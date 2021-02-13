控酒聯盟促世衞制訂全球法律減酒精攝取　規範分配及營銷

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-13 13:38

香港控酒聯盟召集人麥倩屏今日（13日）在港台節目《香港家書》提到，全球酒精市場愈趨寡頭壟斷，少數跨國酒業開闢新市場，令更多人接觸酒精，令人憂慮。麥指出，現時國際上並管制酒精的法律手段，促請世衞仿效《煙草控制框架公約》，制訂全球酒精律法，規範酒精的分配，銷售和營銷。

香港控酒聯盟促請世衞約束酒精，制訂全球法律，規範分配及營銷。（資料圖片／廖雁雄攝）

麥倩屏表示，酒精已證實可引致200多種疾病和損傷情況，包括7種常見癌症，而世界衞生組織統計，全球每10秒便有1人因飲酒致死，認為控酒是刻不容緩。

寡頭壟斷更有效開闢新市場

麥認為，控酒比控煙更具挑戰性，參與酒精飲品供應的企業，無論從事生產、批發、分銷或市場推廣，需要向股東負責，自然會鼓勵人飲多些酒或吸引更多人飲酒，以達至更高營利。全球酒精市場愈來愈集中由少數跨國酒業操控。寡頭壟斷使到這些跨國公司更容易利用昂貴、先進而且更有效的營銷手法去開闢新市場，例如推出標榜更健康、純素、含水果或更易入口的產品，去吸引和迎合尤其是年青人和女性的喜好，情況令人憂慮。除了線上線下的酒精廣告，酒商還用透過促銷、贊助、贈飲、甚至參與「教育」或「慈善事業」企圖鞏固良好社會企業形象。

香港控酒聯盟促請世衞約束酒精，制訂全球法律，規範分配及營銷。（資料圖片／李澤彤攝）

倡落實提高價格 減少供應 限制宣傳

麥續指，目前國際上並沒有如控煙的法律手段加以約束及管制酒精，促請世衛採取主導，在行動計劃中加入即時和具體的步驟和時間表，以《煙草控制框架公約》為藍本，制訂全球酒精律法，規範酒精的分配，銷售和營銷，以保護世界各國和地區在制訂酒精政策時，不受跨國公司和商業利益所干擾。同時建議世衞的行動計畫，應該包括要求成員國每兩年發布工作進度，以聚焦各國抗酒工作的努力，並得以加強監督和公眾問責。

香港控酒聯盟將繼續向政府倡議循證的政策和行動，落實世衞建議三個最具成本效益的措施，提高酒精價格，減少供應，限制各種形式的酒精推廣和宣傳，聯盟亦會同時監察政府現有措施的執行情況及成效。