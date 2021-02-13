牛年｜農曆新年收電子利市　小朋友需進帳媽媽戶口：見面會更溫馨

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-13 16:57

新冠肺炎疫情持續一年多，農曆新年期間人人蒙上口罩，政府建議市民縮短拜年時間，甚至避免拜年。年宵花市規模大減，多項防疫措施維持，表列處所關閉，食肆晚市禁堂食。市民難以出外旅行或去內地拜年，留在本港消遣選擇減少，無奈感嘆新年過得平淡。 有小朋友取消到內地過年，今年首次以電子支付平台「逗利市」，但需要進帳至媽媽的戶口，他稱如果可收到實體利市、和親友見面較溫馨。

周先生的兒子今年有收電子利市，但周覺生不太傾向電子形式收發利市，「都唔係佢地收，對佢地來講無咩氣氛」。（陳家怡攝）

12歲的嚴小朋友以往會和家人到內地拜年，因應疫情未能回內地，他首年以電子支付平台收取四封利市，但由於自己沒有帳戶，要由媽媽「代收」。他指，收到實體利市、和多些親戚見面拜年，感覺較溫馨熱鬧。

周先生的三名子女年齡介乎2歲至9歲，各人透過微信應用程式收了4至5封電子利市，他表明不太傾向電子形式派發和收取利市，「都唔係佢哋收，對佢哋來講無咩新年氣氛。」他說，只能向小朋友轉述有親友向他們派發利市。他指許多年長親戚沒有電子支付帳戶 ，也擔心私隱問題。

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周先生一家人以前會去內地拜年，現時改為視像拜年，他認為疫情下新年「無癮」，街上人流減少，不太熱鬧；但同時沒那麼擠逼，舒服多了。小朋友連聲叫悶，故他今天打算帶他們由尖沙咀搭船過海，到山頂走走。新一年他希望經濟復甦，「香港會好啲，港人多啲自由嘅空氣。」

小朋友：「疫情令人想嘔」

陳太一家今年仍有拜年，但沒有使用電子利市，認為簇新紙幣傳播病毒機會低。她指，兩個女兒今年新年有點納悶，大年初一都是留在家中，今日年初二才出來逛逛。以往他們會和親友聚餐、去主題公園或到外地旅遊，但今年新年感覺平淡，有點無聊，「過咗就算。」女兒表示不喜歡現時的環境，「疫情令人想嘔」。

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卓先生表示，今年只去一、兩處拜年，同樣沒有使用電子利市，因為部分親友未必有電子支付平台，乾脆不派利市。他認為，新年毫無節日氣氛，未能到林村許願，只當普通放假。

他8歲的女兒表示，以前最想去拜年、和親戚玩耍，可是今年很少出街，經常困在家中，期盼疫情快點過去，又投訴戴口罩好麻煩。