10宗初步確診，或創第四波爆疫後單日新低。不過社區「炸彈」潛伏，尖沙咀舊式商住巨廈、賓館林立的美麗都大廈，繼一名42名婦人昨列為確診個案後，疑有患者同住親友中招。

【13:44】本港旅遊業受新冠肺炎嚴重打擊，旅遊發展局主席彭耀佳今日（13日）在電台節目表示，本港去年只有約357萬旅客人次訪港，按年大跌超過九成，80萬名與旅遊業有關的從業員受到影響。



就港府將陸續放寛重開表列處所，旅發局與品質保證局推出計劃，針對景點的防疫運作模式發出認證，冀提升市民及旅客的信心，目前有1,500間機構參加，包括酒店和公共交通等。

新冠肺炎｜去年僅357萬人次訪港跌九成 旅發局推防疫認證計劃

【13:09】今日（13日）是農曆大年初二車公誕，不少市民一早已到沙田車公廟祈福。約早上11時許車公廟入口已標示場內人數已達上限。車公廟又要求入場市民須使用「安心出行」應用程式，或登記個人資料。



記者於門外觀察，逾百名排隊入廟的市民中，僅少部份使用「安心出行」，更一度沒有人排隊掃描二維碼；而登記資料的一邊則有近百人排隊。有長者則指，由於未有下載「安心出行」，在門外職員多番協助亦未能解決，直言「好麻煩，都係登記（資料）算」。

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▼牛年初二 沙田車公廟求籤祈▼

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【12:33】瑪嘉烈醫院發言人今日（13日）公布，一名確診新冠肺炎病人昨日（12日）離世。一名60歲男病人（個案編號：8900），任職的士司機，住深水埗華寶樓，於2020年12月31日因確診，入住明愛醫院接受治療。病人情況其後轉差，於2021年1月2日被轉送至瑪嘉烈醫院深切治療部治療。惟病人情況持續惡化，延至昨日下午七時零二分離世。連同上述病人，至今共有193名患者死亡。

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【12:18】踏入大年初二早上，繼續有市民到位於黄大仙摩士公園體育館的檢測中心做檢測，一早已有不少人在門外排隊輪候；大部份等候做檢測的市民亦屬特定群組，包括來自飲食、地盤及美容等行業。

政府打算於年初七（2月18日）起放寬飲食業界限制措施，預料堂食可以放寬至晚上10時，並由2人一枱改為4人一枱。有從事餐飲樓面的市民表示，禁晚市堂食令她收入大打折扣，又形容「舊年咁休咗半年，都係食穀種」；限制措施有望放寬，她表示感到開心，「起碼有正常收入」。

晚市堂食有望初七放寬 餐廳侍應預先檢測：望收入正常返

【11:00】本港新冠肺炎疫情肆虐，政務司司長張建宗今日（13日）在電台節目指出，當疫情紓緩，新增個案回落至穩定單位數，本港就有條件與內地通關，現時並沒有硬指標，不排除接種疫苗是一項條件。張續指，全球搶購疫苗下，港府會爭取時間為市民接種疫苗，絕不會落後於人，並已部署接種中心，屆時可順利運作。

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2月13日，新界鄉議局主席劉業強早上7時在沙田車公廟為香港求籤祈福，並為香港求得第45號中籤。（歐嘉樂攝）

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【10:43】今日（13日）是農曆大年初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強今早按習俗，7時在沙田車公廟為香港求籤祈福。劉業強為香港求得第45號中籤，籤文為：「下手須教一酌先，世情局面苦徒然；積薪歷火非無事，識者能知火未燃」。

解籤師傅陳天恩指籤文批評港府處理疫情未能一氣呵成，仍舉棋不定，形容防疫措施「東一忽西一忽」，效果不大。如政府仍未能果斷處理疫情，本港恐爆發第五、六波，「再爆發起就不得了，會影響整個經濟」。他又預期疫情最快今年9月才可退散。

被問到籤文對本港政局有何啟示、以及港區國安法等對本港影響時，陳天恩則不願解下去，坦言「唔方便去講，講落去只有講多錯多，一陣以為對政府不滿就無謂啦」。

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▼2月12日農曆年初一，D2 Place商場市集情況▼

▼2月12日農曆年初一，善信到黃大仙祠參拜情況 ▼

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強制檢測大廈｜賓館林立美麗都大廈上榜 東涌東環5A座居民強檢

【00:10】食衞及衞生局年初一（12日）晚上就強制檢測公告刊憲，有9幢大廈納入強制檢測，其中一幢為賓館林立的尖沙咀美麗都大廈。

其餘8座大廈分佈港九新界多個屋苑，包括：馬鞍山錦豐苑錦蘭閣 、元朗遠東發展元朗大廈 、九龍塘映月臺 B 座、黃埔花園銀竹苑2 座、大埔廣福邨廣智樓 、東涌東環5A座 、薄扶林碧麗苑及龍九龍城豪門。並無因污水報告對病毒檢測報告呈陽性而被納入強檢名單報告。

確診餐廳｜增5間 有患者曾到榕樹澳村來記士多 又到水手快餐店

【00:00】本港疫情未止，衞生署今(12日、年初一）公布新增24宗確診個案，18宗本地個案中，源頭不明個案佔9宗。



衞生防護中心同日晚上更新患者住所及行蹤資料，再多5間食肆有確診患者到訪，包括以焗豬扒飯聞名的石硤尾水手快餐店、馬鞍山新港城中心(4 期)一粥麵、九龍城愛民廣場百份百餐廳、榕樹澳村來記士多，以及西貢全記小店。

確診大廈｜最新患者住所全覽 源頭不明患者居錦豐苑、黃埔花園

【00:00】疫情仍然維持雙位數字，本港周五（12日）確診24宗，18宗都是本地個案，當中9宗感染源頭不明，佔本地個案一半。衞生防護中心晚上更新確診患者住址，源頭不明個案分布於九龍城、紅磡、尖沙咀、元朗、馬鞍山、大埔及石硤尾，包括錦豐苑和黃埔花園，有關大廈需強制檢測。

昨日總覽：新冠肺炎．2.12｜增24宗確診 迪士尼樂園2員工先後染疫

迪士尼樂園｜銷售及餐飲部2員工確診 園方：2人無接觸 有戴口罩

新冠肺炎｜年初七公務員全面復工 康文署運輸署各有員工染疫

新冠肺炎｜晚市堂食初七有望放寬 只做早午市客人都要用安心出行

安心出行｜業界指需專人監察食客掃碼 14日一檢涉人手 憂增成本

強制檢測大廈｜新增至少9幢大廈被納入強檢 豪門、映月臺上榜

增24宗確診個案 9宗源頭不明創一周新高 陳肇始未否定再封區

牛年新年｜初一不怕掃興照去檢測 市民︰待有陰性結果才拜年

▼牛年初一（12日）市民檢測▼

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牛年新年｜疫情礙拜年 年輕人轉場行街 D2 Place商場市集逼爆

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牛年新年｜限聚令下無法團拜 酒樓冷清 經理料生意額只餘3成

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